BNP Paribas SA : Mise à disposition du 1er Amendement au Document d'Enregistrement Universel et Rapport Financier Annuel 2025

 | Source: BNP Paribas SA BNP Paribas SA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 avril 2026

BNP Paribas annonce que le 1er amendement au Document d’enregistrement universel et Rapport financier annuel 2025 en langue française a été publié.

Cet amendement a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2026 sous le n° D.26-0112-A01.

Ce document est disponible sur le site internet de BNP Paribas à l’adresse https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents/rapports-financiers-et-sociaux et sur le site internet de l’AMF.

Pièce jointe


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Mise à disposition du 1er amendement DEU 2025
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