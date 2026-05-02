PetPivot präsentiert AutoScooper-Produktlinie auf der Interzoo 2026 in Nürnberg (Stand 12-457, 12.–15. Mai)

NÜRNBERG, Deutschland, May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetPivot, eine in Oregon ansässige Marke für innovative Heimtierprodukte, gab heute ihre erstmalige Teilnahme an der Interzoo 2026 bekannt, der weltweit führenden Fachmesse der Heimtierbranche. Vom 12. bis 15. Mai wird das Team die Marke am Stand 12-457 (Halle 12) vertreten. Dies markiert den offiziellen Eintritt von PetPivot in den europäischen Pet-Tech-Markt und ermöglicht den direkten Austausch mit potenziellen B2B-Partnern.

Auf der Interzoo präsentiert PetPivot seinen AutoScooper 11 sowie den neu eingeführten AutoScooper 12 Lite, die beide einer klaren Philosophie folgen: Intelligente Heimtierpflege sollte einfach und zuverlässig sein und ohne obligatorische Apps oder Abonnementgebühren auskommen. Dieser Schritt baut auf der starken frühen Resonanz in Europa auf: Das Anfang April eingeführte erste Produktkontingent von PetPivot war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Mit dem Markteintritt in Europa knüpft das Unternehmen an diesen Erfolg an und bietet internationalen Distributoren Zugang zu hardwarebasierten Lösungen, die auf langfristige Nutzerzufriedenheit ausgelegt sind.

Alle ausgestellten Produkte tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnung und entsprechen damit den regulatorischen Anforderungen der EU und des Vereinigten Königreichs. Diese Kennzeichnungen stehen für Produktsicherheit und Marktreife und senken die Einstiegshürden für europäische Distributoren und Einzelhändler, die eine neue Markenpartnerschaft in Betracht ziehen. Das Team wird während der gesamten Veranstaltung vor Ort sein, um Kontakte zu potenziellen Partnern zu knüpfen und Vertriebsmöglichkeiten zu erörtern.

„Die Interzoo ist die ideale Plattform, um PetPivot dem europäischen Fachpublikum vorzustellen“, so ein Unternehmenssprecher von PetPivot. „Der AutoScooper verfügt über eine CE- und UKCA-Kennzeichnung und bietet zuverlässige Automatisierung ohne Abhängigkeit von Apps oder wiederkehrende Gebühren. Wir freuen uns darauf, mit Distributoren in Kontakt zu treten, die unsere Vision von durchdachten, skalierbaren Innovationen im Heimtierbedarf teilen und beabsichtigen, langfristige Partnerschaften aufzubauen, die auf Einfachheit und Vertrauen basieren.“

Facheinkäufer, Distributoren und Einzelhändler können PetPivot während der Interzoo 2026 (12.–15. Mai) in Halle 12, Stand 12-457, auf der Messe Nürnberg besuchen.

Über PetPivot

PetPivot ist eine in Oregon ansässige Marke für innovative Heimtierprodukte, die sich auf die Entwicklung intelligenter, app- und abonnementfreier Lösungen spezialisiert hat, die die Heimtierpflege vereinfachen. Die AutoScooper-Produktlinie bietet zuverlässige, nutzerorientierte Automatisierung für moderne Haushalte mit Heimtieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.petpivot.com.

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