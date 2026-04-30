HOPSCOTCH GROUPE : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel - Exercice 2025

Communiqué de presse

Paris, le 30 avril 2026 à 18h30



HOPSCOTCH GROUPE

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 2025



HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital, des relations publiques et de l’événement, annonce aujourd’hui la mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 2025.

Hopscotch Groupe annonce que son document d’enregistrement universel (DEU) relatif à l'exercice 2025 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2026 sous le numéro D.26-0327.

Il est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible en téléchargement sur le site d’Hopscotch Groupe hopscotch.one .

Il est également tenu à disposition au siège social de la société : 23-25, rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel 2025 :

Le rapport annuel relatif à l’exercice 2025 ;

Le rapport de gestion ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions ;

Les rapports de commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés ;

Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.

Dans le cadre de leur mission de certification des comptes sociaux et consolidés de la société Hopscotch Groupe S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2025, les Commissaires aux Comptes ont émis leurs rapports sans réserve.













Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotch.one



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Executive Officer - Tél. 01 41 34 20 51 –

jodiekc@hopscotch.one

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A propos de HOPSCOTCH Groupe







HOPSCOTCH est un Groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.







HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.







Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services. HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers et de ses expertises sectorielles.







HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).







Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le Groupe représente un volume d’affaires de 270,8 millions € et 98,8 millions € de Marge Brute en 2025.







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