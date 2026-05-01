CMBlu erreicht mit dem ersten Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde über 50 Mio. Euro Einhorn-Status bei einer Bewertung von mehr als 1 Mrd. Euro und schafft die Grundlage für Baseload-Infrastruktur für KI und Rechenzentren  

ALZENAU, Deutschland, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Mio. Euro hat CMBlu Energy den Einhorn-Status erreicht und die Bewertungsgrenze von 1 Mrd. Euro überschritten. An der Runde beteiligte sich unter anderem Samsung Ventures . Auch sämtliche Bestandsinvestoren, darunter STRABAG SE , haben erneut investiert und unterstreichen damit ihr nachhaltiges Vertrauen in die Strategie und langfristige Umsetzungskraft von CMBlu. Dieser Meilenstein spiegelt die zunehmende kommerzielle Marktvalidierung wider, da Rechenzentren und Energieversorger verstärkt nach skalierbaren, verlässlichen und dauerhaft verfügbaren Energielösungen suchen.

CMBlu ist der alleinige Erfinder von SolidFlow, einer neuen Klasse von lithiumfreien Langzeitspeichern für energieintensive Anwendungen mit mehrstündiger Laufzeit. SolidFlow liefert zehn Stunden und mehr abrufbare Energie und adressiert damit eine der drängendsten strukturellen Herausforderungen für das Wachstum von Hyperscale-Rechenzentren: die Bereitstellung zuverlässiger, mehrstündiger Speicherkapazitäten in einem Markt, in dem der Strombedarf schneller wächst als der Netzausbau.

„Unsere SolidFlow-Technologie definiert Energiespeicherung neu, indem sie inhärente Sicherheit mit deutlich vereinfachten Genehmigungsprozessen verbindet – und so schnellere sowie besser planbare Großprojekte ermöglicht“, sagte Constantin Eis, CEO von CMBlu. „Diese schnelle Bereitstellung von Energie in Kombination mit resilienten, lokal verankerten Lieferketten ist entscheidend, da Rechenzentren und Industriekunden ihre Geschäftsanforderungen ausbauen und gleichzeitig auf die stark steigende Nachfrage reagieren. Betreiber kritischer Infrastrukturen benötigen Energie, auf die sie sich auch nachts und unter realen Betriebsbedingungen verlassen können, und das bei maximaler Effizienz. Genau das ermöglicht unsere Batterietechnologie. Der Markt honoriert Lösungen, die höchste Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bieten.“



Eine neue Speicherarchitektur für die Energiewende



Die SolidFlow-Technologie von CMBlu stellt einen bahnbrechenden Bruch mit den von Lithium dominierten Speichersystemen dar und führt eine Architektur mit längerer Lebensdauer ein, die speziell für den Einsatz im Multi-Gigawattstunden-Bereich entwickelt wurde. Das System kombiniert nicht brennbare, wasserbasierte Elektrolyte mit proprietären festen Energiespeichermaterialien, entkoppelt dabei Leistung von Energiekapazität und ermöglicht eine kosteneffiziente Skalierung.

SolidFlow basiert auf häufig verfügbaren, recyclingfähigen Rohstoffen und verzichtet auf kritische Lieferketten aus geopolitisch sensiblen Regionen (FEOC). Gleichzeitig erfüllt das System die Anforderungen an langlebige, infrastrukturtaugliche Energiespeicher.

„Bei Samsung Ventures investieren wir gezielt in Technologien, die das Rückgrat einer sauberen und resilienten Energieinfrastruktur bilden“, so ein Sprecher von Samsung Ventures. „Die innovative Lösung von CMBlu zählt zu den führenden Ansätzen für die Skalierung nachhaltiger Langzeitspeicher und positioniert das Unternehmen als zentralen Treiber der globalen Energiewende. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Technologien, die nicht nur Energieinnovationen beschleunigen, sondern auch den steigenden Strombedarf einer durch KI und Elektrifizierung geprägten Welt decken.“

Der erste Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde dient dem Ausbau der Produktionskapazitäten und beschleunigt die frühe kommerzielle Markteinführung in Europa und den USA.

Als Beweis für diese Marktdynamik hat CMBlu einen Rahmenvertrag über 5 GWh mit einem der führenden europäischen Energieversorger, Uniper , abgeschlossen, was die Rolle von SolidFlow als Schlüsseltechnologie für ein flexibles und stabiles Stromnetz weiter stärkt.

Das entspricht:

Der Stromversorgung eines 1-GW-Rechenzentrums für fünf Stunden

Der Stromversorgung eines 500-MW-Rechenzentrums für zehn Stunden, und damit einer vollständigen Überbrückung der Nachtstunden ohne Solarstromerzeugung

Durch die Verlagerung von überschüssigem Strom aus dem Tagesbetrieb in Spitzen- und Nachtlastzeiten ermöglicht SolidFlow Rechenzentren den Betrieb mit besonders kostengünstigem Strom bei gleichzeitiger Sicherstellung von Verfügbarkeit und Netzstabilität.

Angesichts des stark steigenden Strombedarfs durch KI, Elektrifizierung und industrielles Wachstum positioniert CMBlu Langzeitspeicher als zentrale Infrastruktur für ein zuverlässiges, resilientes und wirtschaftlich wettbewerbsfähiges Energiesystem.

Über CMBlu Energy

CMBlu Energy ist ein globales Deep-Tech-Unternehmen, das mit seiner bahnbrechenden SolidFlow-Batterietechnologie die Langzeit-Energiespeicherung neu definiert. Die innovative Technologie des Unternehmens kombiniert die Vorteile proprietärer, energiedichter Materialien mit der Architektur von Flow-Batterien und ermöglicht so leistungsstarke Speichersysteme auf Basis reichlich verfügbarer, nicht brennbarer Materialien ohne den Einsatz kritischer Rohstoffe.

CMBlu wurde 2014 gegründet und entwickelte sich von einem der größten Forschungslabore für lithiumfreie Batterien in Europa zu einem schnell wachsenden Innovator im Bereich Energiespeicherung. Das Unternehmen baut seine Produktion derzeit in seiner automatisierten Gigafactory in Alzenau, Deutschland, aus und plant weitere Standorte in den Vereinigten Staaten und Griechenland, um widerstandsfähige, lokale Lieferketten zu unterstützen.

Mit mehr als 250 Mitarbeitern – darunter über 150 Wissenschaftler und Ingenieure – treibt CMBlu die Zukunft der Langzeit-Energiespeicherung voran und ermöglicht widerstandsfähige Stromversorgungssysteme, die die nächste Generation digitaler Infrastruktur und elektrifizierter Industrien weltweit unterstützen.

CMBlu Energy hat seinen Hauptsitz in Alzenau, Deutschland, und ist zudem in Griechenland und den USA tätig.

Medienkontakt USA

Brad Carl

Im Auftrag von CMBlu Energy

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