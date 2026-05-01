MADD Canada et MADD Winnipeg marquent la première Journée de commémoration des victimes de conducteurs aux capacités affaiblies avec une marche à l’Assemblée législative

WINNIPEG, Manitoba, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Manitoba souligne sa première Journée officielle de commémoration des victimes de conducteurs aux capacités affaiblies, suivant la proclamation de la Loi sur la Journée de commémoration des victimes de conducteurs aux facultés affaiblies en 2025. Cette journée, célébrée chaque année le 1er mai, rend hommage aux Manitobains qui ont été tués dans des collisions impliquant la conduite avec capacités affaiblies, et vise à sensibiliser aux dangers et aux conséquences de ce crime évitable.

Pour marquer cette journée historique, MADD Canada et sa section MADD Winnipeg organisent une marche commémorative à l’édifice de l’Assemblée législative du Manitoba. Des bénévoles, des sympathisants et des membres de la collectivité prendront part à une procession en souvenir, marchant ensemble pour honorer les victimes et manifester leur solidarité aux familles touchées par la conduite avec capacités affaiblies.

« Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Ces tragédies évitables sont dévastatrices pour les familles et les collectivités. Cette journée est un rappel que chaque décision compte. En choisissant de ne pas conduire avec les capacités affaiblies, nous pouvons éviter les terribles chagrins et aider à protéger nos collectivités. »

Les invités spéciaux qui seront présents à l’événement de la marche comprennent : l’honorable Matt Wiebe, ministre de la Justice et procureur général du Manitoba; Scott McMurchy, commandant de la division D de la GRC; Christian Schmidt, chef du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg; Stefan Campbell, directeur, Salon funéraire et cimetière Glen Eden; Trevore Ens, président de la section MADD Winnipeg; et un représentant du Service de police de Winnipeg. Les participants marcheront en solidarité pour rendre hommage aux victimes de conducteurs aux capacités affaiblies, dont Jordyn Reimer. Jordyn était âgée de 24 ans lorsqu’elle a été tuée dans une collision impliquant la conduite avec capacités affaiblies le 1er mai 2022, à l’intersection de la rue Bond et de l’avenue Kildare, alors qu’elle était en route pour aller chercher une amie.

La Loi sur la Journée de commémoration des victimes de conducteurs aux facultés affaiblies, la première du genre au Canada, est l’occasion pour les Manitobains de réfléchir à l’impact de la conduite avec capacités affaiblies. Elle permet aussi de réitérer leur engagement à éviter des tragédies en s’instruisant, en respectant la loi et en participant à la sécurité communautaire.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour plus d’informations, contactez :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca