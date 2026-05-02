Mohawk Industries publie ses résultats financiers du premier trimestre 2026

CALHOUN, Géorgie, 02 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour un bénéfice net de 117 millions de dollars et un bénéfice par action (ou « BPA ») de 1,90 dollar pour le premier trimestre 2026. Le bénéfice net ajusté ressort à 117 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,90 dollars. À 2,7 milliards de dollars, le chiffre d’affaires net pour la période observée s’inscrit en hausse de 8,0 % en données publiées et en baisse de 2,6 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. À la clôture du premier trimestre 2025, la Société déclarait un chiffre d’affaires net de 2,5 milliards de dollars, un bénéfice net de 73 millions de dollars et un bénéfice par action de 1,15 dollar, tandis que le bénéfice net ajusté s’élevait pour sa part à 96 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,52 dollar.

Jeff Lorberbaum, Président et Directeur Général analyse ainsi ces résultats périodiques : « Nos performances sont conformes à nos prévisions malgré un contexte de marché difficile. Nos résultats profitent des gains de productivité, des effets de la restructuration et du mix produit, mais sont nuancés par ceux de l’inflation et des volumes. L’exercice précédent comptait quatre jours de moins du fait de la migration du système. Dans toutes nos régions, la filière commerciale continue à surpasser le secteur résidentiel. La construction de logements neufs reste faible et le contexte d’incertitude économique pousse toujours les consommateurs à différer leurs achats immobiliers et leurs projets de rénovation. Nous suivons des plans d’action axés sur la productivité et poursuivons les projets de restructuration prévus en vue d’améliorer nos performances. Dans le cadre de notre programme de rachat en cours d’exercice, nous avons racheté 607 000 actions ce trimestre, pour un montant proche de 64 millions de dollars. La solidité de notre bilan nous apporte la flexibilité stratégique et l’agilité opérationnelle nécessaires pour saisir les opportunités qui se présentent.

À la fin février, le conflit au Moyen-Orient s’est durci, ce qui a accentué la volatilité des marchés de l’énergie à l’échelle internationale. La flambée des prix des carburants s’est fait le plus fortement et le plus rapidement ressentir sur l’offre et contribue encore davantage à la prudence des consommateurs. Suivant la durée du conflit, l’impact économique variera sur nos marchés, la montée persistante de l’inflation pesant sur la confiance des consommateurs et les dépenses discrétionnaires. Les tarifs de l’énergie et des produits dérivés du pétrole et du gaz naturel s’inscrivent en hausse et affectent le coût de nombre de nos produits. Nous relevons nos prix dans de nombreuses catégories de produits et territoires géographiques, et d’autres hausses pourraient suivre. L’effet de la hausse du coût des matières premières sera plus marqué au second semestre en raison de l’écoulement des stocks. Nous poursuivons le lancement de nouvelles collections à raison de designs et de caractéristiques de premier ordre en vue d’appuyer nos ventes et nos marges. Nous suivons des stratégies opérationnelles que nous avons précédemment adoptées pour faire face à des perturbations, en privilégiant les critères d’adaptabilité et de maîtrise des coûts. Nous déployons la souplesse nécessaire pour nous aligner sur les tendances de la demande, la disponibilité de l’offre et la volatilité des coûts. Nous restons concentrés sur les leviers que nous pouvons contrôler dans le cadre de nos activités, notamment les projets commerciaux, le niveau des stocks, les dépenses discrétionnaires et les investissements.

Pour en revenir aux résultats du premier trimestre, le chiffre d’affaires net dégagé par la branche « Céramique mondiale » progresse de 10,4 % en données publiées, soit un repli de 0,2 % en données ajustées pour tenir compte des taux de change à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge s’établit à 4,7 % en données publiées, et à 5,0 % en données ajustées. Ces valeurs s’expliquent par la hausse des budgets d’approvisionnement, que viennent partiellement nuancer des gains de productivité et un meilleur mix produit.

La branche « Revêtements de sol, reste du monde » enregistre un chiffre d’affaires qui augmente de 12,2 % en données publiées, soit un recul de 4,4 % en données ajustées pour tenir compte des taux de change à périmètre constant par rapport à l’exercice précédent. Du fait d’une pression tarifaire concurrentielle, la marge d’exploitation de ce segment s’établit à 9,4 % en données publiées, soit 9,8 % en données ajustées.

