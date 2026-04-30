eGain parmi les finalistes des National AI Awards 2026 dans deux catégories

LONDRES, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), leader de la gestion des connaissances alimentée par l’IA spécifique au service client des entreprises, annonce ce jour sa nomination parmi les finalistes de deux catégories des National AI Awards 2026, à savoir Best AI Platform and Infrastructure (meilleure plateforme et infrastructure d’IA) et AI in Marketing and Customer Experience (l’IA rapportée au marketing et à l’expérience client). Les lauréats seront désignés en ligne le 9 juin prochain, et une cérémonie sera organisée le lendemain (10 juin) lors de la conférence internationale consacrée à l’intelligence artificielle, AI Summit London.

Les National AI Awards viennent récompenser les individus, équipes et organisations qui font progresser de manière significative l’intelligence artificielle au Royaume-Uni, en termes d’innovation, de leadership ou encore d’applications concrètes. Sa sélection parmi les finalistes place eGain dans un groupe restreint d’organisations reconnues pour leur déploiement de l’IA en environnement réel, où la performance, la responsabilité et les résultats tangibles sont des critères de plus en plus rigoureusement mesurés.

La nomination d’eGain dans la catégorie Meilleure plateforme et infrastructure d’IA concerne Composer, l’outil d’IA agentique d’eGain qui apporte des API, des kits de développement logiciel et des serveurs MCP aux développeurs pour leur permettre de concevoir rapidement des applications fondées sur la connaissance et de configurer des flux de travail agentiques à l’échelle de l’entreprise. Sa nomination dans la catégorie IA rapportée au marketing et à l’expérience client vise son travail réalisé en partenariat avec BT, où la plateforme d’eGain alimente des réponses issues de GPT dans plusieurs unités opérationnelles au service de dizaines de millions de clients au Royaume-Uni, tout en assurant des parcours guidés et conformes à la réglementation applicable.

Pour Ashu Roy, PDG d’eGain :

« Obtenir cette reconnaissance dans deux catégories des National AI Awards reflète bien comment nos clients peuvent exploiter une IA de confiance fondée sur la connaissance placée au cœur de leurs activités. Plus particulièrement, la nomination conjointe avec BT témoigne d’un certain âge des possibles lorsque l’IA est déployée de manière réfléchie, à grande échelle et à l’appui d’une gouvernance intégrée dès le départ. Nous avons hâte de le démontrer la semaine prochaine à l’occasion de l’événement Solve 26 London. »

Fergus Bruce, PDG des National AI Awards, s’exprime en ces termes :

« Nous sommes ravis de compter eGain parmi les finalistes de l’édition 2026 des National AI Awards. La liste des candidats retenus illustre la qualité du travail réalisé au Royaume-Uni pour faire passer l’IA du stade de projet à un impact concret. Nous avons trouvé la diversité des candidatures et des applications de l’IA fascinante et nous comptons bien revivre cette expérience en 2027. Les finalistes de cette année se placent à un niveau remarquablement élevé d’innovation, de leadership et d’exécution, et nous avons hâte d’annoncer les lauréats et de célébrer les succès du secteur au sens large en juin. »

eGain présentera Composer et son AI Knowledge Hub lors de l’événement Solve 26 London, organisé du 6 au 7 mai au Sofitel London Heathrow. Stacy Young, responsable de la gestion des connaissances chez BT, interviendra le premier jour pour expliquer comment BT parvient à conjuguer la rapidité de l’IA et la conformité dans ses activités spécifiques au service client. La participation est gratuite, mais les places sont limitées. Inscriptions sur egain.com/egain-solve-26-london.

Pour en savoir plus, consultez le site thenationalaiawards.com.

À propos d’eGain :

eGain (NASDAQ : EGAN) est un fournisseur de premier plan de solutions d’automatisation de la gestion des connaissances et de l’expérience client, alimentées par l’IA. Forte de plus de 25 ans d’expertise, la société eGain aide les entreprises à intégrer leurs contenus cloisonnés, à automatiser les flux de connaissances fiables et à dégager un retour sur investissement mesurable de l’IA grâce à des cadres et méthodes éprouvés. Tous secteurs confondus, les entreprises répertoriées au classement Global 2000 s’appuient sur les solutions d’eGain pour transformer leur service client, améliorer la productivité des employés, réduire leurs coûts et réussir le déploiement de l’IA à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eGain.com.



Contact : press@egain.com

À propos des National AI Awards :

Les National AI Awards récompensent l’excellence et l’innovation de ceux qui s’engagent dans l’intelligence artificielle. Introduits pour mettre en lumière les avancées remarquables de l’IA, ces prix mettent à l’honneur les individus et organisations qui font progresser les technologies d’IA dans le secteur privé comme dans le secteur public. Pour en savoir plus, consultez le site thenationalaiawards.com.