Assystem : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2026

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 MAI 2026

Paris, le 30 avril 2026, la société Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 22 mai 2026 à 9h30 au Centre de Conférences Etoile Saint Honoré situé au 21-25, rue Balzac, 75008 Paris.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 15 avril 2026 et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Cet avis ainsi que les autres documents préparatoires à cette Assemblée Générale prévus par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet d’Assystem S.A : https://www.assystem.com/fr/investisseurs/assemblee-generale/.

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Jean-Baptiste Guillerme - Directeur de la communication - jbguillerme@assystem.com- Tél. : 06 87 35 93 21

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

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