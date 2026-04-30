Déclaration du CN concernant la nouvelle demande de fusion de UP et de NS

MONTRÉAL, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) annonce poursuivre l’examen de la nouvelle demande de fusion entre Union Pacific (UP) et Norfolk Southern (NS) présentée au Surface Transportation Board (STB) et continuer de participer activement au processus.

Bien que les demandeurs aient corrigé certaines lacunes, ils n’ont pas apporté d’améliorations notables à leur demande pour remédier aux préjudices concurrentiels liés à cette fusion, et ce, alors que le STB les y avait clairement encouragés. Surtout, non seulement ils n’ont pas remédié aux graves préjudices à la concurrence qu’entraînerait cette fusion, mais ils n’ont proposé aucune amélioration concurrentielle crédible, comme l’exigent pourtant les nouvelles règles du STB. Ces manquements devraient entraîner le rejet de la demande.

Les demandeurs continuent d’affirmer faussement qu’il s’agit d’une fusion de bout en bout. Pourtant, comme le CN l’a déjà démontré, il estime que les chevauchements concurrentiels et les préjudices qui en découlent sont plus importants que ce que les demandeurs reconnaissent dans cette nouvelle demande. Le CN est en bonne position de proposer des mesures correctives visant à régler les problèmes que les demandeurs reconnaissent, ainsi qu’aux préjudices qu’ils n’ont pas encore abordés.

« Compte tenu de l’ampleur de cette transaction, l’autorité du STB d’imposer des conditions qui protègent la concurrence et l’intérêt public doit prévaloir. Si Union Pacific et Norfolk Southern ont fixé un plafond de coûts aux conditions qu’ils sont prêts à accepter, il s’agit de leur décision commerciale et de leur risque. Cela ne restreint en rien l’autorité du STB et n’a aucune incidence sur les exigences de l’intérêt public. »

- Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques, CN



Des mesures correctives s’imposent pour une transaction qui représenterait environ 40 % du trafic ferroviaire de marchandises aux États-Unis. Mais les mesures décrites dans la nouvelle demande demeurent manifestement inadéquates. Les demandeurs ne peuvent pas pallier les lacunes d’une demande incomplète et déficiente par des mesures vagues et insuffisantes.

Le mandat du STB d’imposer les conditions nécessaires pour protéger la concurrence et l’intérêt public n’est pas négociable.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs, de changements de situations ou de changements de convictions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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