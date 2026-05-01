Alander Lee Pulliam Jr., Inhaber der A&A Sports Group, kündigt unabhängige Kandidatur für den US-Senat in Kalifornien an und fordert das korrupte Zweiparteiensystem heraus

BIRMINGHAM, Alabama, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alander Lee Pulliam Jr., der visionäre Eigentümer der A&A Sports Group und engagierter Verfechter systemischer Reformen, hat offiziell seine Kandidatur als Unabhängiger für den US-Senat in Kalifornien für den Wahlzyklus 2026 angekündigt. Pulliam positioniert sich als Hauptgegner eines „maroden und manipulierten” politischen Establishments. Im Wahlkampf setzt er auf radikale Transparenz, wirtschaftliche Befreiung und die gänzliche Abschaffung des Zweiparteiensystems. Als furchtloser Unternehmer und Filmemacher ist Pulliam bereit, ein System aufzubrechen, das seiner Meinung nach die Amerikaner durch eine manipulierte Diktatur versklavt, die von Spaltung und Ausbeutung lebt.

Pulliams Werdegang zeugt von seinem unermüdlichen Kampf gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Nach seiner von Kritik am politischen „Gatekeeping“ geprägten Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 zielt seine Kandidatur für den Senat auf den Kern der Spaltung in den USA ab. Er behauptet, die derzeitige politische Struktur sei eine „sorgfältig inszenierte Illusion“, deren Ziel es sei, die Bevölkerung in einem Zustand ständiger Konflikte zu halten, während die Elite ihre Macht festigt. „Liebe und Frieden sind unter der Regierung dieser korrupten Parteien fast unmöglich“, so Pulliam. „Sie schüren Chaos und sorgen dafür, dass wir uns gegenseitig bekämpfen, während sie das Land ausplündern.“ „Es ist an der Zeit, diese Machtillusion zu zerstören und die echte Kontrolle wieder an das Volk zurückzugeben.“

Anders als bei traditionellen Berufspolitikern basiert Pulliams Wahlkampf auf einem direkten, persönlichen Engagement für benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Er hat Millionen von Dollar aus seinem eigenen Vermögen bereitgestellt, um Sportler, Jugendliche und unterrepräsentierte Gruppen in Kalifornien, Florida, Arkansas und Texas zu unterstützen. Zu seinem praktischen Engagement gehört es, Häuser und Wohnungen für Bedürftige zu erwerben sowie Studienkredite und Studiengebühren für finanziell schwache Studierende zu übernehmen. Diese Bilanz konkreter Maßnahmen zeugt vom Engagement, denjenigen eine Stimme zu geben, die von der derzeitigen korrupten politischen Maschinerie im Stich gelassen wurden.

Pulliams Plattform sieht eine umfassende Neugestaltung des amerikanischen Gesellschaftsvertrags vor, die auf einer Vision revolutionärer Reformen beruht. Eine der wichtigsten Initiativen ist die vollständige Abschaffung des Zweiparteiensystems, um den Weg für eine echte repräsentative Demokratie zu ebnen. Im wirtschaftlichen Bereich fordert Pulliam einen bundesweiten Mindestlohn von 25 Dollar, ein Ende der Monopole von Immobilienkonzernen sowie verfassungsrechtliche Garantien für Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Bildung. Durch die Priorisierung eines umfassenden Erlasses von Studentenschulden und der Unterstützung von Familien will Pulliam das wirtschaftliche Potenzial der nächsten Generation voll ausschöpfen und eine Gesellschaft aufbauen, die auf echter Gleichheit beruht.

Pulliam lässt sich von der Wahrheit leiten und handelt aus der festen Überzeugung heraus, dass allein Gott wahr ist. Diese Grundprinzipien – Dienst am Nächsten, Integrität und kompromisslose Ehrlichkeit – bilden die Grundlage seines Kampfes für eine Gesellschaft, die auf Gerechtigkeit gründet. Als Führungspersönlichkeit, die durch verschiedene Initiativen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft beigetragen hat, strebt er den Übergang von der privaten Interessenvertretung in den Kongress an, um dort als Wegbereiter für echten Wandel zu fungieren. Er sieht dieses Vorhaben nicht nur als politischen Wahlkampf, sondern als Bewegung, die die amerikanische Seele aus den Fängen institutioneller Korruption befreien will, und das auf der Grundlage absoluter Wahrheit.

Pulliam beendet seine Ankündigung mit einem direkten Aufruf zum Handeln an alle Amerikaner, die des Status quos überdrüssig sind. Er appelliert an die Wähler, die „Farce“ des modernen Parteiensystems zu durchschauen und sich einer Revolution anzuschließen, die die Interessen des Volkes an erste Stelle setzt. „Wenn ihr die Täuschung leid seid, wenn ihr wirkliche Veränderung wollt, dann schließt euch mir an“, bekräftigt Pulliam. Mit dieser Kampagne werden alle dazu eingeladen, die Website pulliamforsenate.com zu besuchen, um sich der Bewegung anzuschließen, das korrupte System zu hinterfragen und eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen.

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