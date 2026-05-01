CMBlu devient une licorne et dépasse le milliard d’euros de valorisation avec une première clôture de 50 millions d’euros en série C, posant les bases de l’infrastructure énergétique de l’IA et des centres de données

ALZENAU, Allemagne, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CMBlu Energy a atteint le statut de licorne en dépassant une valorisation d’un milliard d’euros, à la suite d’une première clôture de 50 millions d’euros de son tour de financement de série C, avec la participation de Samsung Ventures . Tous les investisseurs existants, dont STRABAG SE , ont également pris part à ce tour, témoignant d’une confiance renouvelée dans la stratégie et la capacité d’exécution à long terme de CMBlu. Cette étape reflète une adoption croissante réelle, alors que les centres de données et les services publics recherchent des solutions énergétiques fiables, disponibles en permanence et déployables à grande échelle.

CMBlu est l’unique inventeur de SolidFlow, une nouvelle catégorie de stockage d’énergie longue durée sans lithium, conçue pour des applications à forte intensité énergétique sur plusieurs heures. Capable de fournir dix heures ou plus d’énergie pilotable, SolidFlow répond à l’une des contraintes structurelles les plus urgentes limitant la croissance des infrastructures hyperscale : garantir une capacité fiable sur plusieurs heures alors que la demande en électricité dépasse le rythme d’expansion des réseaux.

« Notre technologie SolidFlow redéfinit le stockage d’énergie en combinant une sécurité intrinsèque avec un processus d’autorisation simplifié, permettant un déploiement plus rapide et plus prévisible à grande échelle », a déclaré Constantin Eis, PDG de CMBlu. « Cette rapidité d’accès à l’énergie, associée à des chaînes d’approvisionnement locales résilientes, est essentielle au moment où les centres de données et les industriels passent à la vitesse supérieure pour répondre à une demande en forte hausse. Les clients exploitant des opérations critiques ont besoin d’une énergie fiable, y compris la nuit et dans des conditions réelles, tout en maximisant l’efficacité. La technologie de batterie innovante de CMBlu rend cela possible, et le marché valorise les solutions capables d’offrir des performances et une fiabilité supérieures. »



Une nouvelle architecture de stockage pour la transition énergétique



La technologie SolidFlow de CMBlu marque une rupture avec les solutions de stockage dominées par le lithium, en introduisant une architecture longue durée conçue pour des déploiements à l’échelle de plusieurs gigawattheures. Le système combine des électrolytes aqueux non inflammables avec des matériaux solides propriétaires, tout en dissociant la puissance de la capacité énergétique, ce qui permet une montée en puissance plus flexible et économiquement compétitive.

Conçue à partir de matériaux abondants et recyclables, SolidFlow permet aux clients américains d’éviter les chaînes d’approvisionnement impliquant des entités étrangères à risque (FEOC), tout en garantissant des performances durables adaptées aux infrastructures.

« Chez Samsung Ventures, nous nous engageons à identifier des technologies qui constituent le socle d’une infrastructure énergétique plus propre et plus résiliente », a souligné un porte-parole de Samsung. « La solution innovante de CMBlu s’impose comme une référence pour le déploiement de systèmes de stockage d’énergie durables et de longue durée, positionnant l’entreprise comme un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Ce partenariat reflète notre volonté de soutenir des technologies qui accélèrent l’innovation énergétique tout en répondant à la demande croissante d’électricité dans un monde porté par l’IA et l’électrification. »

La première clôture de la série C permettra de soutenir la montée en puissance industrielle et d’accélérer les premiers déploiements commerciaux en Europe et aux États-Unis.

Illustrant cette dynamique, CMBlu a signé un accord-cadre de 5 GWh avec l’un des principaux énergéticiens européens, Uniper , renforçant le rôle de SolidFlow dans l’amélioration de la flexibilité des réseaux.

Cela équivaut à :

Alimenter un centre de données de 1 GW pendant cinq heures ;

Alimenter un centre de données de 500 MW pendant dix heures, couvrant l’intégralité de la période nocturne lorsque la production solaire est nulle.

En transférant l’excédent de production diurne vers les périodes de pointe et nocturnes, SolidFlow permet aux centres de données de bénéficier d’une électricité parmi les moins coûteuses disponibles, tout en garantissant la continuité de service et la stabilité du réseau.

Alors que la demande en électricité liée à l’IA, à l’électrification et à la croissance industrielle s’accélère, CMBlu positionne le stockage d’énergie longue durée comme une infrastructure essentielle à un système énergétique fiable, résilient et compétitif.

À propos de CMBlu Energy

CMBlu Energy est une entreprise deep tech internationale qui redéfinit le stockage d’énergie longue durée grâce à sa technologie de batterie SolidFlow. L’innovation dont l’entreprise fait preuve combine les avantages de matériaux propriétaires à haute densité énergétique avec l’architecture des batteries à flux, permettant de concevoir des systèmes de stockage haute performance à partir de matériaux abondants et non inflammables, en remplacement des minerais critiques.

Fondée en 2014, CMBlu est passée de l’un des plus grands laboratoires européens de recherche sur les batteries sans lithium à un acteur en forte croissance du stockage d’énergie. L’entreprise développe désormais ses capacités industrielles via sa gigafactory automatisée à Alzenau, en Allemagne, avec d’autres sites prévus aux États-Unis et en Grèce afin de soutenir des chaînes d’approvisionnement locales et résilientes.

Avec plus de 250 collaborateurs, dont plus de 150 scientifiques et ingénieurs, CMBlu accélère le développement du stockage d’énergie longue durée et contribue à la mise en place de systèmes électriques robustes, capables de soutenir la prochaine génération d’infrastructures numériques et d’industries électrifiées à l’échelle mondiale.

Basée à Alzenau, en Allemagne, CMBlu Energy est également présente en Grèce et aux États-Unis.

Contact médias (États-Unis)

Brad Carl

Pour le compte de CMBlu Energy

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