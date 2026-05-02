Mohawk Industries legt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vor

CALHOUN, Georgia, May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute für das erste Quartal 2026 einen Nettogewinn von 117 Millionen US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie („EPS“) von 1,90 US-Dollar bekannt; der bereinigte Nettogewinn lag ebenfalls bei 117 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,90 US-Dollar. Der Nettoumsatz im ersten Quartal 2026 betrug 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (unbereinigt) bzw. einem Rückgang von 2,6 % auf vergleichbarer Basis (bei konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen). Im ersten Quartal 2025 hatte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar, einen Nettogewinn von 73 Millionen US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 1,15 US-Dollar ausgewiesen; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 96 Millionen US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 1,52 US-Dollar.

In seinem Kommentar zum ersten Quartal erklärte der Vorsitzende und CEO Jeff Lorberbaum: „Unsere Entwicklung entsprach trotz eines anspruchsvollen Umfelds unseren Erwartungen. Unsere Ergebnisse spiegeln positive Effekte in Bezug auf Produktivität, Restrukturierungsmaßnahmen und den Produktmix wider. Diese wurden jedoch durch Inflation und Absatzrückgänge nahezu aufgehoben. Das Vorjahr war durch die Systemumstellung beeinträchtigt und umfasste vier Verkaufstage weniger. In all unseren Regionen entwickelte sich das gewerbliche Geschäft weiterhin stärker als das Wohnsegment. Der Neubau von Eigenheimen blieb verhalten, und Verbraucher verschoben angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit sowohl Immobilienkäufe als auch Renovierungsprojekte. Wir treiben unsere Produktivitätsinitiativen weiter voran und setzen die zuvor angekündigten Restrukturierungsprogramme konsequent um, um unsere Ergebnisse weiter zu verbessern. Im Verlauf des Quartals haben wir im Rahmen der bestehenden Rückkaufgenehmigung 607.000 eigene Aktien für insgesamt 64 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Unsere starke Bilanz gibt uns die strategische und operative Flexibilität, um sich bietende Chancen gezielt zu nutzen.

Ende Februar eskalierte der Konflikt im Nahen Osten, was die Volatilität an den globalen Energiemärkten erhöhte. Die unmittelbarste und sichtbarste Folge der Versorgungsengpässe waren steigende Benzin- und Dieselpreise, die zu einer vorsichtigeren Stimmung unter den Verbrauchern beitrugen. Je nach Dauer des Konflikts werden sich in unseren Märkten unterschiedlich starke wirtschaftliche Auswirkungen zeigen. Die zunehmende Inflation belastet dabei die Stimmung der Verbraucher und ihre frei verfügbaren Einkommen. Zudem steigen die Energiepreise sowie die Kosten für Öl- und Erdgasderivate und wirken sich auf die Preise vieler unserer Produkte aus. Wir setzen in zahlreichen Produktkategorien und Regionen Preiserhöhungen um. Weitere Anpassungen könnten erforderlich werden. Aufgrund unseres Lagerumschlags werden die Auswirkungen höherer Rohstoffkosten erst in der zweiten Jahreshälfte deutlicher spürbar sein. Wir bringen unsere neuen Produktkollektionen weiterhin auf den Markt. Mit branchenführendem Design und innovativen Funktionen sollen sie Umsatz und Margen steigern. Zugleich setzen wir operative Strategien um, mit denen wir bereits frühere Störungen erfolgreich bewältigt haben. Diese stellen Anpassungsfähigkeit und Kostenkontrolle in den Mittelpunkt. So bewahren wir uns die nötige Flexibilität, um auf Veränderungen bei Nachfrage, Lieferverfügbarkeit und Kostenvolatilität zu reagieren. Unser Fokus liegt dabei auf den Bereichen, die wir direkt steuern können – darunter Vertriebsinitiativen, Lagerbestände, diskretionäre Ausgaben und Kapitalinvestitionen.

