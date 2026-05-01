Alander Lee Pulliam Jr, propriétaire de A&A Sports Group, se présente en tant que candidat indépendant au Sénat américain en Californie, en dénonçant la corruption du système bipartite

BIRMINGHAM, Alabama, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alander Lee Pulliam Jr., propriétaire visionnaire d’A&A Sports Group et fervent défenseur d’une réforme systémique, a officiellement annoncé sa candidature, en tant qu’indépendant, au Sénat des États-Unis pour la Californie dans le cadre des élections de 2026. S’érigeant en principal opposant d’un système politique qu’il juge « défaillant et corrompu », Pulliam axe sa campagne sur une transparence radicale, la libération économique et l’abolition complète du bipartisme. Entrepreneur et cinéaste intrépide, Pulliam est prêt à bouleverser un système qu’il accuse d’avoir asservi les Américains par le biais d’une dictature corrompue qui prospère sur le terreau de la division et de l’exploitation.

Le parcours de Pulliam témoigne de son combat acharné contre les inégalités et les injustices. Après une campagne présidentielle de 2024 marquée par sa critique des mécanismes de sélection politique, sa candidature au Sénat s’attaque au cœur même des divisions américaines. Il affirme que la structure politique actuelle est une « illusion savamment orchestrée » dans le but de maintenir les citoyens dans un état de conflit perpétuel, tandis que les élites consolident leur pouvoir. « L’amour et la paix sont quasiment impossibles sous l’emprise de ces partis corrompus », a déclaré Pulliam. « Ils tirent profit du chaos et nous incitent à nous entre-déchirer, tout en pillant le pays. Il est temps de briser cette illusion de pouvoir et de rendre le véritable contrôle au peuple. »

Contrairement aux politiciens de carrière traditionnels, Pulliam fonde sa campagne sur un engagement personnel et direct auprès des communautés marginalisées. Il a investi des millions de dollars de ses propres deniers pour soutenir les athlètes, les jeunes et les groupes sous-représentés en Californie, en Floride, en Arkansas et au Texas. Son activisme concret se traduit notamment par l’achat de maisons et d’appartements pour les personnes dans le besoin, ainsi que par le remboursement des prêts étudiants et des frais de scolarité des étudiants en difficulté. Ce bilan d’actions concrètes témoigne de sa volonté de redonner le pouvoir à ceux qui ont été abandonnés par l’appareil politique corrompu actuellement en place.

Le programme de Pulliam propose une refonte radicale du contrat social américain, fondée sur la vision d’une réforme révolutionnaire. Parmi ses initiatives clés figure l’abolition totale du bipartisme au profit d’une véritable démocratie représentative. Sur le plan économique, il plaide pour un salaire minimum fédéral de 25 dollars, la fin des monopoles exercés par les sociétés de gestion immobilière, et la garantie constitutionnelle de l’accès au logement, à la santé et à l’éducation. En donnant la priorité à l’annulation massive de la dette étudiante et au soutien apporté aux familles, Pulliam entend libérer le potentiel économique de la prochaine génération et bâtir une société fondée sur une véritable égalité.

Guidé par la Vérité, Pulliam agit avec la ferme conviction que celle-ci n’appartient qu’à Dieu. C’est sur le socle de ces principes fondamentaux de service, d’intégrité et d’honnêteté sans faille qu’il mène sa lutte pour une société ancrée dans la justice. En tant que leader ayant œuvré au renforcement de la résilience communautaire par le biais de diverses initiatives de proximité, il souhaite désormais porter son combat au cœur du Congrès pour y devenir le vecteur d’un changement authentique. Il conçoit cette candidature non pas comme une simple campagne politique, mais comme un mouvement visant à libérer l’âme américaine de l’emprise de la corruption institutionnelle en s’appuyant sur le fondement d’une vérité absolue.

Pulliam conclut son annonce en lançant un appel direct à l’action à tous les Américains lassés du statu quo. Il exhorte les électeurs à ne pas se laisser berner par la supercherie du système bipartite moderne et à rejoindre une révolution qui place au premier plan l’intérêt du peuple. « Si vous en avez assez des mensonges, si vous aspirez à un véritable changement, rejoignez-moi », affirme Pulliam. Cette campagne invite chaque citoyen à consulter le site pulliamforsenate.com pour rejoindre le mouvement qui s’attaque au système corrompu et bâtir ainsi un avenir meilleur pour les générations futures.

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