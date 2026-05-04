Hypercharge accroît son nombre total de ports de recharge de plus de 45 % grâce à l’acquisition d’Eddie auprès d’AXSO

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hypercharge Networks Corp. (TSXV: HC; OTC: HCNWF; FSE: PB7) (la « Société » ou « Hypercharge »), un fournisseur et exploitant de réseau de premier plan de solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques (VE), est heureuse d’annoncer qu’elle a acquis l’exploitant de points de recharge Eddie auprès d’AXSO, conformément à une convention d’achat d’actifs, avec prise d’effet de transfert de la propriété au 1er mai 2026.

Lancé par AXSO en avril 2024, Eddie est un système de gestion énergétique pour VE et un exploitant de réseau de recharge conçu au Québec et utilisé partout au Canada, desservant les immeubles multirésidentiels ainsi que les applications publiques et commerciales.

L’acquisition renforce la présence d’Hypercharge dans l’une des régions les plus favorables aux VE au Canada, soit la province de Québec, qui représente plus de 50 % de toutes les ventes canadiennes de véhicules zéro émission. La Société acquiert la marque Eddie ainsi que les contrats clients, les relations clients, les actifs de marque, certains droits de propriété intellectuelle connexes et d’autres actifs d’exploitation qui soutiennent la continuité des activités.

La transaction ajoute plus de 2 700 ports déployés au réseau d’Hypercharge, ce qui équivaut à environ 45 % du plus récent total publiquement communiqué par Hypercharge, soit plus de 5 700 ports déployés, faisant ainsi d’Hypercharge l’un des plus grands exploitants de réseau au Canada. Le réseau élargi devrait augmenter les revenus récurrents tout en accroissant le nombre de ports connectés au réseau d’Hypercharge et en soutenant l’objectif de la Société d’étendre son empreinte réseau au Québec et partout au Canada.

« Le Québec représente la plus grande région de croissance au Canada pour Hypercharge, et l’acquisition d’Eddie constitue une étape stratégique dans l’expansion du réseau et de la base de revenus récurrents d’Hypercharge », a déclaré David Bibby, président et chef de la direction d’Hypercharge. « Avec plus de 2 700 ports sous gestion ajoutés grâce à une plateforme établie, la transaction est non dilutive pour les actionnaires, relutive dès le premier jour, et renforce notre position sur le marché, créant ainsi une base solide pour poursuivre notre croissance au Québec. Il s’agit d’une autre étape de notre stratégie de déploiement du capital visant à repérer des transactions qui accélèrent notre chemin vers la rentabilité. Nous continuerons de saisir les occasions de déploiement du capital à l’échelle de l’Amérique du Nord, tout en maintenant une approche disciplinée, puisque notre priorité demeure la croissance rentable. »

« Cette transaction entre AXSO et Hypercharge marque un nouveau chapitre pour Eddie », a déclaré Alexandre Bérubé, président-directeur général d’AXSO. « En misant sur les forces complémentaires de chaque organisation, nous serons en mesure d’accélérer l’expansion d’Eddie partout au Québec. Cette entente permet à AXSO de se concentrer sur le développement logiciel pour optimiser la gestion des réseaux de bornes de recharge, tout en confiant la croissance du réseau Eddie à Hypercharge, un partenaire de longue date qui partage la même vision d’une recharge simple, efficace et accessible. »

Afin de soutenir une transition harmonieuse pour les clients et les partenaires, Hypercharge et AXSO ont également conclu une entente de services de transition en vertu de laquelle AXSO fournira certains services transitoires pendant une période définie suivant la clôture. Ces services devraient soutenir la continuité des fonctions clés pendant qu’Hypercharge poursuit l’intégration et développe sa présence sur le marché québécois.

Les clients actuels d’Eddie peuvent s’attendre à une continuité de service sans interruption et, pendant la période de transition, Hypercharge et AXSO travailleront ensemble afin d’assurer une expérience client harmonieuse. Hypercharge communiquera toute mise à jour future aux clients à mesure que la transition progressera.

À propos d’Hypercharge

Hypercharge Networks Corp. (TSXV: HC; OTC: HCNWF; FSE: PB7) est un fournisseur de premier plan de solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques (VE) destinées aux immeubles résidentiels et commerciaux, aux opérations de flotte et à d’autres secteurs en forte croissance. Guidée par sa mission d’accélérer l’adoption des VE et de permettre la transition vers une économie carboneutre, Hypercharge s’engage à offrir des solutions simples et fluides, comprenant du matériel de pointe, des logiciels innovants et intégrés, ainsi que des services complets, le tout soutenu par un solide réseau de bornes de recharge publiques et privées. Pour en savoir plus : https://hypercharge.com/fr/.

Au nom de la Société,

Hypercharge Networks Corp.

David Bibby, président et chef de la direction

Contact

Relations médias et investisseurs :

Kyle Kingsnorth, chef du marketing

kyle.kingsnorth@hypercharge.com | +1 (888) 320-2633

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective, collectivement les « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tout énoncé contenu dans le présent communiqué de presse qui ne constitue pas un énoncé de fait historique peut être considéré comme un énoncé prospectif. Plus particulièrement et sans limitation, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les avantages anticipés de l’acquisition, y compris l’expansion de la présence d’Hypercharge au Québec, la croissance du nombre total de ports sous gestion, l’augmentation des revenus récurrents, la transition des clients et la continuité des activités, le soutien transitoire d’AXSO, ainsi que les plans d’intégration et de croissance d’Hypercharge au Québec. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « anticipe », « prévoit », « estime », « croit », « a l’intention », « s’attend à » et d’autres expressions similaires visant à identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains, et le rendement réel peut être influencé par un certain nombre de facteurs importants, d’hypothèses et d’attentes, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avisés que les hypothèses utilisées dans la préparation de tout énoncé prospectif pourraient se révéler inexactes. Des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux prévus, en raison de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont également avisés de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs, puisque cette information, bien qu’elle soit jugée raisonnable par la direction de la Société au moment de sa préparation, pourrait se révéler inexacte et les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux anticipés.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué de presse et sont expressément assujettis à la mise en garde qui précède. Sauf dans la mesure expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs inclus aux présentes, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Cette transaction constitue une transaction dispensée conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX en vertu de la Politique 5.3.

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