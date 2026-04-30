Umicore : Un début d’année solide positionne Umicore pour une performance robuste en 2026

Un début d’année solide positionne Umicore pour une performance robuste en 2026

Performance T1 2026

Umicore a réalisé une performance solide au premier trimestre 2026. L’engagement constant d’Umicore en faveur de l’efficacité opérationnelle et sa forte orientation vers la création de valeur permettent au Groupe de tirer activement parti de l ’environnement favorable des prix des métaux.

Le Business Group Catalysis a connu un excellent début d’année. Le Business Unit Automotive Catalysts a surperformé le marché mondial des véhicules légers à moteur à combustion interne, principalement grâce à une forte demande en Europe, en Chine et en Inde. Dans le segment poids lourds diesel, les volumes ont également progressé en Europe et en Chine. Les résultats du Business Unit Fuel Cells & Stationary Catalysts sont en recul par rapport à l’an dernier, les gains réguliers de Stationary Catalysts ont été compensés par la faiblesse de la demande de catalyseurs pour piles à combustible. Un très bon début d’année en Precious Metals Chemistry a encore renforcé la performance du Business Group.

a connu un excellent début d’année. Le Business Unit Automotive Catalysts a surperformé le marché mondial des véhicules légers à moteur à combustion interne, principalement grâce à une forte demande en Europe, en Chine et en Inde. Dans le segment poids lourds diesel, les volumes ont également progressé en Europe et en Chine. Les résultats du Business Unit Fuel Cells & Stationary Catalysts sont en recul par rapport à l’an dernier, les gains réguliers de Stationary Catalysts ont été compensés par la faiblesse de la demande de catalyseurs pour piles à combustible. Un très bon début d’année en Precious Metals Chemistry a encore renforcé la performance du Business Group. Le Business Group Recycling a enregistré une performance particulièrement forte au cours des trois premiers mois de l’année. Après l’arrêt de maintenance programmé, le Business Unit Precious Metals Refining a repris ses activités avec succès. Un excellent démarrage, tant dans Jewelry & Industrial Metals que dans Precious Metals Management, a renforcé la performance de Recycling soutenue par des niveaux d’activité élevés, un environnement de prix des métaux favorable et des conditions de marché favorables.

a enregistré une performance particulièrement forte au cours des trois premiers mois de l’année. Après l’arrêt de maintenance programmé, le Business Unit Precious Metals Refining a repris ses activités avec succès. Un excellent démarrage, tant dans Jewelry & Industrial Metals que dans Precious Metals Management, a renforcé la performance de Recycling soutenue par des niveaux d’activité élevés, un environnement de prix des métaux favorable et des conditions de marché favorables. Le Business Group Specialty Materials a réalisé un premier trimestre exceptionnel, reflétant principalement la rentabilité remarquable de Cobalt & Specialty Materials, portée par une forte dynamique du marché du cobalt. Les Business Units Electro‑Optic Materials et Metal Deposition Solutions ont également bien entamé l’année.

a réalisé un premier trimestre exceptionnel, reflétant principalement la rentabilité remarquable de Cobalt & Specialty Materials, portée par une forte dynamique du marché du cobalt. Les Business Units Electro‑Optic Materials et Metal Deposition Solutions ont également bien entamé l’année. Le Business Group Battery Materials Solutions continue de se concentrer sur la récupération de valeur au sein de Battery Cathode Materials. Au premier trimestre, les volumes de ventes de CAM (Cathode Active Materials) ont montré une amélioration modeste par rapport à l’an dernier en raison d’une montée en puissance de certains programmes clients plus lente que prévu. L’amélioration des revenus et des résultats provient principalement des compensations take‑or‑pay liées à des volumes contractuels non atteints. L’activité Battery Recycling Solutions progresse conformément au plan. En 2025, Umicore a conclu un partenariat stratégique avec HS Hyosung Advanced Materials (Corée) visant à accélérer et financer l’industrialisation, la commercialisation et le développement futur de ses matériaux d’anode composites silicium‑carbone pour batteries lithium‑ion de véhicules électriques. La transaction établissant la coentreprise anodes est finalisée1.

Perspectives 20262

Sur base de la solide performance enregistrée à ce stade et de la visibilité actuelle sur les marchés finaux, Umicore s’attend à ce que l’EBITDA ajusté du Groupe pour l’ensemble de l’exercice 2026 se rapproche de 1 milliard €.

Cette prévision suppose des prix des métaux globalement stables par rapport aux niveaux observés au premier trimestre et l’absence de détérioration macro‑économique majeure, notamment liée au conflit au Moyen‑Orient. Les conséquences directes de ce conflit ne devraient pas être significatives en 2026, Umicore ayant une exposition très limitée en matière d’approvisionnement et de ventes dans cette région et disposant de solides couvertures énergétiques mises en place avant le conflit3.

