Santé mentale positive des jeunes : plus de 250 000 participants inscrits à travers le Québec

MONTRÉAL, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 1 000 milieux à travers le Québec, rejoignant plus de 250 000 jeunes, se mobilisent cette année autour d’une trousse d’activités concrètes et clés en main pour agir directement sur la santé mentale des jeunes dans les milieux scolaires et communautaires. Développée par l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et sept de ses partenaires, cette trousse donne aux adultes des outils simples pour soutenir les jeunes au quotidien, à l’occasion de la Semaine de la santé mentale.

Cette Semaine est une initiative de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), qui se tiendra du 4 au 10 mai. « La santé mentale positive, c’est la capacité de jouir de la vie et de relever les défis du quotidien. Elle concerne tout le monde, dès le plus jeune âge. Comme la santé physique, elle se cultive au quotidien, par des gestes concrets. C’est précisément l’objectif de cette trousse : soutenir les adultes à cultiver la santé mentale des jeunes », souligne Tristan Péloquin, chargé de dossiers en santé mentale à l’ASPQ.

Une mobilisation à l’échelle du Québec

L’ampleur de la participation dès la première édition de la trousse témoigne d’un besoin réel des milieux. Écoles primaires et secondaires, formation générale des adultes, formation professionnelle dans les milieux scolaires et communautaires : des acteurs de toutes les régions ont répondu à l’appel.

Une responsabilité partagée par tous les adultes

Au cœur de cette initiative, une idée simple : la santé mentale des jeunes ne repose pas sur une seule personne ou un seul milieu. Parents, enseignants, directions, intervenants, éducateurs, membres du personnel scolaire et communautaire : tous les adultes qui gravitent autour des jeunes ont un rôle à jouer.

La trousse rassemble d’ailleurs les expertises d’acteurs interdisciplinaires issus des milieux communautaires, de l’éducation, de la santé et des services sociaux.

« Cette semaine est bien plus qu'une occasion isolée de travailler la santé mentale. C'est une invitation concrète à agir, à créer des liens, à poser des gestes qui font une vraie différence dans la vie des jeunes », affirme M. Péloquin.

Des outils concrets et accessibles

La trousse 2026 propose onze activités modulables, adaptées à trois groupes d’âge. Elle peut être utilisée dans une variété de contextes : milieu scolaire (public, privé), milieu communautaire, centre jeunesse, une maison des jeunes ou centre de réadaptation. Tous les milieux sont invités à réaliser une, deux ou l’ensemble des activités proposées avec les jeunes.

« Ce qu’on veut réellement, c’est donner les leviers nécessaires aux adultes dans chaque milieu pour eux-mêmes faire la différence. C’est en amorçant ces discussions qu’on réussira à avoir un effet durable sur la santé mentale des jeunes », souligne M. Péloquin.

La trousse est disponible gratuitement au casecultive.ca, sous l’onglet Répertoire d’outils.

Une initiative rendue possible grâce à sept partenaires

La trousse 2026 est le fruit d’une collaboration entre l’ASPQ et ses partenaires :

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) - Filiale de Montréal

Réinspire

Institut Pacifique

Fondation Jeunes en Tête

Pour ne pas faire bonne figure debout

Tel-jeunes

Mouvement santé mentale Québec (MSMQ)





Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, une initiative de l’Association canadienne pour la santé mentale, l’Association pour la santé publique du Québec déploie cette trousse grâce à la collaboration de ses partenaires et au soutien du gouvernement du Québec.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org