Was die Ergebnisse des ersten Quartals nach Segmenten betrifft, stieg der Nettoumsatz im Segment „Global Ceramic“ auf berichteter Basis um 10,4 % und sank auf vergleichbarer Basis (bei konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen) um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments lag bei 4,7 % (berichtete Basis) bzw. 5,0 % (bereinigt). Hintergrund waren höhere Inputkosten im Jahresvergleich und ein geringeres Absatzvolumen, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen und einen verbesserten Preismix kompensiert wurden.

Der Nettoumsatz im Segment „Flooring Rest of the World“ stieg gegenüber dem Vorjahr auf berichteter Basis um 12,2 % und ging auf vergleichbarer Basis (bei konstanter Anzahl von Tagen und Wechselkursen) um 4,4 % zurück. Die operative Marge des Segments lag bei 9,4 % (berichtete Basis) bzw. 9,8 % (bereinigt) und stand durch den intensiven Preiswettbewerb in der Branche stark unter Druck.

Der Nettoumsatz im Segment „Flooring North America“ stieg gegenüber dem Vorjahr auf berichteter Basis um 2,0 % und sank auf vergleichbarer Basis um 4,1 %. Die operative Marge des Segments lag bei 0,4 % (berichtete Basis) bzw. 4,0 % (bereinigt). Dies war auf Produktivitätssteigerungen zurückzuführen, die teilweise durch höhere Inputkosten sowie den wettbewerbsbedingten Preisdruck in der Branche kompensiert wurden.

Einen Monat nach Beginn des zweiten Quartals passen wir unser Geschäft weiterhin an die durch den Nahostkonflikt ausgelösten Veränderungen an. Bislang haben wir infolge der Inflation Preiserhöhungen für einen Großteil unseres Portfolios angekündigt, und unser Auftragsbestand ist weiter gestiegen. In allen Regionen bleibt der gewerbliche Bereich stabil, während der Bereich Wohnungsrenovierung und der Neubau von Eigenheimen durch das gesunkene Verbrauchervertrauen belastet werden könnten. Unser Angebot im höheren Preissegment entwickelt sich am Markt erfolgreicher, und unsere neuen Produkte verbessern den Produktmix. Wir nutzen unsere Flexibilität konsequent, um auf Veränderungen in der Lieferkette, bei den Betriebskosten und der Marktnachfrage zu reagieren. Derzeit halten wir die Kosten niedrig, überarbeiten Produkte und begrenzen die Investitionsausgaben. Die vollen Auswirkungen unserer Preismaßnahmen sowie der steigenden Inputkosten werden sich erst im dritten Quartal zeigen. Inwieweit sich der Nahostkonflikt auf unsere Märkte auswirken wird, hängt von der Dauer der Störungen sowie dem Inflationsdruck ab. Angesichts dieser Faktoren sowie eines um einen Tag reduzierten Versandvolumens im zweiten Quartal erwarten wir, dass unser bereinigtes Ergebnis je Aktie ohne Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder sonstigen einmaligen Aufwendungen zwischen 2,50 und 2,60 US-Dollar liegen wird.

Wir steuern alle Aspekte des Geschäfts, die wir kontrollieren können, und reagieren auf Marktveränderungen, sobald diese auftreten. In der Vergangenheit hat sich Mohawk sowohl an zyklische Veränderungen als auch an erhebliche Marktstörungen angepasst und dabei unser Geschäft langfristig gestärkt. Ein Anstieg der Neubautätigkeit ist notwendig, um der wachsenden Zahl von Haushalten gerecht zu werden. Wir gehen davon aus, dass die aufgeschobenen Renovierungsarbeiten am alternden Wohnungsbestand in unseren Regionen die Nachfrage nach Bodenbelägen deutlich steigern werden. Während wir uns im aktuellen Marktumfeld bestmöglich behaupten, sind wir gut aufgestellt, um von der bevorstehenden Erholung unserer Branche zu profitieren.“

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die Wörter „könnte“, „sollte“, „glaubt“, „antizipiert“, „erwartet“ und „schätzt“ oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der „Safe Harbor“-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse von bisherigen Erfahrungen sowie unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder der Branchenlage; die Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-, Rohstoff- und sonstigen Vorleistungskosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; steigende Energiekosten und Veränderungen im Energieangebot; Zeitpunkt und Umfang von Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; die Identifizierung und Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; die Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit; die Einführung neuer Produkte; die Rationalisierung von Geschäftsaktivitäten; Steuern und Steuerreformen; Produkt- und sonstige Haftungsansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in öffentlichen Bekanntmachungen beschrieben sind.

Telefonkonferenz am Freitag, 1. Mai 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2026-earnings-call. Um per Telefon teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vorab unter https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe, um eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für alle, die nicht live teilnehmen können, steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 29. Mai 2026 unter 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) zur Verfügung. Bitte geben Sie dafür die Konferenz-ID 7435080 ein. Die Telefonkonferenz wird zudem archiviert und ist ein Jahr lang im Bereich „Investors“ auf mohawkind.com abrufbar.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) April 4, 2026 March 29, 2025 Net sales $ 2,728.7 2,525.8 Cost of sales 2,086.8 1,942.5 Gross profit 641.9 583.3 Selling, general and administrative expenses 530.1 487.3 Operating income 111.8 96.0 Interest expense 2.4 6.4 Other (income) and expense, net 1.2 (0.5 ) Earnings before income taxes 108.2 90.1 Income tax expense (benefit) (8.9 ) 17.5 Net earnings including noncontrolling interests 117.1 72.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. 117.1 72.6 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.91 1.16 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.4 62.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.90 1.15 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.7 62.9





Other Financial Information Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Net cash provided by operating activities $ 110.1 3.7 Less: Capital expenditures 102.3 89.1 Free cash flow $ 7.8 (85.4 ) Depreciation and amortization $ 181.8 150.4





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) April 4, 2026 December 31, 2025 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 872.3 856.1 Receivables, net 2,092.7 1,924.1 Inventories 2,680.5 2,661.7 Prepaid expenses and other current assets 554.7 525.2 Total current assets 6,200.2 5,967.1 Property, plant and equipment, net 4,662.6 4,772.0 Right of use operating lease assets 394.6 408.7 Goodwill 1,195.9 1,210.3 Intangible assets, net 799.9 813.2 Deferred income taxes and other non-current assets 537.9 516.0 Total assets $ 13,791.1 13,687.3 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 381.1 289.3 Accounts payable and accrued expenses 2,370.2 2,310.4 Current operating lease liabilities 120.0 122.4 Total current liabilities 2,871.3 2,722.1 Long-term debt, less current portion 1,730.2 1,741.2 Non-current operating lease liabilities 292.2 304.4 Deferred income taxes and other long-term liabilities 517.7 540.9 Total liabilities 5,411.4 5,308.6 Total stockholders' equity 8,379.7 8,378.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,791.1 13,687.3





Segment Information Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Net sales: Global Ceramic $ 1,097.4 993.8 Flooring NA 880.0 862.4 Flooring ROW 751.3 669.6 Consolidated net sales $ 2,728.7 2,525.8 Operating income (loss): Global Ceramic $ 51.2 41.8 Flooring NA 3.8 9.3 Flooring ROW 70.5 58.7 Corporate and intersegment eliminations (13.7 ) (13.8 ) Consolidated operating income $ 111.8 96.0 Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 December 31, 2025 Assets: Global Ceramic $ 5,248.7 5,155.0 Flooring NA 3,835.5 3,832.6 Flooring ROW 3,972.1 3,989.2 Corporate and intersegment eliminations 734.8 710.5 Consolidated assets $ 13,791.1 13,687.3