Après ce bon début d’année, le Business Group Catalysis devrait continuer à bénéficier de sa solide position sur le marché des catalyseurs essence pour véhicules légers. Dans un contexte de baisse mondiale de la production de moteurs à combustion interne, la priorité reste la qualité et la résilience des résultats.

devrait continuer à bénéficier de sa solide position sur le marché des catalyseurs essence pour véhicules légers. Dans un contexte de baisse mondiale de la production de moteurs à combustion interne, la priorité reste la qualité et la résilience des résultats. Sous l’hypothèse d’un environnement de prix des métaux durablement favorable et de niveaux d’activité élevés, la performance du Business Group Recycling devrait plus que compenser les effets de l’arrêt de maintenance 2026 de Precious Metals Refining et des prix moyens de couverture plus faible pour les métaux précieux et PGM par rapport à l’an dernier. En conséquence, la performance du Business Group en 2026 devrait dépasser significativement les prévisions actuelles du marché.

devrait plus que compenser les effets de l’arrêt de maintenance 2026 de Precious Metals Refining et des prix moyens de couverture plus faible pour les métaux précieux et PGM par rapport à l’an dernier. En conséquence, la performance du Business Group en 2026 devrait dépasser significativement les prévisions actuelles du marché. La performance 2026 du Business Group Specialty Materials devrait dépasser sensiblement les attentes actuelles du marché. La dynamique positive observée sur le marché du cobalt devrait être la plus marquée au premier semestre. Le chiffre d’affaires devrait également être soutenu par une demande durablement élevée pour les produits à base de germanium ainsi que par une demande robuste sur les différents marchés finaux.

devrait dépasser sensiblement les attentes actuelles du marché. La dynamique positive observée sur le marché du cobalt devrait être la plus marquée au premier semestre. Le chiffre d’affaires devrait également être soutenu par une demande durablement élevée pour les produits à base de germanium ainsi que par une demande robuste sur les différents marchés finaux. Au sein de Battery Materials Solutions, les volumes de ventes de CAM devraient rester globalement en ligne avec ceux de l’an dernier, compte tenu de la poursuite attendue d’une montée en puissance plus lente de certains programmes clients. L’amélioration de la performance d’une année sur l’autre proviendrait donc principalement des compensations4 take‑or‑pay. Umicore poursuit l’exécution de son plan autonome à moyen terme, avec une réduction de coûts et une stricte discipline d’investissement.

Les investissements devraient augmenter légèrement par rapport à 2025, portés par des investissements de croissance sélectifs et de haute qualité dans les activités clés, tout en maintenant une discipline stricte d’allocation du capital. Umicore prévoit de prendre une décision finale d’investissement concernant l’extension de son schéma hydrométallurgique propriétaire dans Precious Metals Refining au second semestre5.

Conformément à notre stratégie CORE et à notre ambition en matière de levier financier, Umicore maintient son engagement de conserver un rapport dette nette / EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois en dessous de 2,0x6.

Déclaration de Bart Sap, CEO

“L’année 2026 a démarré avec une forte dynamique. Au cours des premiers mois, les activités clés ont enregistré des niveaux d’activité élevés. Grâce à notre expertise, notre orientation valeur et nos initiatives d’efficacité, nous sommes en mesure de tirer parti de l’environnement actuellement porteur des prix des métaux. Il est particulièrement motivant de voir les équipes d’Umicore continuer à faire preuve de courage, à assumer leurs responsabilités et à collaborer de plus en plus au‑delà des frontières pour exécuter notre stratégie avec discipline.”

Bart Sap, Umicore CEO

Conference Call

Aujourd’hui à 19h00 CEST, Umicore organisera une audioconférence à l’intention des analystes et des investisseurs avec Bart Sap, CEO, et Wannes Peferoen, CFO. Audioconférence accessible via ce lien. Les médias peuvent adresser leurs questions à Umicore Media Relations.

Pour plus d’information

Investor Relations

Media Relations

Caroline Kerremans

Bart Heylen +32 2 227 72 21

+32 2 227 73 09 Marjolein Scheers

Caroline Jacobs +32 2 227 71 47

+32 2 227 71 29



Veuillez consulter le site web Umicore Group ét les pages newsroom, Investor Relations.

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Calendrier financier

5 mai 2026 Ex-date (dividende)

6 mai 2026 Record date (dividende)

7 mai 2026 Mise en paiement du dividende

31 juillet 2026 Résultats semestriels 2026

Note concernant les information prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Umicore. Il est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes et des imprévus importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Umicore. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où des hypothèses retenues s’avéreraient incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Umicore et toute autre personne décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles fournies.

À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,6 milliards (chiffre d’affaires de € 19,4 milliards) au cours du 2025.

1 À partir de 2026, le reporting financier du Business Group Battery Materials Solutions intégrera la consolidation du résultat de la coentreprise anodes selon la méthode de la mise en équivalence.

2 Le consensus VARA d’Umicore. Au 29 avril 2026, le consensus d’Umicore pour l’année 2026 s’élevait à 880,7 millions € pour l’EBITDA ajusté du Groupe, à 446,6 millions € pour l’EBITDA ajusté de Catalysis, à 366,4 millions € pour l’EBITDA ajusté de Recycling, à 114 millions € pour l’EBITDA ajusté de Specialty Materials et à 26,4 millions € pour l’EBITDA ajusté de Battery Materials Solutions.

3 Fin 2025, Umicore avait des couvertures pour sa consommation attendue d’électricité en Europe, s’élevant à plus de 75 % pour les années 2026 à 2028 et à plus de 50 % pour les années 2029 à 2030, ainsi que pour sa consommation de gaz naturel, avec des niveaux supérieurs à 85 % pour les années 2026 et 2027, de près de trois quarts pour 2028 et d’environ un quart pour 2029.

4 Sur l’année, Umicore comptabilise des charges à payer au titre des compensations take‑or‑pay. Après la clôture de l’exercice, les compensations take‑or‑pay seront facturées sur base de l’écart annuel effectif de volumes par rapport aux engagements contractuels de volumes.

5 Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web d'Umicore via ce lien: https://www.umicore.com/storage/umicore/2025-umicore-capital-markets-day-recycling.pdf

6 Sur base des prix actuels des métaux.