MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Dijon, France le 30 avril 2026 (17h45 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), société pharmaceutique spécialisée en phase avancée de développement et d’enregistrement de ZEPIZURE®, sa solution d’urgence pour la gestion des crises d’épilepsie, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel 2025.

Le rapport financier annuel 2025 peut être consulté sur le site internet de la société.

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