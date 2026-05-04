Norda Stelo accélère son ambition mondiale grâce à un partenariat stratégique avec le Groupe Snef

QUÉBEC, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Norda Stelo annonce aujourd’hui une étape déterminante de son histoire avec l’entrée à son capital du Groupe Snef, par l’entremise de sa filière d’ingénierie Ekium. Cette alliance positionne l’entreprise québécoise de génie-conseil comme plateforme nord-américaine du groupe et lui donne les moyens d’accélérer sa croissance dans de nouveaux marchés, tout en préservant son identité, sa gouvernance et son ancrage au Canada.

Ce partenariat stratégique marque un moment charnière pour Norda Stelo, qui renforce son positionnement en combinant son expertise reconnue aux capacités avancées de ce groupe européen d’envergure, fort de plus de 120 ans d'histoire. Norda Stelo conserve son siège social à Québec, son équipe de direction et un conseil d’administration indépendant, préservant ainsi proximité client, agilité et culture d'entreprise, tout en étendant son action à l'échelle mondiale.

Fondé en 1905 à Marseille, le Groupe Snef est aujourd'hui l'un des plus importants groupes industriels œuvrant dans les secteurs de l'énergie, de l'automatisation et des technologies numériques. Sa filière Ekium est reconnue pour son expertise en ingénierie industrielle, notamment en électrification, automatisation et décarbonation des procédés. Ensemble, ils interviennent sur l’ensemble du cycle de vie des installations industrielles dans plusieurs régions stratégiques.

Une capacité d’action élargie, ici et à l’international

« Cette alliance stratégique avec le Groupe Snef nous permettra d’aller plus vite et plus loin : elle élargit notre accès aux marchés, renforce notre capacité exécution et nous rapproche de notre ambition de devenir un leader mondial en durabilité des actifs, tout en restant en plein contrôle de notre stratégie et de notre culture d’entreprise », a déclaré Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo.

L’accès au réseau du Groupe Snef ouvre des perspectives concrètes en Europe, au Moyen-Orient, en Australie et en Amérique latine, tout en consolidant la présence de Norda Stelo en Amérique du Nord.

Un partenariat structurant au service de la transformation des industries

Le partenariat avec Ekium agit comme accélérateur stratégique pour Norda Stelo, en renforçant sa capacité à accompagner ses clients des secteurs minier, métallurgique, énergétique et portuaire, en forte croissance en Amérique du Nord. Cette complémentarité permet de déployer une approche intégrée couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs, avec des capacités d’exécution accrues en productivité durable et en transition énergétique.

« Norda Stelo se distingue par la qualité de ses équipes et la clarté de sa vision stratégique. Cette alliance s’inscrit dans une ambition commune de croissance durable et de développement à long terme en Amérique du Nord », indique Stéphane Corteel, Directeur général du Groupe Snef.

Ce partenariat reflète la reconnaissance d’une expertise développée au Québec et déployée sur des enjeux structurants de notre temps. Dans un contexte marqué par la transformation des chaînes de valeur et la diversification des partenariats économiques, l’annonce d’aujourd’hui illustre la capacité d’une firme québécoise à attirer un partenaire de premier plan tout en conservant son indépendance.

Son positionnement distinctif, notamment sa certification B Corp, sa reconnaissance parmi les sociétés les mieux gérées au Canada et son approche intégrée en ingénierie durable font de Norda Stelo une firme de référence, prête à franchir une nouvelle étape de croissance à l’échelle mondiale.

À propos de Norda Stelo

Norda Stelo, firme de génie-conseil fondée à Québec en 1963, regroupe près de 900 employés et intervient dans des secteurs clés comme les infrastructures, l’énergie et les ressources naturelles.

Elle se distingue par une approche d’ingénierie d’impact axée sur la durabilité des actifs, visant à prolonger la vie des infrastructures et réduire leur empreinte environnementale. Certifiée B Corp, elle intègre les critères ESG à ses projets et accompagne ses clients vers la carboneutralité.

Soutenue par des acquisitions stratégiques, notamment Planifika (planification d’actifs), CWA Engineers (infrastructures portuaires et transport) et InnovExplo (expertise minière), Norda Stelo a élargi et intégré ses capacités sur l’ensemble de la chaîne de valeur des métaux critiques, du site jusqu’au port. Elle se positionne ainsi comme un partenaire de référence en ingénierie durable.

À propos de Snef/Ekium

Le Groupe Snef est un leader français des métiers d’ingénierie et management de la construction, d’intégration et maintenance de systèmes électriques et mécaniques, de conception et fabrication de solutions industrielles, de la transformation numérique, de la gestion de la donnée et de la cybersécurité ainsi que d’édition et d’intégration de logiciels spécialisés dans la conception, la vie des produits et la gestion de la performance.

Le Groupe Snef travaille au service des secteurs de l’énergie, de la marine, de l’industrie et des infrastructures complexes.

Les sociétés du Groupe Snef réalisent un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros et emploient 16 000 collaborateurs dans 30 pays.

Clovis Valade

cvalade@casacom.ca

418-818-2206

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