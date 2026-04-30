Communiqué de presse

Atos Group finalise la cession de ses activités en Amérique du Sud à Semantix

Paris, France – 30 avril 2026 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la finalisation de la cession de ses activités en Amérique du Sud à Semantix, un acteur brésilien de référence dans les domaines de la data, de l’analytique et de l’intelligence artificielle, conformément à l’accord engageant signé le 26 décembre 2025.

Cette opération constitue une étape majeure dans la mise en œuvre du plan de transformation d’Atos Group. Elle permet d’accélérer la simplification de son modèle opérationnel et de renforcer son recentrage stratégique sur ses marchés clés et ses capacités technologiques à forte valeur ajoutée.

Le périmètre cédé comprend les activités du Groupe au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou.

A l’issue de la transaction, Nelson Campelo, jusqu’alors directeur d’Atos en Amérique du Sud, est nommé directeur général de Semantix. Leonardo Santos Poça D’Água, fondateur et directeur général de Semantix, devient président exécutif, avec pour mission de piloter la stratégie de long terme, l’innovation et le développement de l’écosystème.

La transaction a été structurée afin d'assurer une continuité totale de service pour les clients et une transition fluide pour les collaborateurs.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

Contacts

Relations investisseurs : investors@atos.net

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

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