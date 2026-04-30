Ecully, le 30 avril 2026 – 18h00

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Niveau de commandes élevé

Normalisation plus lente que prévue des approvisionnements

2026 : trajectoire de croissance confirmé





En milliers d’euros 2026 2025 Variation



en % CA 1er trimestre 2 176 2 828 - 23%

Données consolidées non auditées

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères du rachis, a réalisé au premier trimestre 2026 un chiffre d’affaires de 2,2 M€.

Après un 4è trimestre 2025 en forte croissance (+38 %), le ralentissement observé sur le 1er trimestre 2026 ne remet pas en cause la dynamique du Groupe. Il s’explique principalement par des décalages d’homologations réglementaires sur certaines zones et par des retards d’approvisionnement chez des sous-traitants confrontés à l’accélération de l’activité. Ces difficultés sont identifiées, circonscrites et en cours de résolution.

Le Grand Export (hors Europe), enregistre des performances contrastées :

En Asie, l’activité confirme sa solidité, en progression de +3,7 %, avec des perspectives de développement au Vietnam et en Australie.

Au Moyen-Orient, l’activité demeure temporairement à l’arrêt dans un contexte géopolitique défavorable.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires enregistre un recul de 0,4 M€, pénalisé par une montée en cadence plus progressive que prévue des livraisons. La zone, à fort potentiel, poursuit l’extension de son réseau de distribution (notamment au Mexique et au Brésil) en vue d’atteindre une taille critique.

En France, le marché domestique reste résilient avec un chiffre d’affaires stable, soutenu par une gestion priorisée des stocks, tandis qu’en Europe, l’activité est en léger retrait.

Dans un environnement de santé structurellement porteur, Spineway poursuit son déploiement, notamment à travers l’intensification de son programme pluriannuel d’homologations. Fort d’un niveau de commandes élevé, le Groupe anticipe une normalisation progressive du décalage entre commandes et chiffre d’affaires à compter du second semestre 2026, permettant de compenser la volatilité trimestrielle liée à cette phase d’accélération.

Prochain RDV :

30 juillet 2026 – chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2026

A propos de Spineway

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 60 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.





Spineway est éligible au PEA-PME





Marché de cotation : Euronext Growth Paris

ISIN : FR001400N2P2

Mnémonique : ALSPW

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Contacts :





Spineway

Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0806 70 60 60





Aelium

Relations investisseurs

Isabelle Desmottes

spineway@aelium.fr

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

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