AbbVie et adMare BioInnovations nomment RIME Therapeutics lauréat du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies au Québec

Le lancement d’un concours national, en collaboration avec adMare BioInnovations, illustre l’engagement d’AbbVie à favoriser le dynamisme de l’écosystème des biotechnologies au Québec.

En tant qu’entreprise lauréate, RIME Therapeutics se verra offrir gratuitement pendant un an des espaces de laboratoire et de bureau au Centre d’innovation adMare à Montréal, ainsi que du matériel et des services partagés. L’entreprise bénéficiera également du mentorat de hauts dirigeants des secteurs commerciaux et scientifiques d’AbbVie.

Les travaux menés par RIME Therapeutics auront un impact sur la recherche et l’innovation en matière d’inflammation et d’immunologie.



MONTRÉAL, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AbbVie (NYSE : ABBV), en collaboration avec adMare BioInnovations, a annoncé aujourd’hui l’attribution du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies à RIME Therapeutics ; il s’agit d’un prix visant à encourager l’innovation et à soutenir la croissance dans le secteur des sciences de la vie au Québec.

Fondé en 2025, RIME Therapeutics est une entreprise en démarrage montréalaise qui se consacre à la mise au point d’une plateforme de découverte de médicaments à base de peptides. Cette plateforme est conçue pour cibler les interactions protéine-protéine et accélérer la découverte de traitements contre l’inflammation et les troubles immunitaires. L’entreprise a impressionné favorablement le comité de sélection par son approche révolutionnaire, axée sur la fonction, qui consiste à mener simultanément la découverte de cibles biologiques et l’identification de composés prometteurs, appelés « hits ». Cette stratégie a pour but d’agir sur les caractéristiques biologiques des lymphocytes T et de mettre au point des solutions ayant des applications thérapeutiques multiples.

Un milieu qui valorise l’innovation est essentiel pour favoriser la croissance dans le secteur des sciences de la vie du Canada. Encourager des partenariats et offrir aux jeunes entreprises en biotechnologies l’infrastructure, le mentorat et la collaboration dont elles ont besoin, telles sont des mesures qui contribuent de façon déterminante à faire avancer des traitements novateurs de prochaine génération dont bénéficieront les personnes vivant avec une maladie dévastatrice au Canada.

Le Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies vise à soutenir les jeunes entreprises en biotechnologies ayant le potentiel de générer des traitements qui transformeront des vies dans des domaines correspondant aux principaux secteurs d’activités d’AbbVie, dont l’immunologie, l’oncologie, les neurosciences et l’esthétique. Financé par AbbVie, le prix fournira à RIME Therapeutics un accès gratuit, pendant un an, à des espaces de laboratoire et de bureau, ainsi qu’au matériel et aux services partagés du Centre d’innovation adMare de Montréal. L’entreprise lauréate bénéficiera également de l’expertise et du mentorat de hauts dirigeants des secteurs commerciaux et scientifiques d’AbbVie, ce qui l’aidera à progresser rapidement dans ses recherches.

« C’est un honneur pour nous d’être lauréat du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies qui nous appuie dans la poursuite de nos travaux chez RIME, a déclaré Michael Mee, Chef de la direction chez RIME Therapeutics et Directeur général de Pre-Amp, le studio d’Amplitude Ventures dédié au démarrage d’entreprises. Notre plateforme révolutionnaire a été conçue afin de relever l’un des défis les plus persistants dans la découverte de médicaments, soit le fossé à combler entre l’identification d’une cible thérapeutique et l’identification d’une stratégie permettant de l’atteindre. Grâce au soutien d’AbbVie et d’adMare BioInnovations, nous sommes en mesure de passer rapidement de la recherche novatrice en biologie à une simple question de chimie, pour en arriver enfin à une pépinière de médicaments diversifiés destinés aux patients. »

« Ce prix s’inscrit dans l’objectif d’adMare d’aider à créer et à propulser des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie qui seront concurrentielles à l’échelle internationale, a affirmé Matthew Carlyle, Président et Chef de la direction d’adMare BioInnovations. Nous sommes heureux de collaborer avec AbbVie pour appuyer des innovateurs à fort potentiel en biotechnologies en mettant à leur disposition une infrastructure, une expertise et un mentorat de calibre mondial. Ce soutien permet aux jeunes entreprises de se concentrer sur les percées scientifiques, l’accroissement de leur valeur et le développement de leurs affaires au Canada. »

« Le Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies témoigne de notre engagement à favoriser le dynamisme de l’écosystème des sciences de la vie au Québec et partout au Canada, a souligné Stéphanie Sauvageau, Directrice, Affaires médicales, chez AbbVie Canada. En appuyant des entreprises en démarrage du secteur des biotechnologies, comme RIME Therapeutics, nous visons à accélérer l’innovation scientifique et à faire progresser des solutions qui aideront à relever certains des défis en matière de santé les plus pressants au Canada. »

À propos d’AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d’offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd’hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d’avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l’immunologie, l’oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l’esthétique, avec les produits et services d’Allergan Aesthetics.

Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Instagram, ou trouvez-nous sur LinkedIn.

À propos d’adMare BioInnovations

adMare BioInnovations est le moteur canadien de création d’entreprises en sciences de la vie, dédié à la construction et à la croissance d’entreprises solides et attrayantes pour les investisseurs. Notre modèle unique identifie des innovations de rupture répondant à des besoins médicaux non comblés et soutient la création et le développement précoce d’entreprises grâce à des investissements préamorçage, à une expertise en R-D industrielle, en propriété intellectuelle et en développement des affaires. Cette approche permet d’établir la validation scientifique, la valeur et les fondations opérationnelles nécessaires pour bâtir des entreprises canadiennes en sciences de la vie compétitives à l’échelle mondiale. À ce jour, adMare a contribué à la création de 39 entreprises qui ont attiré 2,5 milliards de dollars en capital de risque, affichent une valeur combinée de 5,8 milliards de dollars et ont généré environ 1 000 emplois au Canada.

adMare met également à disposition plus de 200 000 pieds carrés de laboratoires clé en main et offre des programmes de formation de talents prêts pour l’industrie ainsi que des programmes de développement du leadership exécutif afin d’aider les entreprises canadiennes en sciences de la vie à croître et à réussir. Pour en savoir plus : https://www.admarebio.com/fr/

À propos de RIME Therapeutics

RIME Therapeutics est une entreprise en démarrage montréalaise dont l’approche en matière de découverte de médicaments vise à combler l’écart entre l’établissement d’une cible thérapeutique et l’identification de composés chimiques prometteurs. Pour ce faire, l’entreprise fait appel à sa plateforme révolutionnaire, axée sur la fonction, qui intègre la génétique humaine, l’étude des perturbations biologiques et l’intelligence artificielle. Les criblages de RIME permettent de découvrir et de valider simultanément les cibles intracellulaires novatrices et de repérer des composés ou « hits » qui leur sont fonctionnellement associés, le but étant de bâtir une pépinière de médicaments diversifiés. Suivez l’entreprise sur LinkedIn @RIME Therapeutics ou visitez le site rimetherapeutics.com (en anglais seulement).

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