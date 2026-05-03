StellarSpace stellt bei einer Auftaktveranstaltung im Silicon Valley Produkte der neuen Generation für die industrielle Automatisierung vor

SANTA CLARA, Kalifornien, May 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- StellarSpace, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung, hat am 28. April auf dem ersten „Global Embodied Intelligence AI Innovation Summit“ (GEIS) im Silicon Valley offiziell sein Full-Stack-Produktportfolio für industrielle Intelligenz vorgestellt. Auf der mit Spannung erwarteten Veranstaltung präsentierte StellarSpace eine Reihe von Kernprodukten, die speziell für industrielle Anwendungen im Zeitalter der KI entwickelt wurden, und zog damit erhebliche Aufmerksamkeit der Medien auf sich.

„Der Übergang von der Automatisierung zu echter physischer Intelligenz erfordert ein grundlegendes Umdenken hinsichtlich der zugrunde liegenden Hardware“, so Tan Cong, CEO von StellarSpace, in seiner Rede auf dem Gipfel. „Als wichtiger Partner des Magic Ecosystem stellt StellarSpace die ‚Muskeln und Nerven‘ für verkörperte Roboter bereit. Unsere Präsenz im Silicon Valley unterstreicht unser tiefes Engagement, die globale Community der verkörperten Robotik mit Zuverlässigkeit auf Industrie-Niveau zu unterstützen.“

StellarSpace erweitert die Grenzen der Bewegungssteuerung und beschleunigt die Einführung industrieller Autonomie mit seiner neuesten Generation speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS), Servosystemen, Frequenzumrichtern und hocheffizienten Industriemotoren:

SPS der nächsten Generation: Integriert mit einer auf industrielle Szenarien zugeschnittenen, KI-gestützten Programmierung unterstützen diese Systeme die Befehlsausführung, Logiküberprüfung und Parameterkonfiguration mit einem Klick, wodurch die Programmierhürden und Debugging-Zyklen erheblich reduziert werden.

Integriert mit einer auf industrielle Szenarien zugeschnittenen, KI-gestützten Programmierung unterstützen diese Systeme die Befehlsausführung, Logiküberprüfung und Parameterkonfiguration mit einem Klick, wodurch die Programmierhürden und Debugging-Zyklen erheblich reduziert werden. Hochpräzise Servosysteme : Dank eines vollständig integrierten Regelalgorithmus, der leistungsstarke Multifunktionalität ermöglicht, zeichnen sich diese Systeme durch hervorragende Werte bei Schlüsselkennzahlen wie der Unterdrückung von Kriechbewegungen bei niedrigen Geschwindigkeiten und der Erholung nach Laststörungen aus.

: Dank eines vollständig integrierten Regelalgorithmus, der leistungsstarke Multifunktionalität ermöglicht, zeichnen sich diese Systeme durch hervorragende Werte bei Schlüsselkennzahlen wie der Unterdrückung von Kriechbewegungen bei niedrigen Geschwindigkeiten und der Erholung nach Laststörungen aus. Intelligente Frequenzumrichter und hocheffiziente Industriemotoren: Diese für raue Industrieumgebungen konzipierten Lösungen bieten hohe Zuverlässigkeit und nachhaltiges Energiemanagement, um Effizienz und Energieeinsparungen zu steigern.





StellarSpace hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch extreme Leistungsfähigkeit, gestützt auf End-to-End-Lösungen, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Durch die konsequente Umsetzung einer eigenen Full-Stack-Entwicklung bietet das Unternehmen wesentliche technologische Sicherheit für Steuerungs- und Antriebsausrüstung, die in der Fertigung, Robotik, Gebäudetechnik und Infrastruktur zum Einsatz kommt.

„Der Markt hat unsere Technologie bestätigt. StellarSpace hat Aufträge von Kunden in den USA, Dänemark, Italien, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Malaysia, Indonesien und der GUS-Region erhalten“, so Tan. „Dieses regionenübergreifende internationale Vertrauen belegt eindeutig unsere Fähigkeit, die weltweit anspruchsvollsten Industriestandards zu erfüllen.“

Auf dem GEIS diskutierten der Turing-Preisträger Martin Hellman und der ehemalige Bürgermeister von San Francisco, Willie Brown, gemeinsam mit Experten von Technologiegiganten wie OpenMind, Google und NVIDIA über die Zukunft der KI-Sicherheit und des urbanen Lebens.

Mit der 10-Jahres-Vision von MagicLab-Präsident Gu Shitao und einem Gastauftritt von Lay Zhang zeigte die Veranstaltung die Konvergenz von Sicherheit, KI und industrieller Leistungsfähigkeit innerhalb des Magic Ecosystem.

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