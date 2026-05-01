Les Vêtements de Sport Gildan publie les résultats du vote des actionnaires

 | Source: Les Vêtements de Sport Gildan Inc. Les Vêtements de Sport Gildan Inc.

MONTRÉAL, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que les neufs candidats proposés comme administrateurs dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 17 mars 2026 ont été élus en tant qu'administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires ou représentées par procuration à son assemblée annuelle des actionnaires tenue en format hybride le 30 avril 2026 à Montréal. Gildan note également qu'une majorité d'actionnaires ont voté en faveur du renouvellement du mandat de l’auditeur, de l’approbation, de la ratification et du renouvellement du régime de droits des actionnaires, ainsi que du vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction.

Les résultats du vote sont détaillés ci-dessous :

 VOIX EN FAVEURABSTENTIONS/VOIX CONTRE
Nombre%Nombre%
Résolution no 1    
Nomination de l’auditeur148 645 27592,71%11 689 4217,29%
Résolution no 2    
Élection des administrateurs    
Michael Kneeland151 764 89598,34%2 556 2591,66%
Glenn J. Chamandy153 982 92399,78%338 2290,22%
Michener Chandlee153 183 13199,26%1 138 0970,74%
Anne-Laure Descours153 362 35799,38%958 8720,62%
Ghislain Houle150 757 86697,69%3 563 2932,31%
Mélanie Kau153 127 50999,23%1 193 7120,77%
Deepak Khandelwal153 967 88999,77%353 3340,23%
Peter Lee150 275 92797,38%4 045 3012,62%
Karen Stuckey153 782 29999,65%538 9290,35%
Résolution no 3    
Régime de droits des actionnaires144 722 50693,78%9 598 7066,22%
Résolution no 4    
Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction149 974 67597,18%4 346 5342,82%


À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie et directement aux consommateurs. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GOLDTOE®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform®, Bonds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le maché des vêtements imprimés. 

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan incorpore des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance au sein de ses opérations et de sa chaîne d’approvisionnement en vertu d’un programme de durabilité s’alignant à sa stratégie d’affaires à long terme. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses engagements et initiatives en matière de durabilité sont disponibles au gildancorp.com/fr.

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