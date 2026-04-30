MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

ET MODALITÉS DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

30 avril 2026 - Le Document d’Enregistrement Universel de Publicis Groupe S.A. [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] pour l’année 2025 a été déposé à l’Autorité des Marchés Financiers le 30 avril 2026. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société www.publicisgroupe.com, ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Ce Document d’Enregistrement Universel inclut notamment le rapport financier annuel 2025, le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les états de durabilité ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.

L’avis préalable de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié le 22 avril 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO »). L’avis de convocation à l’Assemblée Générale sera publié au BALO et au Journal d’Annonces Légales du 6 mai 2026.

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les actionnaires pourront consulter sur le site internet de la Société à l'adresse www.publicisgroupe.com (rubrique : Investisseurs / Actionnaires / Assemblée Générale) les documents d'information préparatoires à cette Assemblée.

Les documents et renseignements concernant l'Assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | X: @PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

Contacts Publicis Groupe

Amy Hadfield Directrice de la Communication + 33 1 44 43 70 75 amy.hadfield@publicisgroupe.com Jean-Michel Bonamy Relations investisseurs + 33 1 44 43 74 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com Carla Foucaud Relations investisseurs + 44 20 7830 3710 carla.foucaud@publicisgroupe.com

Pièce jointe