En données publiées, le chiffre d’affaires net de la branche « Revêtements de sol, Amérique du Nord » augmente de 2,0 %, pour reculer de 4,1 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation ressort à 0,4 % en données publiées, soit 4,0 % en données ajustées. Ces résultats traduisent des gains de productivité, que la hausse des budgets d’approvisionnement et la pression tarifaire exercée par la concurrence viennent partiellement nuancer.

Un mois après l’ouverture du deuxième trimestre, nous continuons d’adapter nos activités aux conséquences du conflit au Moyen-Orient. À ce jour, nous avons annoncé des hausses tarifaires sur une grande partie de notre gamme pour contrer les effets de l’inflation, mais notre carnet de commandes continue de grossir. Dans toutes les régions où nous exerçons, la filière commerciale reste forte. En revanche, celles de la rénovation résidentielle et de la construction de logements neufs pourraient souffrir d’une perte de confiance des consommateurs. Notre offre haut de gamme se comporte mieux sur le marché et nos nouveaux produits relèvent notre mix. Nous optimisons notre flexibilité pour réagir aux tendances de la chaîne d’approvisionnement, des coûts opérationnels et de la demande. Actuellement, nous maîtrisons nos coûts, repensons nos gammes et freinons nos investissements. Nous ne constaterons pas les effets de nos mesures tarifaires et de la hausse des coûts des intrants avant le troisième trimestre. L’ampleur des répercussions liées au conflit actuel au Moyen-Orient dépendra de l’échéance des perturbations et des pressions inflationnistes. En conséquence, nous prévoyons que notre BPA ajusté du deuxième trimestre se situera dans une fourchette comprise entre 2,50 et 2,60 dollars à raison d’une journée d’expédition en moins et hors charges de restructuration ou autres charges exceptionnelles.

Nous gérons tous les critères sous contrôle de nos activités et réagissons au fil de l’eau aux tendances du marché. Par le passé, Mohawk a su s’adapter aux cycles économiques et à des perturbations majeures tout en renforçant son activité de manière durable. La construction de logements neufs doit se redresser pour répondre à la croissance du nombre de ménages, et nous anticipons que le report des rénovations du parc immobilier vieillissant sur tous nos territoires d’exercice stimulera fortement la demande en revêtements de sol. À l’heure où nous nous adaptons aux conditions de marché actuelles, nous sommes prêts à tirer parti du rebond à venir de notre secteur. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk Industries a fait l’objet d’une véritable transformation pour s’imposer comme un leader mondial du revêtement de sol à l’empreinte opérationnelle dominante en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Océanie. Nos procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés nous confèrent des avantages concurrentiels dans la production de carreaux de céramique, moquettes et parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en vinyle ou hybrides. L’innovation révolutionnaire de Mohawk a conduit à des designs et à de meilleures performances qui différencient ses collections sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation résidentielle et commerciale et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus renommées du secteur et regroupent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui emploient les constructions « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » ou « estime », ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité applicable aux déclarations prospectives énoncée dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées). La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation. Il convient toutefois de ne pas s’y fier indûment, car elles sont exclusivement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements à venir ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses induisant des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient notamment faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de ceux de nos résultats passés et de nos attentes ou projections actuelles, sans toutefois s’y limiter : l’évolution de la conjoncture économique ou sectorielle ; les effets des droits de douane ; la concurrence ; l’inflation et la déflation du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; l’inflation et la déflation des marchés de consommation ; les fluctuations de change ; la flambée des frais énergétiques et les variations des niveaux d’approvisionnement qui en découlent ; le calendrier et la hauteur des dépenses d’investissement ; le calendrier et la mise en place de grilles tarifaires supérieures applicables aux produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l’identification et la réalisation d’acquisitions à des conditions favorables et le cas échéant les intégrations qui en résultent ; les opérations internationales ; la mise en marché de nouveaux produits ; la rationalisation des exploitations ; les taxes et réformes fiscales ; les réclamations portant sur les produits et d’autre nature ; les litiges ; les conflits géopolitiques ; les évolutions de nature réglementaire et politique dans les juridictions où la Société exerce ses activités ; et d’autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Conférence téléphonique du vendredi 1er mai 2026, à 11 h (heure de l’Est)

Pour participer à la conférence téléphonique par Internet, veuillez consulter la page https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2026-earnings-call. Pour participer à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez vous inscrire en amont sur la page https://dpregister.com/sreg/10207491/103969d29fe pour recevoir votre numéro d’identification personnel unique. Le jour de la conférence, vous pouvez également composer le 1-833-630-1962 depuis les États-Unis et/ou le Canada, ou le 1-412-317-1843 depuis l’international pour obtenir l’assistance d’un opérateur. Pour tous ceux qui ne pourront pas la suivre à l’heure indiquée, la conférence téléphonique restera disponible en rediffusion jusqu’au 29 mai 2026, en composant le 1-855-669-9658 depuis les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-0088 depuis l’international et en saisissant le code d’accès suivant : 7435080. La conférence sera archivée et disponible en replay pendant un an sous l’onglet « Investors » du site mohawkind.com.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) April 4, 2026 March 29, 2025 Net sales $ 2,728.7 2,525.8 Cost of sales 2,086.8 1,942.5 Gross profit 641.9 583.3 Selling, general and administrative expenses 530.1 487.3 Operating income 111.8 96.0 Interest expense 2.4 6.4 Other (income) and expense, net 1.2 (0.5 ) Earnings before income taxes 108.2 90.1 Income tax expense (benefit) (8.9 ) 17.5 Net earnings including noncontrolling interests 117.1 72.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. 117.1 72.6 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.91 1.16 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.4 62.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.90 1.15 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.7 62.9





Other Financial Information Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Net cash provided by operating activities $ 110.1 3.7 Less: Capital expenditures 102.3 89.1 Free cash flow $ 7.8 (85.4 ) Depreciation and amortization $ 181.8 150.4





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) April 4, 2026 December 31, 2025 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 872.3 856.1 Receivables, net 2,092.7 1,924.1 Inventories 2,680.5 2,661.7 Prepaid expenses and other current assets 554.7 525.2 Total current assets 6,200.2 5,967.1 Property, plant and equipment, net 4,662.6 4,772.0 Right of use operating lease assets 394.6 408.7 Goodwill 1,195.9 1,210.3 Intangible assets, net 799.9 813.2 Deferred income taxes and other non-current assets 537.9 516.0 Total assets $ 13,791.1 13,687.3 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 381.1 289.3 Accounts payable and accrued expenses 2,370.2 2,310.4 Current operating lease liabilities 120.0 122.4 Total current liabilities 2,871.3 2,722.1 Long-term debt, less current portion 1,730.2 1,741.2 Non-current operating lease liabilities 292.2 304.4 Deferred income taxes and other long-term liabilities 517.7 540.9 Total liabilities 5,411.4 5,308.6 Total stockholders' equity 8,379.7 8,378.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,791.1 13,687.3





Segment Information Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Net sales: Global Ceramic $ 1,097.4 993.8 Flooring NA 880.0 862.4 Flooring ROW 751.3 669.6 Consolidated net sales $ 2,728.7 2,525.8 Operating income (loss): Global Ceramic $ 51.2 41.8 Flooring NA 3.8 9.3 Flooring ROW 70.5 58.7 Corporate and intersegment eliminations (13.7 ) (13.8 ) Consolidated operating income $ 111.8 96.0 Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 December 31, 2025 Assets: Global Ceramic $ 5,248.7 5,155.0 Flooring NA 3,835.5 3,832.6 Flooring ROW 3,972.1 3,989.2 Corporate and intersegment eliminations 734.8 710.5 Consolidated assets $ 13,791.1 13,687.3





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) April 4, 2026 March 29, 2025 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 117.1 72.6 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — Other tax related items(1) (30.7 ) — Income tax effect of adjustments (6.8 ) (3.4 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 117.3 95.6 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.90 1.52 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.7 62.9

(1) Um benefício fiscal único nos EUA associado a uma iniciativa de reestruturação de pessoa jurídica e créditos fiscais emitidos pelo governo brasileiro relacionados a anos anteriores.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) April 4, 2026 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 381.1 Long-term debt, less current portion 1,730.2 Total debt 2,111.3 Less: Cash and cash equivalents 872.3 Net debt $ 1,239.0





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 April 4,

2026 April 4,

2026 Net earnings including noncontrolling interests $ 146.5 108.8 42.0 117.1 414.4 Interest expense 5.2 5.0 1.2 2.4 13.8 Income tax expense (benefit) 34.0 23.3 24.0 (8.9 ) 72.4 Depreciation and amortization(1) 155.6 170.3 176.3 181.8 684.0 EBITDA 341.3 307.4 243.5 292.4 1,184.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.3 30.7 25.6 7.6 89.2 Assets sale — — (5.1 ) — (5.1 ) Inventory capitalization — — (6.2 ) — (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 19.9 — 19.9 Legal settlements, reserves and fees 4.9 21.6 23.8 0.1 50.4 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.0 ) Adjusted EBITDA $ 371.4 359.4 301.2 299.8 1,331.8 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1) Inclui depreciação acelerada de $ 4,1 para o T2 de 2025, $ 16,4 para o T3 de 2025, $ 25,9 para o T4 de 2025 , e $ 30,0 para o T1 de 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,728.7 Adjustment for constant shipping days (143.0 ) Adjustment for constant exchange rates (126.8 ) Adjusted net sales $ 2,458.9





Three Months Ended April 4, 2026 Global Ceramic Net sales $ 1,097.4 Adjustment for constant shipping days (48.8 ) Adjustment for constant exchange rates (56.8 ) Adjusted net sales $ 991.8 Flooring NA Net sales $ 880.0 Adjustment for constant shipping days (53.2 ) Adjusted net sales $ 826.8





Flooring ROW Net sales $ 751.3 Adjustment for constant shipping days (40.9 ) Adjustment for constant exchange rates (70.0 ) Adjusted net sales $ 640.4





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Gross Profit $ 641.9 583.3 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 34.8 25.2 Adjusted gross profit $ 676.7 608.5 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.8 % 24.1 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Selling, general and administrative expenses $ 530.1 487.3 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2.8 ) (1.0 ) Software implementation cost write-off — 0.4 Legal settlements, reserves and fees (0.1 ) (0.6 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 527.2 486.1 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 19.3 % 19.2 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Mohawk Consolidated Operating income $ 111.8 96.0 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjusted operating income $ 149.5 122.4 Adjusted operating income as a percent of net sales 5.5 % 4.8 %





Global Ceramic Operating income $ 51.2 41.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.3 6.8 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Adjusted segment operating income $ 54.5 48.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.0 % 4.8 %





Flooring NA Operating income $ 3.8 9.3 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 31.3 16.2 Adjusted segment operating income $ 35.1 25.5 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.0 % 3.0 %





Three Months Ended April 4, 2026 March 29, 2025 Flooring ROW Operating income $ 70.5 58.7 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.0 2.3 Adjusted segment operating income $ 73.5 61.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.8 % 9.1 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.7 ) (13.8 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.9 Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjusted segment operating (loss) $ (13.6 ) (12.3 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Earnings before income taxes $ 108.2 90.1 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37.6 26.2 Software implementation cost write-off — (0.4 ) Legal settlements, reserves and fees 0.1 0.6 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 145.6 116.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) April 4, 2026 March 29, 2025 Income tax expense (benefit) $ (8.9 ) 17.5 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Other tax related items 30.7 — Income tax effect of adjusting items 6.8 3.4 Adjusted income tax expense $ 28.3 20.9 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 19.4 % 17.9 %

Présentation des principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, ou « PCGR », et des indicateurs non conformes aux PCGR

La Société complète ses états financiers consolidés condensés, préparés et présentés conformément aux PCGR en vigueur aux États-Unis, de certains indicateurs financiers non conformes à ces mêmes PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux PCGR de la Société et ceux qui y sont conformes et en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables. Chacun des indicateurs financiers non conformes aux PCGR présentés ci-dessus doit s’entendre comme un complément de l’indicateur financier conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait se comparer à des indicateurs similaires employés par d’autres sociétés. La Société estime que ces indicateurs non conformes aux PCGR, lorsqu’ils sont comparés avec les indicateurs financiers conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondants, aident ses investisseurs comme suit : les indicateurs non conformes aux PCGR relatifs au chiffre d‘affaires contribuent à l’identification des tendances en matière de croissance et à l’établissement de comparaisons avec le chiffre d‘affaires des périodes précédentes et à venir ; tandis que les indicateurs non conformes aux PCGR visant la rentabilité permettent d’assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et d’effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et à venir.

La Société exclut certains éléments de ses indicateurs non conformes aux PCGR relatifs au chiffre d’affaires dans la mesure où ils peuvent considérablement varier d’une période à une autre, et masquer des tendances commerciales sous-jacentes. La Société exclut les transactions en devises et les écarts de change, les variations relatives aux délais d’expédition au cours d’une période donnée et les conséquences des acquisitions de ses indicateurs de chiffre d’affaires non conformes aux PCGR.

La Société exclut certains éléments de ses indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR dans la mesure où ils peuvent ne pas être représentatifs des principales performances opérationnelles de la Société, ou ne pas y être liés. Les éléments suivants figurent parmi les éléments d’exclusion des indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais connexes, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.

Contact : Nicholas P. Manthey, directeur financier - (706) 624-2288