Groupe Dynacor : TSX approuve la poursuite de l’offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor Inc. (TSX : DNG) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d’annoncer que la Bourse de Toronto (TSX) a approuvé le renouvellement de son offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des activités (OPRA). En vertu de l’OPRA, Dynacor est autorisée à racheter, aux fins d’annulation, un maximum de 3 845 230 actions ordinaires, représentant 10% du flottant d’actions ordinaires (38 452 301 actions ordinaires sur un total de 41 948 772 actions ordinaires émises et en circulation en date du 30 avril 2026).



Grâce à sa situation financière saine, Dynacor est en mesure de continuer à distribuer à ses actionnaires une partie de ses réserves de trésorerie grâce à l’OPRA. La Société examine également d’autres opportunités qui pourraient contribuer à améliorer la valeur pour les actionnaires.

Il est prévu que ce OPRA, d’une durée de 12 mois, débutera le 6 mai 2026 et prendra fin le 5 mai 2027. Les achats seront effectués par l’intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles (tels que Nasdaq CXC et CX2, Bourse Alpha TSX et Omega ATS) et les actions seront rachetées au cours du marché en vigueur au moment du rachat. Des rachats pourraient également être effectués en dehors des installations de la TSX en vertu d’ententes de gré à gré, sujet à l’obtention de dispenses appropriées des autorités en valeurs mobilières.

Toutes les actions rachetées par Dynacor seront annulées. La limite quotidienne de rachat pendant la durée de l’offre de rachat est fixée à 23 528 actions ordinaires, représentant 25% du volume de négociation quotidien moyen durant la période de six mois s’étant terminée le 30 avril 2026, sauf lorsque les achats seront effectués par achat de bloc, conformément aux politiques de la TSX. Le volume de négociation quotidien moyen pour cette période a été calculé en conformité avec les politiques de la TSX et est égal à 94 116 actions ordinaires.

Les rachats effectués dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités représentent une utilisation judicieuse des ressources financières de Dynacor puisqu’ils s’inscrivent dans la stratégie de gestion des capitaux de Dynacor et visent à accroître la valeur de l’avoir des actionnaires.

La quantité d’actions ordinaires rachetées par Dynacor et le moment de ces rachats dépendra des conditions du marché et d’autres considérations corporatives, telles que déterminées par l’équipe de direction. La Société financera les rachats d’actions à même sa propre encaisse.

Sous le programme de rachat précédent, qui a débuté le 6 mai 2025 et se termine le 5 mai 2026, Dynacor est autorisée à racheter un maximum de 3 850 649 actions ordinaires. En date des présentes, 508 500 actions ordinaires ont été rachetées par la Société sous le programme de rachat précédent par l’intermédiaire de la TSX et de certains systèmes de négociation parallèles, à un prix moyen pondéré de 4,5871 $ par action ordinaire.

Résultats trimestriels

Dynacor prévoit de publier les résultats financiers du premier trimestre de 2026 aux alentours du 14 mai 2026.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

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