Centrum lance sa multivitamine complète Adultes 50+ nouvellement reformulée avec des bienfaits cognitifs démontrés cliniquement

TORONTO, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centrum , la marque de multivitamines la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens au Canada, annonce aujourd’hui le lancement de Centrum Multivitamine Complète pour Adultes 50+, nouvellement reformulée pour soutenir l’évolution des besoins nutritionnels et de santé des adultes de 50 ans et plus, y compris la mémoire et la santé cognitive.

Conçue à partir d’un mélange complet de micronutriments essentiels, cette formulation soutient différents aspects de la santé pour répondre à l’évolution des besoins nutritionnels avec l’âge. Elle contient de la vitamine C et du zinc pour soutenir la fonction immunitaire, des vitamines B pour aider au métabolisme énergétique, du magnésium pour soutenir la fonction musculaire, ainsi que de la vitamine D et du calcium pour contribuer au maintien de la solidité des os.

Des données scientifiques récentes, appuyées par la recherche, indiquent que les multivitamines peuvent être bénéfiques pour la santé cognitive. Plusieurs essais cliniques randomisés menés avec Centrum*, réalisés par la Harvard Medical School (faculté de médecine de l’Université Harvard) et ses hôpitaux affiliés , ont démontré des bienfaits sur la mémoire et la santé neurologique. La multivitamine complète Centrum Adultes 50+ est cliniquement démontrée pour soutenir la mémoire et la santé du cerveau, renforçant ainsi l’engagement de longue date de la marque envers l’innovation fondée sur des preuves scientifiques.

« Alors que les Canadiens vivent plus longtemps et demeurent actifs plus tard dans leur vie, le maintien du bien‑être global devient de plus en plus important », a déclaré Zeeshan Shams, chef du marketing chez Haleon Canada. « Bien qu’une alimentation équilibrée demeure le fondement d’une bonne santé, de nombreux adultes ne comblent pas l’ensemble de leurs besoins nutritionnels seulement par l’alimentation. Les multivitamines peuvent aider à pallier ces lacunes nutritionnelles. La nouvelle multivitamine complète Centrum pour Adultes 50+ offre une solution simple et pratique pour soutenir la santé au quotidien, avec un avantage appuyé par la science. »

Depuis des générations, Centrum accompagne les Canadiens en tant que partenaire de confiance en matière de santé, en offrant des solutions multivitaminiques adaptées aux différentes étapes de la vie. Le lancement de la multivitamine complète Centrum pour Adultes 50+ s’inscrit dans la continuité de cet héritage scientifique, en proposant aux adultes de 50 ans et plus une nutrition ciblée conçue pour soutenir la fonction immunitaire, l’énergie, la solidité des os et la santé cognitive, le tout dans un seul comprimé quotidien.

Centrum Multivitamine Complète pour Adultes 50+ est maintenant disponible chez les principaux détaillants partout au Canada.

*Le produit Centrum utilisé dans l’étude est comparable à la nouvelle multivitamine complète Centrum Adultes 50+. Ce produit pourrait ne pas vous convenir. Lisez toujours et suivez les directives indiquées sur l’étiquette.

À propos de Centrum

Avec de plus de 40 ans d’expertise en science nutritionnelle, Centrum est la marque de multivitamines la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens au Canada. Centrum est une multivitamine quotidienne contenant des micronutriments essentiels, conçue pour soutenir la santé et le bien‑être. Centrum offre une gamme de produits visant notamment à soutenir la fonction immunitaire, la santé des os, la santé des yeux, le métabolisme énergétique ainsi que la santé des cheveux et de la peau. Les suppléments de vitamines et de minéraux aident les consommateurs à combler les lacunes nutritionnelles.

À propos de Haleon

Haleon (LSE / NYSE : HLN) est un chef de file mondial en santé grand public, dont la mission est d’améliorer la santé au quotidien, avec humanité. Le portefeuille de produits de Haleon couvre six principales catégories : la santé bucco-dentaire ; les vitamines, minéraux et suppléments (VMS) ; le soulagement de la douleur ; la santé respiratoire ; la santé digestive ; ainsi que la santé dermatologique thérapeutique et autres. S’appuyant sur des fondements scientifiques rigoureux, l’innovation et une compréhension approfondie des besoins humains, les marques de Haleon Canada comprennent notamment Advil, Buckley’s, Centrum, Emergen‑C, Flonase, NeoCitran, Nexium, Polident, Robitussin, Sensodyne, TUMS, Voltaren, et bien d’autres. Pour en savoir plus sur Haleon et ses marques, visitez www.haleon.com/ca-fr .

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Amanda Swinhoe

Amanda.swinhoe@nvoystrategies.com

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