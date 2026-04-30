CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Résultats financiers au 31 mars 2026

Lille, le 30 avril 2026



Résultats financiers au 31 Mars 2026

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Mars 2026 Mars 2025 Variation Activité : Encours de collecte globale 40 443 M€ 38 929 M€ 3,89% Encours de crédit* 29 266 M€ 28 728 M€ 1,87% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 160,3 M€ 136,7 M€ 17,25% Résultat Brut d’Exploitation 54,1 M€ 32,5 M€ 66,50% Résultat Net 30,3 M€ 20,6 M€ 47,34% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 172,3 M€ 153,1 M€ 12,54% Résultat Brut d’Exploitation 51,6 M€ 36,0 M€ 43,41% Résultat Net Part du Groupe 52,8 M€ 17,2 M€ 207,06% Structure financière : Bilan consolidé 39 478 M€ 39 354 M€** 2,38% Ratio CET1 Bâle 3 29,44%*** 30,20% -0,75 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 121,03% 123,14% -2,12 pts Ratio Crédit Collecte (yc Greenlease) 123,59% 124,07% -0,49 pts

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 30 avril 2026, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 31 Mars 2026.



Activité commerciale

Depuis le 1er janvier, près de 17 100 clients ont rejoint la Caisse Régionale, portant le total de clients proche de 1,16 million.

Les réalisations de crédit progressent de 20,2 % par rapport à 2025 pour s’établir à 1,1 Mrds€ à fin mars 2026, portées par la forte dynamique sur l’habitat (+25,2%). Les encours de crédit s’établissent ainsi à 29,3 Mrds€ en progression de 2 %.

L’encours d’épargne progresse de 3,9 % sur 12 mois, pour s’établir à 40,4 Mrds€. Cette épargne est portée par la forte hausse de l’assurance vie (+8,4%) et dans une moindre mesure des livrets (+3,5%) et des DAV (+3,6%). Le coût global de la collecte est en baisse de 17,5%, le rendement des crédits progresse de 6,7%, ce qui se traduit par l’amélioration de la marge d’intermédiation.

L’activité Assurances continue de progresser, avec un nombre de contrats de biens et de personnes en progression de 4,1% (+ 33 000 contrats).

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale est en hausse de 17% par rapport à mars 2025 et atteint 160,3 M€. Cette dynamique est tirée en premier lieu par l’augmentation de notre marge d’intermédiation globale ainsi que le produit de la cession de Square Habitat Nord De France intervenue fin mars.

Les charges générales d’exploitation affichent une hausse de 2% liée au développement de nos activités et aux investissements d’avenir de la Caisse régionale.

Le coût du risque est en légère hausse de 7% (8,7 M€) ; la Caisse régionale reste vigilante sur les risques émergents et poursuit une politique de renforcement de la couverture des risques avec une dotation de 15 M€ au FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux).

Au total, le résultat net social s’établit à 30,3 M€, en progression marquée de 47%.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 52,8 M€, en hausse de 35,6 M€ sur un an, grâce principalement à l’évolution favorable du résultat du Pôle Bancassurance et la neutralisation en normes IFRS de la dotation au FRBG.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 56,8 M€ contre 17,3 M€ au 31 Mars 2025,

Pôle Capital Investissement : -3,8 M€ contre -0,8 M€ au 31 Mars 2025,

Pôle Foncière et Immobilier : -0,2 M€ contre 0,7 M€ au 31 Mars 2025

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 24,97 € au 31 mars 2026, en hausse de 44,8 % depuis le 31 mars 2025.

Perspectives

La dégradation du contexte économique et géopolitique en ce début d’année, avec notamment un conflit qui se prolonge au Moyen-Orient et une hausse marquée du prix des hydrocarbures, n’affecte pas encore la dynamique commerciale et financière de la Caisse régionale.

Néanmoins, il est déjà acquis que le conflit actuel va renchérir le coût de la ressource financière, augmenter l’inflation et dégrader les perspectives de croissance, avec un impact potentiel sur le marché immobilier, le coût du risque et la dynamique d’investissement des entreprises d’autant plus fort que le conflit perdurera.

Dans ce contexte plus exigeant, la Caisse régionale, forte du renforcement continu de ses fondamentaux financiers, va poursuivre l’accompagnement dans la durée de ses clients et son appui au développement des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Elle va également intensifier sa transformation digitale et l’optimisation de son efficacité opérationnelle, ainsi que l’accompagnement, plus que jamais nécessaire, des transitions énergétiques, environnementales et sociétales.

* Encours intégrant les titrisations de crédits habitat. Résultats financiers comptes sociaux hors véhicules de titrisation.

** Bilan d’ouverture au 31 décembre 2025

*** Ratio CET1 au 31 décembre 2025

**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois

Pièce jointe