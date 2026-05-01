Aduro Clean Technologies nimmt im Mai 2026 an Branchen- und Investorenkonferenzen teil

LONDON, Ontario, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Prozesse minderwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute seine Teilnahme an mehreren Branchen- und Investorenkonferenzen im Mai 2026 bekannt gegeben.

Höhepunkte des Konferenz- und Handelsprogramms:

Investorenpräsentation auf der D. Boral Capital Global Conference mit Schwerpunkt auf den Betriebskampagnen der Next Generation Process (NGP)-Pilotanlage, der Entwicklung der FOAK-Anlage am Standort Chemelot sowie jüngsten kommerziellen Meilensteinen. Investorenpräsentation und Meetings auf der LD Micro Invitational XVI zur Unterstützung der laufenden Kapitalmarktaktivitäten.

Branchenaustausch auf der Plastics Recycling Show Europe 2026, einschließlich Gesprächen mit Recyclern, petrochemischen Unternehmen und Partnern.

Fachvortrag auf der Plastic Recycling LATAM 2026 zur Übertragung von Pilotdaten auf das FOAK-Anlagendesign.

Panelteilnahme am Alberta Chemistry and Plastics Day zu recycelten Materialanteilen, regulatorischen Rahmenbedingungen und Herausforderungen bei der Skalierung.

Teilnahme am CIAC Queen’s Park Advocacy Day zum Austausch mit politischen Entscheidungsträgern über eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und regulatorische Rahmenbedingungen.





Plastics Recycling Show Europe 2026 Datum: 5.–6. Mai 2026 Ort: RAI Amsterdam, Amsterdam, Niederlande Teilnehmer: Eric Appelman, Chief Revenue Officer

Stefanie Steenhuis, Head of Brand and Marketing Website: https://prseventeurope.com/prse2026/en/page/home

Die Plastics Recycling Show Europe ist eine führende europäische Veranstaltung mit Schwerpunkt auf Kunststoffrecycling und Kreislaufwirtschaft, die Recyclingunternehmen, Verarbeiter, petrochemische Unternehmen und politische Entscheidungsträger entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenbringt. Aduro wird im Rahmen vorab vereinbarter Meetings mit europäischen Branchenvertretern Gespräche führen, um die laufende Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Entwicklung der FOAK-Anlage in Chemelot, Anforderungen an die nachgelagerte Integration sowie die Abstimmung mit regionalen regulatorischen und marktbezogenen Rahmenbedingungen voranzutreiben.

D. Boral Capital 2026 Global Conference Datum: 7. Mai 2026 Ort: The Plaza Hotel, New York, NY Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer Website: https://dboralcapital.com/conference/

Die D. Boral Capital Global Conference bringt Führungskräfte wachstumsstarker und innovativer Unternehmen mit institutionellen Investoren aus verschiedenen Branchen zusammen. Ofer Vicus wird über die Fortschritte von Aduro bei den Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung der FOAK-Anlage in Chemelot sowie die jüngsten kommerziellen Fortschritte berichten. Dazu zählen unter anderem ein unterzeichneter Letter of Intent (LOI) zum Abnahmevertrag für Hydrochemolytic™-Öl mit einem führenden unabhängigen internationalen Rohstoffhandelsunternehmen sowie ein Memorandum of Understanding (MOU) zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzierungspakets. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wie diese Meilensteine den Übergang vom Pilotmaßstab zum industriellen Einsatz und zur skalierbaren Umsetzung unterstützen.

CIAC 2026 Queen’s Park Advocacy Day Datum: 12. Mai 2026 Ort: Queen’s Park, Toronto, Ontario Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development

Der vom Chemistry Industry Association of Canada organisierte Queen’s Park Advocacy Day bietet Branchenvertretern die Möglichkeit, direkt mit politischen Entscheidungsträgern über die Rolle der Chemie- und Kunststoffindustrie in der Wirtschaft und im regulatorischen Umfeld Ontarios zu sprechen.