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) April 4, 2026 March 29, 2025 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 117.1 72.6 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — Other tax related items(1) (30.7 ) — Income tax effect of adjustments (6.8 ) (3.4 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 117.3 95.6 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.90 1.52 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.7 62.9

(1) Um benefício fiscal único nos EUA associado a uma iniciativa de reestruturação de pessoa jurídica e créditos fiscais emitidos pelo governo brasileiro relacionados a anos anteriores.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) April 4, 2026 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 381.1 Long-term debt, less current portion 1,730.2 Total debt 2,111.3 Less: Cash and cash equivalents 872.3 Net debt $ 1,239.0





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 April 4,

2026 April 4,

2026 Net earnings including noncontrolling interests $ 146.5 108.8 42.0 117.1 414.4 Interest expense 5.2 5.0 1.2 2.4 13.8 Income tax expense (benefit) 34.0 23.3 24.0 (8.9 ) 72.4 Depreciation and amortization(1) 155.6 170.3 176.3 181.8 684.0 EBITDA 341.3 307.4 243.5 292.4 1,184.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.3 30.7 25.6 7.6 89.2 Assets sale — — (5.1 ) — (5.1 ) Inventory capitalization — — (6.2 ) — (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 19.9 — 19.9 Legal settlements, reserves and fees 4.9 21.6 23.8 0.1 50.4 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.0 ) Adjusted EBITDA $ 371.4 359.4 301.2 299.8 1,331.8 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1) Inclui depreciação acelerada de $ 4,1 para o T2 de 2025, $ 16,4 para o T3 de 2025, $ 25,9 para o T4 de 2025 , e $ 30,0 para o T1 de 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,728.7 Adjustment for constant shipping days (143.0 ) Adjustment for constant exchange rates (126.8 ) Adjusted net sales $ 2,458.9





Three Months Ended April 4, 2026 Global Ceramic Net sales $ 1,097.4 Adjustment for constant shipping days (48.8 ) Adjustment for constant exchange rates (56.8 ) Adjusted net sales $ 991.8 Flooring NA Net sales $ 880.0 Adjustment for constant shipping days (53.2 ) Adjusted net sales $ 826.8





Flooring ROW Net sales $ 751.3 Adjustment for constant shipping days (40.9 ) Adjustment for constant exchange rates (70.0 ) Adjusted net sales $ 640.4





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Gross Profit $ 641.9 583.3 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 34.8 25.2 Adjusted gross profit $ 676.7 608.5 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.8 % 24.1 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Selling, general and administrative expenses $ 530.1 487.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2.8 ) (1.0 ) Software implementation cost write-off — 0.4 Legal settlements, reserves and fees (0.1 ) (0.6 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 527.2 486.1 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 19.3 % 19.2 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Mohawk Consolidated Operating income $ 111.8 96.0 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjusted operating income $ 149.5 122.4 Adjusted operating income as a percent of net sales 5.5 % 4.8 %





Global Ceramic Operating income $ 51.2 41.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.3 6.8 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Adjusted segment operating income $ 54.5 48.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.0 % 4.8 %





Flooring NA Operating income $ 3.8 9.3 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 31.3 16.2 Adjusted segment operating income $ 35.1 25.5 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.0 % 3.0 %





Three Months Ended April 4, 2026 March 29, 2025 Flooring ROW Operating income $ 70.5 58.7 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.0 2.3 Adjusted segment operating income $ 73.5 61.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.8 % 9.1 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.7 ) (13.8 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.9 Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjusted segment operating (loss) $ (13.6 ) (12.3 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Earnings before income taxes $ 108.2 90.1 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 145.6 116.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Income tax expense (benefit) $ (8.9 ) 17.5 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Other tax related items 30.7 — Income tax effect of adjusting items 6.8 3.4 Adjusted income tax expense $ 28.3 20.9 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 19.4 % 17.9 %

Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

Kontakt: Nicholas P. Manthey, Chief Financial Officer - (706) 624-2288