Les Vêtements de Sport Gildan publie les résultats du vote des actionnaires

MONTRÉAL, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que les neufs candidats proposés comme administrateurs dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 17 mars 2026 ont été élus en tant qu'administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires ou représentées par procuration à son assemblée annuelle des actionnaires tenue en format hybride le 30 avril 2026 à Montréal. Gildan note également qu'une majorité d'actionnaires ont voté en faveur du renouvellement du mandat de l’auditeur, de l’approbation, de la ratification et du renouvellement du régime de droits des actionnaires, ainsi que du vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction.

Les résultats du vote sont détaillés ci-dessous :

VOIX EN FAVEUR ABSTENTIONS/VOIX CONTRE Nombre % Nombre % Résolution no 1 Nomination de l’auditeur 148 645 275 92,71% 11 689 421 7,29% Résolution no 2 Élection des administrateurs Michael Kneeland 151 764 895 98,34% 2 556 259 1,66% Glenn J. Chamandy 153 982 923 99,78% 338 229 0,22% Michener Chandlee 153 183 131 99,26% 1 138 097 0,74% Anne-Laure Descours 153 362 357 99,38% 958 872 0,62% Ghislain Houle 150 757 866 97,69% 3 563 293 2,31% Mélanie Kau 153 127 509 99,23% 1 193 712 0,77% Deepak Khandelwal 153 967 889 99,77% 353 334 0,23% Peter Lee 150 275 927 97,38% 4 045 301 2,62% Karen Stuckey 153 782 299 99,65% 538 929 0,35% Résolution no 3 Régime de droits des actionnaires 144 722 506 93,78% 9 598 706 6,22% Résolution no 4 Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction 149 974 675 97,18% 4 346 534 2,82%



À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie et directement aux consommateurs. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GOLDTOE®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform®, Bonds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le maché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan incorpore des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance au sein de ses opérations et de sa chaîne d’approvisionnement en vertu d’un programme de durabilité s’alignant à sa stratégie d’affaires à long terme. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses engagements et initiatives en matière de durabilité sont disponibles au gildancorp.com/fr.