EXOSENS ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 MAI 2026

Communiqué de presse, Mérignac, 30 avril 2026 – Les actionnaires d’Exosens (la « Société ») sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra vendredi 22 mai 2026 à 10 heures, à l’Apostrophe, 83 avenue Marceau, 75016 Paris, France.

L’avis de réunion, comprenant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°46 du 17 avril 2026. L’avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°53 du 4 mai 2026, ainsi qu’au journal d’annonces légales : echos-judiciaires.com. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée générale mixte sont précisées dans ces avis.

Les actionnaires peuvent consulter et télécharger les informations et documents mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, relatifs à l’Assemblée générale mixte sur le site Internet de la Société : www.exosens.com (Accueil / Investisseurs / Assemblée générale des actionnaires).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les documents devant être mis à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées générales seront disponibles au siège social de la Société : Domaine de Pelus, 18 avenue de Pythagore, Axis Business Park, Bat 5e, 33700 Mérignac, France.

Tout actionnaire peut prendre connaissance de ces documents au siège social de la Société ou en faire la demande par email à l’adresse suivante : investor.relations@exosens.com, pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée générale.

À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS ; ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap et MSCI France Small Cap. Pour plus d'informations : www.exosens.com.

Relations Investisseurs

Laurent Sfaxi, l.sfaxi@exosens.com

Pièce jointe