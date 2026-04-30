CREDIT AGRICOLE SA : LCL et Crédit Agricole Assurances finalisent l’acquisition du Groupe Milleis et consolident leur stratégie patrimoniale

Communiqué de presse

Villejuif, Paris, le 30 avril 2026

LCL et Crédit Agricole Assurances

finalisent l’acquisition du Groupe Milleis

et consolident leur stratégie patrimoniale

LCL et Crédit Agricole Assurances ont finalisé ce jour le rachat conjoint du Groupe Milleis au fonds d’investissement AnaCap, marquant ainsi la réussite du projet annoncé le 24 juillet dernier. L’acquisition par LCL de l’intégralité du Groupe Milleis, composé de Milleis Banque et ses filiales Milleis Vie, Cholet Dupont Oudart et Cholet Dupont Asset Management, a été immédiatement suivie de la cession par LCL de la compagnie d’assurance Milleis Vie à Crédit Agricole Assurances.

L’acquisition du Groupe Milleis, troisième banque privée indépendante en France, forte de 64 000 familles clientes et 13 milliards d’euros d’encours, s’inscrit pleinement dans le plan stratégique à moyen terme de Crédit Agricole S.A. ACT 2028 et illustre les ambitions de développement de LCL et de Crédit Agricole Assurances sur la clientèle patrimoniale.

Ainsi renforcé de Milleis, dont les marques et le réseau seront conservés, LCL se donne les moyens d’atteindre 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le métier de la banque privée, d’ici à 2030.

De son côté, Crédit Agricole Assurances renforce le positionnement de sa filiale Spirica sur le segment haut de gamme et élargit ses canaux de distribution grâce à l’intégration de Milleis Vie.

Conforme aux objectifs de Crédit Agricole S.A. en matière de retour sur investissement, cette opération a un impact limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A., maison-mère de Crédit Agricole Assurances et de LCL.

« Cette acquisition permet à LCL de renforcer sa position sur le marché de la clientèle patrimoniale en France. Cette opération fait pleinement sens, elle s’inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs du plan stratégique à moyen terme de Crédit Agricole S.A., ACT 2028, et illustre notre ambition commune de développement et de création de valeur. Je souhaite la bienvenue aux 700 collaborateurs du Groupe Milleis qui nous rejoignent. Ensemble, nous offrirons à nos clients un éventail d’expertises et de solutions patrimoniales toujours plus larges et plus innovantes. » Serge Magdeleine, Directeur général de LCL

« Avec l’acquisition de Milleis Vie, Crédit Agricole Assurances poursuit sa stratégie de développement en assurance vie, auprès de la clientèle patrimoniale. Cette opération s’inscrit pleinement dans la trajectoire de croissance et de création de valeur portée par ACT 2028, le plan stratégique de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances s’appuiera sur l’expertise de Spirica et sur la complémentarité de ses solutions d’épargne et de retraite pour accompagner dans la durée la clientèle du Groupe Milleis. » Nicolas Denis, Directeur général de Crédit Agricole Assurances

« Désormais au sein de LCL, Milleis accélèrera son développement et continuera à capitaliser sur la culture patrimoniale, l’agilité et la qualité de la relation avec les clients. » Nicolas Hubert, Directeur général de Milleis Banque Privée

« Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation de la cession du Groupe Milleis, après obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires. Au cours de notre collaboration et grâce à des équipes d'un très grand talent, le Groupe a porté ses encours à 13 milliards d'euros, devenant ainsi la troisième banque privée indépendante de France. Nous adressons au Groupe Milleis, à ses collaborateurs, à LCL et à Crédit Agricole Assurances nos vœux de réussite dans la prochaine étape de leur développement. » Nassim Cherchali, Managing Partner chez AnaCap.

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du Groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du Groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Spirica est la filiale d’assurance vie haut de gamme de Crédit Agricole Assurances dédiée à la distribution par internet, les CGP et les banques privées. A fin 2025, Crédit Agricole Assurances compte plus de 7 100 collaborateurs. En 2025, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 52,4 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

A propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL banque urbaine est l'une des plus grandes banques de détail en France. LCL a fait de la satisfaction clients sa priorité absolue et ambitionne d'être la banque n°1 en termes de satisfaction. Combinant humain et digital, LCL propose à ses 6 millions de clients particuliers, dont 220 000 clients Banque privée, 400 000 professionnels et 31 000 entreprises et institutionnels, une relation omnicanale forte de ses 1 400 agences au cœur des villes, de ses centres de relation clients à distance « LCL Mon Contact » avec 400 conseillers disponibles par téléphone, de ses sites et applis dont « LCL Mes Comptes » plébiscitée par ses clients. Avec une gamme complète de solutions bancaires/assurances et extra-bancaires, LCL conseille ses clients au quotidien et dans tous leurs projets de vie. Fidèle à sa stratégie de banque urbaine, LCL se mobilise et accompagne également les clients qui veulent agir concrètement et participer à la lutte contre le dérèglement climatique.

www.lcl.fr

A propos du Groupe Milleis

Le Groupe Milleis est composé de Milleis Banque Privée, Cholet Dupont Oudart et Cholet Dupont Asset Management.

Avec 50 implantations à travers la France, Milleis accompagne 64 000 familles, dont les avoirs confiés représentent près de 13 milliards d’euros. Milleis propose à sa clientèle patrimoniale une gamme de produits et solutions adaptée à ses besoins et sélectionnée auprès de partenaires de référence de la place.

https://www.milleis.fr

A propos d’AnaCap

AnaCap est un partenaire de premier plan pour les fondateurs et les équipes de direction entrepreneuriales, investissant au sein de l’écosystème financier européen.

Depuis 2016, la société a porté ses actifs sous gestion à plus de 2 milliards d’euros, en réalisant avec succès plus de 100 opérations à travers l’Europe de l’Ouest et du Nord.

AnaCap accompagne des entreprises du midmarket ayant besoin de capital et d’expertise pour mettre en œuvre leurs stratégies de croissance organique et externe.

www.anacap.com

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