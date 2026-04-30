Quadient obtient la distinction «Best in Class» d’Omdia pour ses communications centrées sur l’humain, et enrichies par l’IA

Paris

Quadient (Euronext Paris: QDT), une plateforme mondiale d’automatisation facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce aujourd’hui avoir été reconnue comme Leader dans le rapport « Omdia Universe™ : Customer Communications Management (CCM), 2026 », un rapport d’analyse indépendant des principaux fournisseurs de technologies du marché CCM à l’échelle mondiale. La suite Quadient Inspire s’est vue attribuer la distinction « Best in Class » à la fois pour la technologie et l’étendue de la solution, obtenant le score technologique le plus élevé parmi l’ensemble des éditeurs évalués.

Omdia a salué Quadient Inspire pour ses solides capacités en matière de création de contenu, de communications de production (batch) et de communications ad hoc, pour la flexibilité de ses options de déploiement ainsi que l’intégration du parcours client au sein de la plateforme.

Le rapport souligne que l’IA générative intégrée à Quadient Inspire apporte des fonctionnalités assistées et gouvernées permettant de créer, affiner, analyser, traduire et optimiser les communications, les contenus et les scripts, avec un contrôle humain et des circuits d’approbation intégrés. Le rapport met également en lumière les capacités d’engagement client de Quadient, telles que les tests A/B, et reconnaît Quadient comme le premier fournisseur CCM à avoir intégré directement la cartographie du parcours client dans sa plateforme.

« Quadient doit figurer sur votre liste restreinte de présélection si vous recherchez une solution CCM offrant des options de déploiement flexibles, allant de l’installation sur site au SaaS, avec une cartographie intégrée des parcours permettant d’identifier et de combler les écarts tout au long du parcours client », déclare Maxine Holt, vice‑présidente, Enterprise and Channel Research chez Omdia. « Le portefeuille Inspire de Quadient propose une solution CCM omnicanale unifiée, garantissant l’interopérabilité grâce à des évolutions fonctionnelles alignées et coordonnées, des bases de code partagées et des efforts de connectivité intégrés, améliorant ainsi l’expérience client sur l’ensemble des canaux. »

Le marché du CCM évolue au‑delà de son rôle traditionnel centré sur la facturation et les relevés, Omdia identifie la diffusion omnicanale, la création de contenu assistée par l’IA et l’intégration avec les plateformes de gestion de l’expérience digitale comme principaux moteurs de croissance. La plateforme Inspire de Quadient répond à ces enjeux grâce à la création de contenu par profil métier, des bibliothèques de contenus réutilisables, des workflows gouvernés, une création assistée par l’IA et des capacités avancées de personnalisation.

« La reconnaissance d’Omdia confirme la stratégie de Quadient visant à placer une IA centrée sur l’humain et gouvernée au cœur des communications d’entreprise, et à aider les organisations à créer et orchestrer plus intelligemment leurs interactions clients sur l’ensemble des canaux », a déclaré Lilac Schoenbeck, Vice-Présidente Produit Senior pour l’activité Digital chez Quadient. « Les entreprises ont besoin d’une approche holistique qui relie le contenu, les données, les workflows et les enseignements tirés des parcours clients afin de fournir des communications clients à la fois opportunes, conformes et porteuses de sens. Avec Quadient Inspire, les organisations renforcent les relations à grande échelle en améliorant la cohérence, la personnalisation et la rapidité des interactions clients, tout en maintenant la supervision et le contrôle qu’exigent les secteurs réglementés. »

Quadient détient la première part de marché mondiale dans le domaine du CCM. Pour accéder gratuitement au rapport d’Omdia (disponible uniquement en anglais), rendez-vous sur : Omdia Universe: CCM 2026.

About Quadient®

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprises. Des centaines de milliers de clients s’appuient sur notre plateforme logicielle pour créer, distribuer et gérer des communications critiques avec simplicité, rapidité et efficacité. De la gestion des communications clients et l’automatisation financière à la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions opérationnelles et optimise les coûts, permettant à ses clients de se concentrer sur la croissance et la création de valeur. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur quadient.com.

Contacts:

Quadient

Kadra Ziani, Communication Externe

+33 (0)1 86 52 82 20

k.ziani@quadient.com

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Antoine Billon

+33 (0)1 42 23 44 51

quadient@quatriemejour.fr

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