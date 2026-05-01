Aduro Clean Technologies annonce sa participation à plusieurs conférences sectorielles et rencontres investisseurs en mai 2026

LONDON, Ontario, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour sa participation à une série de conférences sectorielles et rencontres investisseurs en mai 2026.

Temps forts des conférences et programmes commerciaux :

Présentation aux investisseurs lors de la conférence mondiale D. Boral Capital, mettant en lumière les campagnes d’exploitation de l’usine pilote Next Generation Process (NGP), le développement de l’installation industrielle FOAK à Chemelot et les récentes avancées commerciales. Présentation aux investisseurs et réunions lors du LD Micro Invitational XVI, afin de soutenir la présence continue de la Société auprès des marchés financiers.

Participation au Plastics Recycling Show Europe 2026 afin de renforcer les relations sectorielles, notamment par des réunions avec des recycleurs, des entreprises pétrochimiques et des partenaires.

Présentation technique au Plastic Recycling LATAM 2026 consacrée à l’intégration des données pilotes dans la conception de l’installation industrielle FOAK

Participation à une table ronde lors de l’Alberta Chemistry and Plastics Day consacrée au contenu recyclé, aux enjeux réglementaires et au passage à l’échelle industrielle

Participation au CIAC Queen’s Park Advocacy Day afin d’échanger avec les décideurs publics sur les plastiques circulaires et les cadres réglementaires





Plastics Recycling Show Europe 2026 Date : 5-6 mai 2026 Lieu : RAI Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas Participation : Eric Appelman, directeur des revenus

Stefanie Steenhuis, responsable de la marque et du marketing Site Internet : https://prseventeurope.com/prse2026/en/page/home

Le Plastics Recycling Show Europe est l’un des principaux rendez-vous européens consacrés au recyclage des plastiques et aux matériaux circulaires, réunissant l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment des recycleurs, des transformateurs, des entreprises pétrochimiques et des décideurs publics. Aduro tiendra des réunions planifiées avec des acteurs industriels européens afin de soutenir les échanges en cours liés au développement du projet FOAK à Chemelot, aux exigences d’intégration en aval et à l’adaptation aux conditions réglementaires et commerciales du marché régional.

D. Boral Capital 2026 Global Conference Date : 7 mai 2026 Lieu : The Plaza Hotel, New York, NY Participation : Ofer Vicus, président-directeur général Site Internet : https://dboralcapital.com/conference/

La conférence mondiale D. Boral Capital réunit des dirigeants d’entreprises innovantes et à forte croissance, de même que des investisseurs institutionnels issus de multiples secteurs. Ofer Vicus présentera les dernières avancées d’Aduro concernant les campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP, le développement de l’installation industrielle FOAK à Chemelot et la commercialisation de ses technologies. Il reviendra notamment sur la lettre d’intention signée pour l’achat d’huile Hydrochemolytic™ avec une importante société internationale indépendante de négoce de matières premières, ainsi que sur le protocole d’entente relatif à l’élaboration d’un programme de licence commerciale. Les échanges porteront sur la manière dont ces avancées soutiennent le passage de la phase pilote au déploiement industriel, ainsi que la mise en œuvre reproductible de futurs projets.

CIAC 2026 Queen’s Park Advocacy Day Date : 12 mai 2026 Lieu : Queen’s Park, Toronto, Ontario Participation : Abe Dyck, responsable du développement stratégique

Le Queen’s Park Advocacy Day, organisé par la Chemistry Industry Association of Canada (CIAC), permet aux acteurs du secteur d’échanger directement avec les décideurs publics sur la contribution du secteur de la chimie et des plastiques à l’économie ontarienne, ainsi que sur les évolutions du cadre réglementaire.

LD Micro Invitational XVI Date : 20-21 mai 2026 Lieu : Luxe Sunset Boulevard Hotel, Los Angeles, CA Participation : Ofer Vicus, président-directeur général Site Internet : https://www.freedomcapmkts.com/eventsandconferences

Le LD Micro Invitational est une conférence investisseurs consacrée aux sociétés à petite capitalisation, offrant un cadre propice aux présentations d’entreprise et aux échanges directs avec des investisseurs institutionnels et particuliers. Ofer Vicus interviendra dans le cadre d’une présentation et participera à des réunions individuelles afin de faire le point sur les campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP, le développement du projet FOAK à Chemelot et l’avancement de la commercialisation des technologies de la Société, notamment en ce qui concerne les accords d’enlèvement et le développement du programme de licence. La présentation détaillera la feuille de route d’Aduro en vue d’un déploiement industriel à grande échelle.

Plastic Recycling LATAM 2026 Date : 27-28 mai 2026 Lieu : Hôtel Sheraton Maria Isabel, Mexico, Mexique Participation : Abe Dyck, responsable du développement stratégique

Humberto Parra, directeur national pour le Mexique Site Internet : https://www.plasticsrecyclinglatam.com/?lang=en

Plastic Recycling LATAM 2026 réunit les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en Amérique latine, notamment des recycleurs, des producteurs de résines, des grandes marques et des décideurs publics. La participation d’Aduro s’inscrit dans le prolongement de sa collaboration pluriannuelle avec ECOCE, visant à poursuivre l’évaluation de solutions de recyclage chimique pour les films post-consommation et les emballages souples au Mexique. Abe Dyck assurera une présentation technique consacrée à l’intégration des données d’exploitation issues de la phase pilote dans la conception de l’installation industrielle FOAK. Il abordera notamment les récents progrès des campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP, l’évaluation des matières premières, ainsi que les travaux d’ingénierie et d’analyse du cycle de vie nécessaires au déploiement industriel.

Alberta Chemistry and Plastics Day Date : 27 mai 2026 Lieu : Fairmont Hotel Macdonald, Edmonton, Alberta Participation : Abe Dyck, responsable du développement stratégique

Lors de l’Alberta Chemistry and Plastics Day, Aduro participera à une table ronde consacrée au contenu recyclé et à son rôle dans la transition vers une économie circulaire des plastiques. La discussion portera sur les dynamiques de marché, les enjeux réglementaires et les défis techniques associés au déploiement à grande échelle des matériaux recyclés dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

Outre sa participation à ces événements, Aduro prévoit d’organiser des réunions tout au long des conférences et des programmes commerciaux. Les parties intéressées sont invitées à contacter les organisateurs respectifs ou à envoyer un e-mail à aduro@kcsa.com pour convenir de rendez-vous individuels.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et de transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué comprennent notamment, sans s’y limiter, celles concernant la participation de la Société aux conférences sectorielles et rencontres investisseurs en mai 2026, aux échanges attendus avec des investisseurs, partenaires et autres parties prenantes, ainsi qu’aux bénéfices anticipés de ces démarches. Elles comprennent également des déclarations relatives aux programmes de développement de la Société, notamment les campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP, le développement de l’installation industrielle FOAK à Chemelot, les activités d’obtention de permis, la validation des accords d’enlèvement, ainsi que l’avancement de la commercialisation et des programmes de licence.

Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la Société figurent, sans s’y limiter, les modifications du calendrier ou du format des conférences, les conditions de marché, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses plans de développement et de commercialisation, l’avancement des opérations de l’usine pilote, la progression du projet FOAK, les résultats des activités d’obtention de permis, l’engagement des partenaires, ainsi que d’autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR+ www.sedarplus.ca et auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission sur EDGAR www.sec.gov.

La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4df044ec-f1ec-43a3-8daa-97d9bc60c586