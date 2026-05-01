JETOUR x Paula Scher : Quand le design souverain réinvente l’excellence premium

PEKIN, 01 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La concurrence dans le marché automobile premium a radicalement changé de nature. Si les éléments clés — tels que le groupe motopropulseur, le châssis ou les systèmes de propulsion électrique — peuvent aujourd’hui être optimisés et perfectionnés en un temps relativement court, ce qui permet réellement à une marque premium de se distinguer, de s’imposer à l’échelle mondiale et de construire des avantages concurrentiels durables, ne relève plus de la simple accumulation de technologies matérielles. La différenciation s’ancre désormais ailleurs, dans une dimension plus subtile : celle d’une résonance culturelle forte et d’un design reconnaissable entre tous.

Pour s’imposer au cœur du tumulte global et construire un avantage concurrentiel véritablement pérenne, il ne suffit plus d’empiler les avancées technologiques — une marque doit désormais révéler la quintessence de son âme. Lors d’Auto China 2026, le G700 s’est affirmé comme une réponse forte à la standardisation croissante du secteur. En s’alliant à Paula Scher, figure emblématique du design mondial, pour concevoir l’identité visuelle de la série G, JETOUR ne contente pas de changer de style, elle engage une transformation stratégique en profondeur.

La rencontre des esprits : Quand une vision globale s’aligne avec l’ambition d’une marque

Véritable pièce maîtresse de la série G, le G700 incarne l’ambition stratégique de la marque : s’élever vers le segment premium et affirmer une présence crédible à l’échelle internationale. A travers la série G, JETOUR défend l’idée que le « premium » ne se conquiert pas dans la précipitation, mais se construit dans la durée — à la manière d’un marathon, au fil d’un développement progressif et rigoureux — une philosophie fondamentale au cœur de sa collaboration avec Paula Scher. Designer légendaire à l’origine des identités visuelles emblématiques pour des géants mondiaux tels que Coca-Cola et Citibank, Scher se distingue par sa capacité à métamorphoser des concepts de marque abstraits en symboles visuels instantanément reconnaissables, ancrés dans la mémoire collective. L’investissement significatif de la série G dans la mise en forme de son système visuel fondamental, aux côtés de maîtres de renom, témoigne de sa détermination à faire du G700 une icône mondiale du tout-terrain premium.

Cette collaboration constitue une première dans la carrière de Paula Scher dans l’univers automobile. Figure majeure du design contemporain, dont les œuvres font partie des collections du Museum of Modern Art (MoMA), elle confère à ce projet une portée et une reconnaissance exceptionnelles à l’échelle de l’industrie. Scher a été séduite par la “vitalité” singulière du JETOUR G700, une qualité que les produits industriels traditionnels ne possèdent pas. Pour elle, le G700 n’est pas un simple véhicule de haute performance : c’est un pont culturel entre l’expérience premium et l’exploration des territoires les plus bruts. La quête persistante de la série G pour atteindre l’essence du design de marque résonne parfaitement avec la conviction profonde de Scher : changer le monde par le design. Leur engagement commun envers une vision de long terme de la marque constitue le pilier de cette collaboration.

« The Ridges of Steel » : un langage visuel de la puissance et de la maîtrise

Au cœur de cette co-création se trouve la « Ridge of Steel », un symbole central imaginé par Scher, pensé comme un langage visual pour transcender les barrières culturelles et incarner la force et l’appel à l’exploration. Plus qu’un simple motif, cette unité visuelle confère au G700 une qualité supérieure intrinsèque (« premiumité »), difficilement reproductible. Cette icône s’appuie sur une typographie exclusive, créée exclusivement pour la série G. Dans l’esprit de la « Ridge of Steel », la typographie adopte des lignes géométriques disciplinées pour équilibrer puissance et ordre. Dans la philosophie de Scher, une typographie n’est pas un simple élément graphique isolé – elle devient le prolongement des lignes et de la silhouette du véhicule. Ensemble, ces éléments créent un langage visuel unique, conférant au G700 une identité globale unique.

De « être vu » à « être compris » : une évolution de la perception de marque

L’apport de la philosophie de design systémique de Paula Scher constitue, dans son essence, une reconfiguration de la manière dont la série G s’adresse au monde. Ce partenariat dépasse largement une simple validation esthétique : il marque une avancée stratégique décisive dans le parcours international de la série G, qui ne se contente plus d’exister visuellement, mais cherche désormais à être reconnue et comprise dans sa cohérence globale. Pour Paula Scher, le design d’élite ne se mesure pas à une gloire éphémère ; il consiste à construire une ‘domination cognitive’ sur le long terme. Pour la série G, cette approche devient une feuille de route pour l’avenir : construire une marque tout-terrain premium, capable de dépasser les limites de son secteur, de redéfinir le luxe par le design, d’instaurer la reconnaissance de valeur fondée sur l’excellence esthétique et de s’imposer durablement sur la scène mondiale.

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