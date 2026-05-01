La Journée de sensibilisation de MADD Canada rassemble les victimes et les survivants sur la Colline du Parlement pour plaider en faveur de la technologie contre la conduite avec capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la Journée de sensibilisation de MADD Canada, les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies de partout au pays se rassembleront sur la Colline du Parlement le 5 mai pour rencontrer des députés et des sénateurs, et exhorter les législateurs à s'engager à adopter des mesures de sécurité imposant l'installation de technologies contre la conduite avec capacités affaiblies dans tous les véhicules neufs.

En dépit des progrès réalisés au cours des dernières décennies, chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. Au cours de l’année 2021 uniquement, la police a prononcé près de 80 000 inculpations et suspensions de permis de courte durée pour la conduite avec capacités affaiblies. Des données récentes révèlent également une tendance inquiétante : selon la Fondation de recherche sur les blessures de la route, le nombre de décès liés à la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool a augmenté de 14 % entre 2021 et 2022, soit une hausse de 457 à 521 décès.

Un récent sondage de MADD Canada réalisé par Ipsos a révélé que plus de 90 % des Canadiennes et Canadiens considèrent que la conduite avec capacités affaiblies constitue un grave problème de sécurité publique, mais que moins de la moitié d’entre eux estiment que les gouvernements en font assez pour y remédier. Depuis près de quarante ans, des milliers de bénévoles de MADD Canada sensibilisent leurs communautés aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies. Bien que l'éducation et l'application de la loi aient contribué à réduire le nombre de collisions, de nouvelles mesures préventives seront nécessaires pour aller plus loin.

La Journée de sensibilisation de MADD Canada offre aux victimes et aux survivants l'occasion de témoigner directement auprès des députés et des sénateurs des conséquences réelles et durables de la conduite avec capacités affaiblies, et de lancer un appel en faveur de mesures visant à garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais.

« Les victimes et les survivants seraient prêts à tout pour passer un jour de plus avec leurs êtres chers, ou éviter les blessures qui ont bouleversé leur vie à jamais », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Les technologies contre la conduite avec capacités affaiblies peuvent prévenir ces tragédies. Nous lançons un appel au gouvernement fédéral pour qu’il s’engage à exiger l’installation de ces technologies dans toutes les véhicules neufs dès qu’elles seront jugées prêtes. »

« Chaque jour qui passe, nous pensons à notre fille Jessica et à la vie qu’elle devrait encore mener », ont déclaré Antoine Bittar, membre du conseil d’administration de MADD Canada pour le Québec, et son épouse Elizabeth Rivera, dont la fille Jessica Rivera, âgée de 26 ans, a été tuée dans une collision causée par un chauffard avec capacités affaiblies en 2017. « La douleur de son absence nous accompagne chaque jour. Aucune famille ne devrait avoir à subir ce genre de perte. Si la technologie peut prévenir même une seule collision, une seule blessure ou un seul décès, alors le gouvernement a la responsabilité de s’assurer qu’elle soit présente dans chaque véhicule. »

Le sondage national mené par MADD Canada révèle également qu’une grande majorité de Canadiennes et de Canadiens sont favorables à une législation similaire à la loi américaine HALT « Honorer l’héritage de la famille Abbas pour mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies », adoptée en 2021, qui oblige tous les constructeurs automobiles à équiper tous les véhicules neufs d’une technologie contre la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool d’ici 2030. Les experts estiment qu’une fois pleinement mise en œuvre, cette technologie pourrait sauver des milliers de vies chaque année aux États-Unis. Les Canadiennes et les Canadiens souhaitent également que le gouvernement fédéral s’engage publiquement à soutenir cette technologie lorsqu’elle sera prête et à veiller à ce que Transports Canada dispose des fonds nécessaires pour mener à bien sa mission.

MADD Canada militera également en faveur de mesures de contrôle proactives, notamment l’extension du dépistage obligatoire d’alcool (DOA) dont l’utilisation optimale peut dissuader les personnes de conduire avec les capacités affaiblies, et, par conséquent, améliorer la sécurité routière. MADD Canada demande au gouvernement fédéral d’étendre le DOA afin que la police puisse exiger un échantillon d'haleine de tout conducteur soupçonné d'être impliqué dans une collision, d’étendre son utilisation aux bateaux et navires privés, et de veiller à ce que la GRC ait recours au DOA à chaque contrôle routier légal et ce, à travers le pays.

MADD Canada tient à remercier les victimes et les survivants qui ont le courage de mettre en lumière leur histoire, ainsi que les sénateurs et les parlementaires qui prennent le temps de les rencontrer, de les écouter et d'amorcer des discussions constructives sur les moyens de sauver des vies et de prévenir les blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies.

MADD Canada anticipe ces discussions et poursuivra ses efforts afin que la conduite avec capacités affaiblies s'arrête ici.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca