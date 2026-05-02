Les employé·e·s de FedEx à Fort McMurray se joignent au syndicat des Teamsters

CALGARY, Alberta, 02 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Environ 50 travailleuses et travailleurs de FedEx Express à Fort McMurray ont réussi à se joindre à la Section locale 362 des Teamsters, au terme d'une longue bataille juridique.

Le Conseil canadien des relations industrielles a rendu son ordonnance d'accréditation hier, à l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs Les Teamsters chercheront à entamer rapidement les négociations en vue d'une première convention collective.

Dans une démarche que le syndicat qualifie de manifestement raciste et moralement indéfendable, FedEx avait tenté de soutenir que les « travailleurs temporaires », comme les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires, n'avaient pas le droit de se syndiquer aux côtés de personnes nées au Canada. Heureusement, la trentaine de travailleuses et travailleurs à l'établissement de Fort McMurray ayant un statut temporaire ont tous pu rejoindre le syndicat.

« FedEx a voulu diviser ces travailleuses et travailleurs selon leur lieu de naissance. Aujourd'hui, ils sont unis sous une seule bannière : celle des Teamsters, a déclaré François Laporte, président de Teamsters Canada. C'est une victoire du 1er Mai dans tous les sens du terme. Félicitations à tous ceux et celles qui ont mené cette campagne. »

« FedEx ne paie pas ses travailleuses et travailleurs à leur juste valeur. Ce n'est même pas proche de ce que reçoivent les autres livreurs de la région. Et FedEx a ensuite eu le culot de soutenir que plus de la moitié d'entre eux ne devraient même pas pouvoir se syndiquer. Eh bien, ils sont syndiqués maintenant, et on s'en vient chercher le reste », a ajouté Bernie Haggarty, secrétaire-trésorier de la Section locale 362 des Teamsters.

Les travailleuses et travailleurs temporaires sont souvent plus vulnérables au travail, notamment en raison de la barrière linguistique ou d’une connaissance limitée de leurs droits. Certains détiennent des permis fermés liés à un seul employeur, ce qui signifie que leur droit de demeurer au Canada peut dépendre du maintien de leur emploi. Cette précarité accroît le risque d'abus et la nécessité d'une représentation syndicale.

Il s'agit du premier établissement de FedEx Express à se syndiquer au Canada.

FedEx paye environ 3 $ de l’heure de moins que UPS et Purolator, leurs concurrents syndiqués Teamsters. Les salariés de FedEx doivent aussi cotiser 3 % de leur salaire à leur régime de retraite, alors que les régimes de retraite d’UPS et de Purolator sont entièrement financés par l’employeur.

À Fort McMurray, les travailleuses et travailleurs de FedEx ne reçoivent pas d’allocation de subsistance, une compensation pourtant courante dans la région pour aider à faire face au cout de la vie élevé. À titre d’exemple, les employés syndiqués à temps plein chez Purolator peuvent recevoir un supplément de jusqu’à 1 500 $ par mois.

Teamsters Canada représente près de 130 000 travailleuses et travailleurs dans tous les secteurs d'activité d'un océan à l'autre.

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