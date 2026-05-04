Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 4.5.2026 klo 13.00

Marimekko ja CASETiFY julkistavat iloisen yhteistyömalliston

Marimekko ja globaali teknologia-asuste- ja lifestylebrändi CASETiFY julkistavat rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston, joka lanseerataan 18.5.2026. Yhteistyö tuo Marimekon maailmankuulun kuviotaiteen laajaan valikoimaan CASETIFYn teknologia-asusteita. Mallistoon kuuluu tuotteita puhelimenkuorista ja tablettikoteloista älykellorannekkeisiin ja korttikoteloihin.

Iloisessa ja värikkäässä mallistossa nähdään neljä Marimekko-kuosia: kaksi brändin uudempaa kukkakuosia vuodelta 2024, Erja Hirven suunnittelemat Kukasta kukkaan ja Lemmitty, Maija Isolan ikoninen Unikko-kuvio vuodelta 1964 sekä klassinen Marimekko-logo. Mallisto nostaa esiin Marimekon pitkäaikaisen kiinnostuksen kukkakuoseihin – tutkimusretken, joka alkoi jo 1960-luvulla ja jonka myötä kukista on tullut yksi Marimekon tunnusomaisimmista kuosiaiheista.

”Olemme innoissamme saadessamme esitellä CASETiFYn kanssa toteutetun yhteistyömme, joka tuo kuviotaiteen inspiroivasti osaksi arkea. Optimismia ja väriä huokuvan malliston tuotteet sopivat täydellisesti niin lomaseikkailuihin kuin arjen vilinään. On hienoa tehdä yhteistyötä CASETiFYn kanssa, sillä he yhdistävät tuotteissaan toiminnallisuuden ja itseilmaisun upealla tavalla. Sekä CASETiFYlla että Marimekolla on omistautuneet fanikunnat ympäri maailman ja odotammekin innolla, millaisen vastaanoton mallisto saa asiakkailtamme”, sanoo Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko.

”Me CASETiFYlla olemme aina nähneet teknologia-asusteemme itseilmaisun muotona. Yhteistyö Marimekon kaltaisen ikonisen ja iloa luovan design-talon kanssa on luonteva jatkumo tälle missiollemme. Tuomalla heidän maineikkaan kuviotaiteensa rakastetuimpiin tuotteisiimme annamme globaalille yhteisöllemme mahdollisuuden kantaa mukanaan iloista ja toiminnallista taidetta joka ikinen päivä”, sanoo CASETiFYn markkinointijohtaja Kei Chan.

Koko mallisto on saatavilla CASETiFYn verkkokaupassa maailmanlaajuisesti 18.5.2026 alkaen.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

CASETiFY on globaali teknologia-lifestyle-brändi, tarjoaa uudenlaisen näkökulman arjen teknologia-asusteisiin edistyksellisen suojauksen ja luovan personoinnin avulla. Vuonna 2011 perustettu yhtiö on suojannut yli 20 miljoonaa laitetta maailmanlaajuisesti ja operoi maailman suurinta teknologia-asusteiden personointialustaa. CASETiFYlla on pääkonttorit Los Angelesissa ja Hongkongissa, ja sen verkosto kattaa yli 75 myymälää ympäri maailman, mukaan lukien yhtiön tunnusomaiset CASETiFY STUDiO -myymälätilat, joissa asiakkaat voivat personoida tuotteita reaaliajassa. Näyttävistä yhteistyöprojekteista taiteilijoiden, brändien ja sisällöntuottajien kanssa tunnettu CASETiFY jatkaa itseilmaisun mahdollistamista teknologian avulla. Lisätietoa CASETiFYsta, sen myymälöistä, partnereista ja tuotteista: www.casetify.com