Renault Group reconduit son plan d’actionnariat salarié pour la 5ème année consécutive

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 mai 2026

RENAULT GROUP RECONDUIT SON PLAN D’ACTIONNARIAT SALARIÉ POUR LA 5e ANNÉE CONSÉCUTIVE

Avec la 5 e édition de son plan d’actionnariat salarié Renault Group Shareplan, Renault Group réaffirme son ambition de bâtir un modèle d’entreprise inclusif et participatif. Au 31 décembre 2025, les salariés détenaient 6,12 % du capital.

En 2026, le Groupe permettra aux collaborateurs éligibles dans 24 pays 1 d’acquérir des actions Renault S.A. à des conditions avantageuses.

Le prix de référence de l’action pour cette opération a été fixé à 30,78 euros. Grâce à une décote de 30 %, les collaborateurs pourront y souscrire à un tarif préférentiel de 21,55 euros, et bénéficieront d’un abondement2 de l’entreprise de 2 actions offertes pour 1 action achetée.

Boulogne-Billancourt, 4 mai 2026 – Pour la cinquième année consécutive, Renault Group renouvelle son dispositif d’actionnariat salarié. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer le partage de la valeur et d’associer durablement l’ensemble de ses collaborateurs à sa performance ainsi qu’au déploiement de sa stratégie à long terme.

À ce jour, plus de 90 % des salariés sont actionnaires de Renault S.A., représentant 6,12 % du capital au 31 décembre 2025. L’ambition du Groupe est d’augmenter la part de l’actionnariat salarié vers 10 % de son capital sur le long terme.

Un dispositif mondial de partage de valeur

Près de 100 000 salariés éligibles dans 24 pays pourront souscrire à ce programme d’actionnariat salarié qui s’inscrit dans la continuité des initiatives précédentes menées par l’entreprise depuis 2022. En plaçant les salariés au cœur de cette démarche, le Groupe réaffirme son engagement social et sa conviction qu’ils sont les premiers acteurs de sa réussite durable.

Des actions à prix préférentiel

Du 11 mai au 29 mai 2026, les collaborateurs éligibles dans 24 pays auront la possibilité d’acquérir des actions Renault S.A. à un prix préférentiel de 21,55 euros, grâce à une décote de 30 % appliquée sur le prix de référence (30,78 euros). Cette décote s’applique à toutes les actions souscrites dans le cadre de l’opération.

Un abondement viendra renforcer l’avantage : pour la première action achetée, chaque salarié recevra 2 actions offertes. Ainsi, pour un investissement de 21,55 euros, le salarié obtiendra un total de 3 actions (représentant une valeur de 92,34 euros sur la base du prix de référence), dont 2 offertes par Renault Group (soit un avantage brut de 70,79 euros).

Conformément à la réglementation, l’investissement de chaque collaborateur est plafonné à 25 % de sa rémunération brute annuelle estimée pour l’année 2026.

RENAULT GROUP

RELATIONS

INVESTISSEURS Florent CHAIX

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Florent.chaix@renault.com RENAULT GROUP

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MEDIAS Patricia MIZZI

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À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

Davantage d'information : www.renaultgroup.com/fr

1 Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Colombie, Corée du Sud, Espagne, France, Inde, Irlande, Italie, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie. L’offre au Maroc reste conditionnée à l’autorisation de l’autorité de marché.

2 L’abondement est plafonné à 2 actions gratuites.

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