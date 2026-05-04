Test du système En Alerte : un message d’essai sera diffusé à l'échelle nationale le 6 mai 2026

OAKVILLE, Ontario, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un test du système national d’alerte au public du Canada, En Alerte , aura lieu le mercredi 6 mai 2026 dans la plupart des provinces et territoires dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile.

Le test du système d’alerte d’urgence En Alerte sera diffusé à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil compatibles connectés à un réseau LTE ou 5G. Les Canadiens des provinces et territoires participants recevront un message de test de leur organisation provinciale ou territoriale de gestion des urgences aux heures indiquées ci-dessous.

Ce test annuel d'alerte d'urgence vise à garantir le bon fonctionnement du système et à aider les Canadiens à reconnaître les signaux d'alerte en cas d'urgence réelle.

Horaire du test du système En Alerte – 6 mai 2026

PROVINCE OU TERRITOIRE HEURE LOCALE DU TEST Alberta 13 h 55 HAR Colombie-Britannique 13 h 55 HAP Île-du-Prince-Édouard 12 h 55 HAA Manitoba 13 h 55 HAC Nouveau-Brunswick 10 h 55 HAA Nouvelle-Écosse 13 h 55 HAA Nunavut 13 h 55 HAE Ontario Test reporté au 7 mai à 12 h 55 HAE Québec Aucun test prévu Saskatchewan 13 h 55 HNC Terre-Neuve-et-Labrador 9 h 55 HAT Territoires du Nord-Ouest 9 h 55 HAR Yukon 13 h 55 HY



Ce que les Canadiens entendront et verront

Le message de test simulera une alerte d'urgence et débutera par le signal d'alerte canadien. Il indiquera clairement qu'il s'agit d'un test et qu'aucune action n'est requise.

Le test d’En Alerte fait partie du programme de test du système d’alerte d’urgence du Canada, visant à garantir que les Canadiens puissent reconnaître les alertes lors de véritables urgences telles que les tornades, les inondations, les feux de forêt et les alertes AMBER.

Pourquoi le test du système En Alerte est important

Le test du système d'alerte d'urgence En Alerte permet de :

Sensibiliser le public au système d’alerte d’urgence du Canada.

Encourager les Canadiens à discuter et à améliorer leur préparation aux situations d'urgence à domicile.

Valider l’efficacité et la fiabilité du système auprès des diffuseurs, des fournisseurs de services sans fil et des organisations de gestion des urgences.

Fournir des exercices opérationnels pour la diffusion d'alertes d'urgence en temps réel.

Vais-je recevoir l'alerte sur mon téléphone ?

Le message d’essai sera diffusé à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil. Cependant, tous les Canadiens ne la recevront pas sur leur appareil mobile pour les raisons suivantes :

Compatibilité des appareils

Connectivité à un réseau sans fil (LTE/5G)

Couverture des tours cellulaires

Paramètres de l'appareil ou configuration du logiciel

Des informations supplémentaires sur les appareils compatibles sont disponibles ici .

Les Canadiens peuvent-ils être dispensés du test En Alerte ?

Non. Les Canadiens ne peuvent pas se désinscrire du système En Alerte, y compris des alertes de test.

Puisque le système est conçu pour avertir les Canadiens des menaces imminentes à leur vie et à leur sécurité, les alertes d’urgence sont distribuées à la télévision, à la radio et sur tous les appareils sans fil compatibles dans les régions visées.

Pourquoi le test d’ En Alerte a-t-il lieu en mai ?

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) exige au moins un test annuel du système d’alerte au public du Canada, généralement en mai pendant la Semaine de la sécurité civile et/ou en novembre.

Au Canada, la participation au test En Alerte est déterminée par chaque organisation provinciale et territoriale de gestion des urgences.

La Semaine de la sécurité civile (du 3 au 9 mai 2026) encourage les Canadiens à comprendre les risques dans leur région et à prendre des mesures pour assurer leur sécurité et protéger leur foyer.

Utilisation du système En Alerte au Canada

Depuis 2025, le système En Alerte a transmis plus de 946 messages d'alerte d'urgence aux Canadiens de partout au pays.

Le système En Alerte a été développé en collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, Pelmorex, les diffuseurs et les fournisseurs de services sans fil. Pelmorex exploite le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (Système ADNA) – l’infrastructure technique d’En Alerte – qui collecte les alertes provenant des émetteurs gouvernementaux et les transmet aux distributeurs d’alertes.

Parmi les partenaires figurent également Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada, les organisations provinciales et territoriales de gestion des urgences, les fournisseurs de télécommunications et d'autres organisations qui travaillent ensemble pour s'assurer que les Canadiens reçoivent des alertes opportunes pouvant leur sauver la vie.

Pour organiser un entretien concernant le test du système En Alerte, veuillez contacter :

Madelaine Lapointe, Pelmorex

Demandes des médias@pelmorex.com

À propos d'En Alerte

En Alerte est le système d’alerte d’urgence du Canada. En Alerte diffuse des alertes essentielles, pouvant sauver des vies, aux Canadiens par la télévision, la radio et les appareils sans fil compatibles connectés au réseau LTE. Le système En Alerte a été développé en collaboration avec de nombreux partenaires, dont les responsables de la gestion des urgences des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, Environnement et Changement climatique Canada, Pelmorex, l’industrie de la radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil. Ensemble, ces partenaires veillent à ce que les Canadiens reçoivent les alertes immédiatement et sachent quand prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.