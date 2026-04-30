Equipment Sales & Service Limited célèbre 80 ans parmi les leaders de l’industrie au Canada en tant qu’entreprise familiale

TORONTO, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equipment Sales & Service Limited (ESS) est fière d’annoncer la célébration de son 80e anniversaire, soulignant huit décennies de service, d’innovation et de leadership dans l’industrie de l’équipement lourd à travers le Canada.

Fondé en avril 1946, ESS est passé d’une petite entreprise familiale à un partenaire de confiance pour les entrepreneurs, les entreprises de développement d’infrastructure et les professionnels de la construction partout au pays.

Pendant huit décennies, ESS a traversé de multiples cycles économiques, y compris des récessions, des ralentissements du marché, des environnements commerciaux changeants et, plus récemment, les perturbations liées à la COVID-19, les défis des chaînes d’approvisionnement mondiales, les pressions inflationnistes ainsi que l’évolution des enjeux tarifaires. Dans un secteur marqué par la consolidation, ESS demeure l’un des rares grands distributeurs indépendants d’équipement au Canada – une position qui lui permet de maintenir une vision à long terme et de bâtir des partenariats durables.

Aujourd’hui ESS est reconnu pour sa fiabilité, son expertise technique et ses partenariats de longue date avec ses clients et les principaux fabricants mondiaux d’équipements.

ESS représente une gamme de fabricants mondiaux, notamment grâce à des partenariats de longue date avec des entreprises telles que Komatsu et Link-Belts ainsi que plusieurs autres au service des secteurs de la construction, l’exploitation minière, forestière, le forage, les fondations et le développement des infrastructures.

Un Héritage de Leadership

Reflétant sur cette étape marquante, Michael Willis et Peter Willis, Coprésident exécutif d’Equipment Sales & Service Limited, ont partagé:

“Atteindre 80 ans d’activité est une étape remarquable pour notre entreprise et notre famille. Depuis 1946, ESS s’est bâtie sur des relations solides, l’intégrité et un engagement constant à offrir à nos clients les meilleurs équipements et le meilleur service possible. Nous sommes reconnaissants envers nos employés, partenaires et clients qui ont fait partie de cette aventure et ont contribué à bâtir le ESS que nous connaissons aujourd’hui. ”

“Cette étape reflète aussi la force et la résilience d’une entreprise canadienne privé bâtis pour le long-terme.”

Perspectives d’Avenir

Sous la direction de J.Morgan Cronin, Président et PDG, la compagnie continue de développer sa présence tout en demeurant fidèle à ses valeurs fondamentales.

“Cet anniversaire ne vise pas seulement à célébrer notre passé, mais aussi à se tourner vers l’avenir” dit Cronin. “Les industries de la construction et des infrastructures continuent d’évoluer, et ESS s’engage à investir dans les personnes, technologies et les partenariats qui permettent à ses clients de réussir. Nous sommes fiers de notre héritage et déterminée à continuer d’évoluer pour les décennies à venir. ”

Poursuivre la Tradition

Alors que ESS célèbre son 80e anniversaire, l’entreprise demeure concentrée sur le soutien de ses clients grâce à des équipements de pointe, un soutien technique expert et des solutions innovantes.

Depuis 80 ans, ESS répond aux besoins de machinerie des bâtisseurs canadiens. Alors que l’industrie évolue, l’entreprise vise à se concentrer sur sa présence dans les systèmes qui soutiennent les infrastructures canadiennes.

Les 80 ans d’histoire d’ESS illustrent la résilience et la capacité des entreprises privées canadiennes à s’adapter, investir et innover dans un contexte de changement.

À propos d’Equipment Sales & Service Limited

Fondée en 1946, Equipment Sales & Service Limited est un fournisseur de solutions spécialisées en équipement lourds au Canada. L’entreprise représente des fabricants reconnus mondialement et offre des services de vente, de service et de pièces pour les secteurs de la construction, le forage, l’exploitation minière, forestière, les fondations et le développement des infrastructures.

ESS a été reconnu parmi les entreprises les mieux gérées du Canada pendant 14 années consécutive (2011-2025), ce qui témoigne de son engagement de longue date envers l’excellence opérationnelle et une croissance rigoureuse.

Pour plus d’information, visitez: www.essltd.com

Contact: Jodie Willis | CMO | jwillis@essltd.com