Loblaw collabore avec la société canadienne d’IA Shakudo pour accélérer son adoption et son déploiement de l’IA

TORONTO, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L, « Loblaw » ou « la société ») a établi un partenariat avec la société canadienne de technologie Shakudo, alors que la société continue d’accélérer l’adoption de l’IA afin d’améliorer l’expérience de magasinage des clients et ses capacités organisationnelles. La plateforme de Shakudo permet aux entreprises de gérer et de déployer à grande échelle l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les infrastructures de données dans des environnements technologiques complexes. Loblaw utilisera cette plateforme pour créer et exécuter des applications d’IA internes, en créant un environnement centralisé et cohérent pour ses équipes des technologies numériques et de l’analytique.

Ce partenariat reflète l’engagement de Loblaw à soutenir l’innovation technologique au Canada, et constitue une nouvelle étape dans ses efforts visant à renforcer sa capacité à déployer rapidement des systèmes avancés et à développer, à l’interne, des outils prêts à l’emploi.

« La rapidité est essentielle, mais la rigueur l’est encore davantage », a déclaré Charu Pujari, vice-président principal, Ingénierie et IA chez Loblaw. « Grâce à notre collaboration avec Shakudo, nous offrons à nos équipes une plateforme commune qui leur permet de se concentrer sur la résolution de problèmes concrets plutôt que de reconstruire les fondations. C’est ainsi que nous développons des capacités agentiques de manière responsable, à grande échelle et sans fragmentation. »Ce partenariat est au cœur de la façon dont Loblaw conçoit et déploie l’IA : il permet d’accélérer le développement et d’assurer une exécution cohérente, tout en maintenant une gouvernance et une supervision rigoureuses de l’ensemble des opérations autonomes pilotées par des agents.Dans le cadre de sa stratégie d’intégration de l’IA, Loblaw établit des protocoles internes qui permettent aux applications d’IA d’interagir de façon sécuritaire avec les systèmes de l’entreprise. Les équipes utiliseront des serveurs sécurisés pour coordonner les flux de travail alimentés par l’IA, ce qui améliorera l’efficacité tout en conservant un haut niveau de gouvernance et de supervision.

« Loblaw met en place précisément le type de plateforme native en IA pour lequel Shakudo a été conçu », a déclaré Yevgeniy Vahlis, fondateur de Shakudo. « Il ne s’agit pas de projets pilotes marginaux, mais d’une véritable opérationnalisation de l’orchestration des agents à l’échelle de l’entreprise, appuyée par des normes solides, des flux de travail concrets et des retombées tangibles. Il est particulièrement stimulant de voir une entreprise canadienne s’appuyer sur une technologie d’IA canadienne pour porter une initiative d’une telle envergure. »

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits d’alimentation, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

À propos de Shakudo

Le système d’exploitation de Shakudo pour l’IA aide les entreprises à accélérer leur mise en marché avec l’IA sans jamais transmettre leurs données à des tiers. En déployant au sein de la propre infrastructure des clients, Shakudo offre la flexibilité de l’outillage à source ouverte avec une sécurité de niveau entreprise, gardant les données sensibles souveraines tout en débloquant les capacités d’IA à l’échelle de l’organisation.

Pour toute information, veuillez communiquer avec pr@loblaw.ca.