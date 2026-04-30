Tonner Drones publie son rapport annuel et ses résultats audités pour 2025

Paris, le 30 Avril 2026, 20h00, Tonner Drones (la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers audités et publie son rapport financier annuel pour l'exercice 2025, année charnière de redressement structurel et de croissance. Après une phase de redressement réussie, elle affiche une solide performance financière et des perspectives positives pour l'année à venir.

Le conseil d'administration de la société s'est réuni aujourd'hui et a approuvé les états financiers de l'exercice 2025. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux indicateurs de performance pour 2025 :

en k euro 31/12/2025 31/12/2024 Différence Différence Chiffre d'affaires 105 119 -14 -11% Charges d'exploitation 856 3.281 -2.425 -74% Résultat financier 1.580 (3.097) +4.677 +151% Résultat net 987 (5.639) +6.625 +118% Trésorerie** 416 361 +55 +15% Capitaux propres 759 (5.587) +6.346 +114%

** Le produit de la vente des actions Donecle, s'élevant à 1,25 million d'euros, a été perçu en mars 2026.

L’audit de 2025 témoigne de l’engagement de l’entreprise en matière de transparence financière et d’évaluation prudente. Dans le cadre du processus d’audit final, un ajustement technique à la baisse d’environ 118 000 € a été appliqué au résultat net.

Cet ajustement est principalement dû à une réévaluation sans incidence sur la trésorerie de la participation de l’entreprise dans Elistair, sur la base de ses derniers états financiers. Il est important de noter qu’il s’agit d’un ajustement comptable purement technique pour l’exercice 2025. Tonner Drones a choisi de maintenir une évaluation prudente de ses investissements (qui ne sont pas cotés en bourse) dans son bilan. La valeur réelle de ces participations n’est réalisée qu’à leur cession. La vente des actions de Donecle fin 2025 en est un exemple. Elistair est actuellement valorisée à seulement 468 000 € dans les comptes.

En 2026, Tonner Drones s’attachera de nouveau à faciliter les cessions d’actifs afin que la rentabilité de l’entreprise profite aux actionnaires. Dans les prochains mois, Tonner Drones s'efforcera de tenir ses actionnaires informés des différents investissements réalisés par la société. Des discussions sont également en cours concernant des collaborations visant à créer de la valeur pour les actionnaires.

Le rapport financier annuel 2025, audité, a été approuvé par le conseil d'administration et est disponible pour les actionnaires sur le site internet de Tonner Drones. L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle sera publié dans un communiqué de presse distinct. L'assemblée se tiendra à Paris le 11 juin.

Diede van den Ouden, PDG de Tonner Drones, a déclaré : «L’année 2025 a été une année charnière pour nous. Nous avons mené à bien notre redressement et la solidité de nos investissements est désormais clairement visible. Nous abordons donc l’année 2026 avec une grande confiance, anticipant un impact positif de notre nouvelle stratégie d’investissement. La direction reste optimiste quant au prochain exercice. La phase de redressement étant achevée, Tonner Drones se concentre désormais sur des investissements rentables et la maximisation de la valeur pour ses actionnaires.»

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones conjugue capital, expertise et innovation pour accélérer sa croissance et créer une valeur durable pour ses actionnaires. Tonner Drones développe des solutions pour le secteur de la logistique. L'entreprise détient également des participations importantes dans des fabricants français de drones prometteurs tels que Diodon, Elistair et Donecle. Tonner Drones mène une stratégie active de gestion de sa trésorerie et diversifie son portefeuille d'investissements dans différentes sociétés cotées de divers secteurs.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

Attention

Cela ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement de la part de Tonner Drones (ou de toute autre personne) concernant la valeur actuelle ou future des activités de Tonner Drones, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif de Tonner Drones.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant les résultats financiers, les événements, les opérations et les services futurs, ainsi que le développement de produits, ainsi que des déclarations concernant les performances ou les événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « projeter », « peut », « devrait » ou la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses inhérents concernant Tonner Drones et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les dépenses d'investissement et acquisitions futures, les développements liés aux passifs éventuels, les changements dans la conjoncture économique mondiale ou les principaux marchés de Tonner Drones, les conditions concurrentielles du marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces événements est incertaine ; leur issue pourrait s'avérer différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter de manière significative les résultats attendus. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué. Sauf si la loi applicable l'exige, Tonner Drones n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives, en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs.

Pièce jointe