LD Micro Invitational XVI Datum: 20.–21. Mai 2026 Ort: Luxe Sunset Boulevard Hotel, Los Angeles, CA Teilnehmer: Ofer Vicus, Chief Executive Officer Website: https://www.freedomcapmkts.com/eventsandconferences

Die LD Micro Invitational ist eine auf Small Caps fokussierte Investorenkonferenz, die eine Plattform für Präsentationen und den direkten Austausch mit institutionellen und privaten Investoren bietet. Ofer Vicus wird einen Vortrag halten und für Einzelgespräche bereitstehen, um über den aktuellen Stand der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-Projekts bei Chemelot sowie die kommerziellen Fortschritte des Unternehmens zu berichten und dabei auch auf die Vereinbarung von Abnahmeverträgen und die Entwicklung des Lizenzprogramms eingehen. Der Vortrag skizziert den Weg von Aduro hin zu einer skalierbaren industriellen Umsetzung.

Plastic Recycling LATAM 2026 Datum: 27.–28. Mai 2026 Ort: Hotel Sheraton Maria Isabel, Mexiko-Stadt, Mexiko Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development

Humberto Parra, Mexico Country Manager Website: https://www.plasticsrecyclinglatam.com/?lang=en

Die Plastic Recycling LATAM 2026 bringt Akteure entlang der Wertschöpfungskette des Kunststoffrecyclings in Lateinamerika zusammen, darunter Recycler, Harzhersteller, Markeninhaber und politische Entscheidungsträger. Aduros Teilnahme baut auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit ECOCE auf und unterstützt die fortlaufende Bewertung chemischer Recyclingpfade für Post-Consumer-Folien und flexible Verpackungen in Mexiko. Abe Dyck wird einen Fachvortrag halten, der sich mit der Übertragung von Betriebsdaten aus dem Pilotbetrieb auf das FOAK-Anlagendesign befasst, einschließlich der jüngsten Fortschritte bei den Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der Rohstoffbewertung sowie der für den industriellen Einsatz erforderlichen technischen und lebenszyklusbezogenen Bewertungen.

Alberta Chemistry and Plastics Day Datum: 27. Mai 2026 Ort: Fairmont Hotel Macdonald, Edmonton, Alberta Teilnehmer: Abe Dyck, Head of Corporate Development

Beim Alberta Chemistry and Plastics Day wird Aduro an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, die den Schwerpunkt auf recycelte Materialien und deren Rolle bei der Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe legt. Die Diskussion wird Marktdynamiken, regulatorische Aspekte sowie technische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Skalierung recycelter Materialien entlang der Wertschöpfungskette behandeln.

Zusätzlich zur geplanten Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwartet Aduro, während der Konferenzen und Handelsprogramme weitere Meetings abzuhalten. Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder eine E-Mail an aduro@kcsa.com zu senden, um Einzelgespräche zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Angaben zur Teilnahme des Unternehmens an Investorenkonferenzen im Mai 2026, zu erwarteten Gesprächen mit Investoren, Partnern und weiteren Interessengruppen sowie zu den erwarteten Vorteilen dieser Aktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen auch Aussagen zu den Entwicklungsprogrammen des Unternehmens, einschließlich der Betriebskampagnen der NGP-Pilotanlage, der Entwicklung der ersten industriellen Anlage ihrer Art (First-of-a-Kind, FOAK) in Chemelot, Genehmigungsverfahren, der Abnahmevalidierung sowie der Weiterentwicklung von Kommerzialisierungs- und Lizenzierungswegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken sowie Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, zählen unter anderem Änderungen im Zeitplan oder Format von Konferenzen, Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Vermarktungspläne umzusetzen, den Fortschritt des Pilotanlagenbetriebs, die Weiterentwicklung des FOAK-Projekts, die Ergebnisse von Genehmigungsverfahren, die Einbindung von Partnern sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde auf EDGAR unter www.sec.gov.

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