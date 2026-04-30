JCDecaux a finalisé la vente d’une part supplémentaire de sa participation dans APG|SGA à NZZ

Paris, 30 avril 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir finalisé, le 30 avril 2026, la cession à NZZ de 325 519 actions APG|SGA, soit 10,85 % du capital social de la société, conformément à l’accord d’achat d’actions annoncé le 12 décembre 2025.

À l’issue de cette opération, JCDecaux détiendra environ 5,6 % du capital social d’APG|SGA et conservera un siège au sein du Conseil d’administration. Cette transaction a généré un paiement en faveur de JCDecaux de 71,6 millions de francs suisses, soit environ 79 millions d’euros avant frais de transaction.

Cette opération fait suite à une première cession de 13,56 % du capital d’APG|SGA, finalisée le 30 mai 2024. Au total, ces deux opérations ont généré un paiement en faveur de JCDecaux de 161,2 millions de francs suisses, soit environ 169 millions d’euros avant frais de transaction.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Je tiens à remercier Daniel Hofer, ancien membre du Directoire de JCDecaux SE, pour sa contribution très positive, en qualité de Président du Conseil d’administration d’APG|SGA, au développement de la société et je souhaite tous mes vœux de réussite à son successeur, Dr. Felix Graf, Directeur Général de NZZ. Nous nous réjouissons de continuer à contribuer au succès de cette grande entreprise suisse de communication extérieure. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





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