Cearvol bringt Wave auf den Markt: Eine preisgekrönte KI-Hörlösung mit Touchscreen-Steuerung





BERLIN, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cearvol hat heute die Markteinführung von Wave in Deutschland bekannt gegeben, einer professionellen Hörlösung, die darauf ausgelegt ist, das tägliche Leben für Menschen mit leichtem bis mittelschwerem Hörverlust klarer und vernetzter zu gestalten.

Fast jeder fünfte Deutsche leidet an einer Form von Hörverlust. Dennoch zögern viele, eine Lösung zu suchen – sei es wegen sozialer Stigmatisierung, komplizierter Bedienung, unbequemer Designs oder zu hoher Kosten. Diese Herausforderung ist besonders akut für Gruppen wie Veteranen, von denen viele aufgrund ihres Dienstes unter lärmbedingtem Hörverlust leiden.

Cearvol Wave wurde entwickelt, um genau diese Barrieren zu beseitigen. Es kombiniert fortschrittliche KI-Klangverarbeitung mit einem diskreten, modernen Design und einem intuitiven Touchscreen-Ladecase. Unser Ziel ist es, Leistung auf klinischem Niveau ohne die herkömmliche Komplexität zu liefern und so eine hochwertige Hörlösung für alle Bedürftigen sowohl erschwinglich als auch zugänglich zu machen.





Intelligente Klangverarbeitung durch NeuroFlow AI 2.0

Das Herzstück von Wave ist NeuroFlow AI 2.0, die Deep-Neural-Network-Plattform der nächsten Generation von Cearvol. Das System analysiert Klangumgebungen in Echtzeit und trennt Sprache von Hintergrundgeräuschen, um Gespräche klarer zu machen. Diese neue Plattform bietet eine 24-prozentige Verbesserung der Sprachhervorhebung und eine Geräuschreduzierung von bis zu 20 dB.

Intuitive Steuerung über das Touchscreen-Ladecase

Ein herausragendes Merkmal von Wave ist das Touchscreen-Ladecase. Es ermöglicht den Nutzern, die Lautstärke anzupassen, Modi zu wechseln und Anrufe mit einem einfachen Fingertipp zu verwalten – ganz ohne Smartphone. Das Case fungiert zudem als Fernmikrofon, das Stimmen aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern aufnimmt, was es ideal für Besprechungen, Klassenzimmer und Familienfeiern macht.

Nahtlose Konnektivität und langlebige Leistung





Wave unterstützt Bluetooth-Streaming, die gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten sowie vier Umgebungsmodi: Innenbereich, Außenbereich, Restaurant und Konversation. Eine 15-minütige Schnellladung ermöglicht eine Nutzung von bis zu drei Stunden, wobei das Ladecase eine Gesamthörzeit von bis zu 28 Stunden bietet.

Preisgekröntes Design und Innovation





Cearvol Wave wurde mehrfach als „Best of CES 2026“ ausgezeichnet und erhielt erstklassige Anerkennung von führenden Publikationen wie Reviewed und Techlicious. Ausgezeichnet mit dem MUSE Design Award sowie dem American Good Design Award, steht Wave als Beweis für unser Engagement für wegweisende Innovation, überlegene Leistung und preisgekrönte Ästhetik.





„Unsere Vision lautet ‚Technologie gestaltet Vertrauen neu‘“, sagte Ken Zhu, CEO von Cearvol. „Wave wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, sich präsent und verbunden zu fühlen – ohne über ihr Gerät nachdenken zu müssen.“

Wave ist ab sofort auf Amazon.de erhältlich.

Über Cearvol Cearvol ist ein innovationsorientiertes Unternehmen im Bereich Hörtechnologie, das sich darauf konzentriert, leistungsstarke Hörlösungen intuitiver, zugänglicher und lebensstilfreundlicher zu gestalten.

Medienkontakt:

Kontakt person: Lens Watson

E-Mail： pr @ cearvol . com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1c34c59-625a-466d-abc6-79f3d522205b/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4ebe6a5-68c5-48a6-8713-cec86876b48b/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b24f676-6309-49ea-afb8-202955a6ab23/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/506ed9a9-721a-429d-af6b-6f7137a2fe99/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c8751be-a2f5-40c4-9210-c8b5f66d3819/de