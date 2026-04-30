Villers-lès-Nancy, le 30 avril 2026 - 18h00 (CEST)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise à disposition du

Document d’Enregistrement Universel 2025

Le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS) annonce que son Document d’Enregistrement Universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 29 avril 2026 sous le numéro n° D.26-0320.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF, http://www.amf-france.org , ainsi que sur le site Internet d’EQUASENS, https://www.equasens.com.

Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, et ceux prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel 2025.

Il a été établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format » (ESEF) en iXBRL et au format PDF (reproduction de la version officielle de l’URD au format ESEF) et comprend notamment :

a) Le rapport financier annuel 2025, dont :

les comptes sociaux ;

les comptes consolidés ;

le rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant notamment les informations en matière de durabilité ;

l’attestation de la personne responsable du Document d’Enregistrement Universel ;

les rapports des Commissaires aux Comptes ;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes ;

le rapport de l’auditeur de durabilité.

b) Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du Code de commerce.





c) Le descriptif du programme de rachat d’actions propres.





Les autres documents relatifs à l’Assemblée Générale seront disponibles dans la rubrique « Assemblée Générale » du site Internet d’EQUASENS, selon la réglementation en vigueur.

Calendrier financier :

Communiqué du chiffre d’affaires S1 2026 : 30 juillet 2026 (après bourse)

Communiqué des résultats S1 2026 : 28 septembre 2026 (avant bourse)

Présentation des résultats S1 2026 (SFAF) : 28 septembre 2026

Communiqué du chiffre d’affaires T3 2026 : 28 octobre 2026 (après bourse)

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.500 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

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Directeur Administratif et Financier Frédérique Schmidt

Tél. : 03 83 15 90 67

frederique.schmidt@equasens.com NewCap

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Tél : 01 44 71 94 94

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Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu

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