WINFARM : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 30 avril 2026





Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires de son premier trimestre 2026.

En millions d’euros, non audité T1 2025 T1 2026 VAR. AgroFourniture 31,5 31,9 +1,4% AgroProduction 4,5 4,2 -6,6% Autres 1 0,5 0,6 +18,6% TOTAL 36,5 36,7 +0,6%

Au 1er trimestre 2026, WINFARM enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 36,7 M€, en progression de +0,6%, illustrant la résilience de ses activités dans un environnement marqué par des conditions météorologie défavorables en début d’année et un effet de base exigeant sur le pôle AgroProduction.

Le pôle AgroFourniture (87% du chiffre d’affaires total), enregistre un chiffre d’affaires de 31,9 M€, en croissance de +1,4%, portée par la bonne tenue du segment nutrition, structurellement dynamique pour le Groupe. Bien que les conditions climatiques peu favorables aient pénalisé les ventes de janvier et février, l’activité a bénéficié d’une dynamique soutenue de ventes des produits d’hygiène et de matériel d’élevage et d’un net rebond au mois de mars, permettant de compenser en grande partie le retard accumulé. Sur les autres segments, l’analyse des ventes fait ressortir :

EQUIDEOS : Le chiffre d’affaires se maintient à un niveau élevé dans la continuité des performances de la gamme Nutrition, et malgré une progression de +8,8% déjà forte enregistré au 1 er trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires se maintient à un niveau élevé dans la continuité des performances de la gamme Nutrition, et malgré une progression de +8,8% déjà forte enregistré au 1 trimestre 2025. KABELIS : Les ventes progressent de +8%, confirmant une reprise du marché et notamment de la commande publique, en dépit de la tenue des élections municipales qui ont pesé sur les cycles de décision.

Les ventes progressent de +8%, confirmant une reprise du marché et notamment de la commande publique, en dépit de la tenue des élections municipales qui ont pesé sur les cycles de décision. L’activité est stable sur BTN de Haas aux Pays Bas, soutenue par un bon niveau d’activité au mois de mars. A noter, la hausse de la part des produits à marque VITAL dans le chiffre d’affaires total.





Le pôle AgroProduction (11% du chiffre d’affaires total), commercialisée sous la marque Alphatech, enregistre un chiffre d’affaires de 4,2 M€, en retrait de 6,6% par rapport à un 1er trimestre 2025 particulièrement élevé, qui avait enregistré une progression de +32%. Cette baisse ponctuelle, après une année 2025 en croissance à deux chiffres, ne remet pas en cause la dynamique du pôle dont le carnet de commandes pour le deuxième trimestre demeure solide. L'Asie confirme son rôle de principal relais de croissance à l'international, malgré un allongement ponctuel de certains délais de livraison en lien avec les tensions au Moyen-Orient.

Les ventes issues des « Autres activités » s’élèvent à 0,6 M€, en hausse de +18%, portées par les bonnes performances commerciales de l’unité de transformation laitière, Au Pré ! dont les produits s’imposent de plus en plus dans les rayons des supermarchés et bénéficiant de la signature d’un nouveau contrat de distribution auprès d’une enseigne de premier plan.

Perspectives 2026 : dynamique commerciale soutenue, amélioration attendue des résultats

En dépit d’un environnement toujours volatile, les indicateurs d’activité sur le mois d’avril sont bien orientés, permettant d’envisager une dynamique plus favorable au cours des prochains trimestres. WINFARM devraient bénéficier d’un dispositif commercial renforcé, notamment à l’occasion des 30 ans de la marque VITAL, constituant un levier supplémentaire de soutien à l’activité.

Le Groupe maintient par ailleurs une gestion rigoureuse de sa structure de charges, associée à un pilotage maîtrisé de son besoin en fonds de roulement, avec l’objectif en 2026 d’une nouvelle progression de l’EBITDA, accompagnée de la poursuite du désendettement du Groupe.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du S1 2026, le 7 septembre 2026, après bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

Contacts :

WINFARM

investisseurs@winfarm-group.com SEITOSEI.ACTIFIN Communication financière

Benjamin LEHARI

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jennifer.jullia@seitosei-actifin.com









1 chiffre d’affaires issu des activités d’AgroConseil (sous la marque Agritech), d’AgroInnovation (sous la marque Bel Orient) et de l’unité de transformation laitière (sous la marque Au Pré !)

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