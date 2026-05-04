La flambée des prix de l’essence pousse les Québécois à revoir leurs plans estivaux, au détriment des voyages transfrontaliers

MONTRÉAL, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de la moitié des automobilistes québécois(es) (56 %) affirment que la flambée des prix de l’essence les incitera à annuler ou à limiter leurs déplacements automobiles cet été. Un grand nombre prévoit tout de même faire au moins une excursion d’une journée ou un séjour d’une nuit (73 %), et 66 % estiment que la hausse des prix de l’essence représente la « nouvelle norme », selon un nouveau sondage de Probe Research pour l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC; tracanada.ca).

Les voyages transfrontaliers passent au second plan

Un changement dans les habitudes de voyage incitera davantage de Québécois(es) à rester près de chez eux cet été. La moitié (50 %) ne prévoit pas de voyage aux États-Unis en 2026. Près de la moitié (46 %) ont annulé des voyages transfrontaliers l’an dernier, et seulement un sur dix (11 %) s’y rendra cette année.

Des lacunes persistent dans l’entretien des pneus : les avantages sont bien compris, sans toujours se traduire dans les faits

Le sondage révèle également un écart important entre ce que les automobilistes québécois(es) considèrent comme les meilleures pratiques et leurs actions en matière d’entretien des pneus. La plupart des personnes sondées comprennent qu’un gonflage adéquat et un entretien régulier des pneus améliorent le rendement énergétique, prolongent la durée de vie, préviennent les crevaisons, permettent d’économiser en évitant des réparations et des remplacements inutiles et améliorent la tenue de route pour un meilleur contrôle. Cependant, les vérifications régulières de la pression et les pratiques d’entretien des pneus sont souvent négligées.

Principales conclusions

Toujours selon le sondage, 93 % s’accordent à dire qu’un gonflage optimal est essentiel à la sécurité du véhicule.

82 % comprennent qu’une pression adéquate permet d’économiser du carburant.

81 % estiment qu’un gonflage optimal et un entretien des pneus sont plus importants que jamais.

66 % reconnaissent que des pneus gonflés adéquatement réduisent les émissions polluantes et protègent l’environnement.





Malgré cette forte sensibilisation et cette intention d’entretenir ses pneus, le sondage révèle un écart important entre la compréhension des avantages d’un gonflage adéquat, l’attention portée aux pneus et la connaissance du moment et de la façon de vérifier et d’ajuster la pression.

Toujours selon le sondage, 54 % disposent d’un indicateur numérique affichant la pression des pneus en temps réel, mais seulement 19 % vérifient régulièrement la pression.

37 % n’en disposent pas, et seulement 8 % vérifient la pression de leurs pneus chaque mois, comme le recommandent les fabricants.

62 % ignorent que la pression des pneus doit être mesurée à froid.

23 % se fient à la pression indiquée sur le flanc du pneu pour déterminer la pression recommandée. (Cette valeur correspond à la pression maximale que le pneu peut supporter sous charge maximale, et non à la pression recommandée. Une conduite prolongée à cette pression peut entraîner une usure inégale de la bande de roulement et une diminution de l’adhérence.)

9 % se fient à une inspection visuelle ou ne savent pas comment vérifier si leurs pneus sont correctement gonflés. (Pourtant, un pneu peut être sous-gonflé de 20 % ou plus tout en ayant une apparence normale.)





« Avec la hausse maintenue des prix de l’essence qui complique les déplacements, de nombreux Québécois(es) cherchent des solutions concrètes pour réduire leurs dépenses à la pompe, affirme Carol Hochu, présidente-directrice générale de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc. Un gonflage optimal des pneus demeure l’un des moyens les plus simples d’améliorer le rendement énergétique et la sécurité du véhicule. Vérifier régulièrement la pression des pneus, réduire le temps passé au ralenti, maintenir une vitesse constante, accélérer en douceur et décélérer en roue libre sont autant de gestes qui contribuent à optimiser la consommation de carburant et à générer des économies substantielles à la pompe, ajoute-t-elle. »

« La bonne nouvelle, c’est que la moitié des véhicules en circulation au Québec affichent désormais la pression des pneus en temps réel, ce qui aide les conducteurs(trices) à la maintenir adéquate. À l’inverse, ceux qui ne disposent pas de cette technologie ont tendance à vérifier moins souvent la pression de leurs pneus, ce qui entraîne une hausse de la consommation de carburant, une usure prématurée des pneus et, à terme, des coûts d’entretien plus élevés. À mesure que les systèmes de surveillance de la pression des pneus se multiplieront, les automobilistes seront mieux outillés pour maintenir une pression optimale et ainsi améliorer le rendement énergétique, la sécurité et la durée de vie des pneus, conclut Carol Hochu. »

Des centaines de millions de dollars d’économies de carburant potentielles chaque année

Selon Statistique Canada, les Canadien(ne)s ont acheté 43,8 milliards de litres d’essence en 2024. Une amélioration moyenne de 0,6 % grâce à un gonflage adéquat des pneus permettrait donc d’économiser 262,8 millions de litres de carburant, soit environ 444 millions de dollars, et d’ainsi éviter l’émission de plus de 600 000 tonnes métriques de CO₂. (Des études du département de l’Énergie des États-Unis montrent que les automobilistes peuvent améliorer leur consommation d’essence de 0,6 % en moyenne grâce à un gonflage optimal des pneus. Les calculs reposent sur un prix de l’essence de 1,69 $ le litre en avril 2026 et sur l’estimation de Ressources naturelles Canada, selon laquelle un litre d’essence produit 2,3 kg de CO₂. Ces données sont fournies à titre indicatif et visent à illustrer l’ampleur des retombées possibles.)

Quatre étapes simples pour bien mesurer la pression de vos pneus :

Étape 1

Repérez la pression de gonflage recommandée sur l’étiquette du véhicule, généralement située sur le montant de la portière du conducteur. Si vous ne la trouvez pas, consultez le manuel du propriétaire.

Étape 2

Mesurez la pression lorsque les pneus sont froids. Si vous avez roulé plus de deux kilomètres, attendez au moins trois heures avant de prendre la mesure.

Étape 3

Utilisez un manomètre pour vérifier la pression des pneus. Retirez le capuchon de la valve, placez le manomètre sur celle-ci et relevez la mesure.

Étape 4

Gonflez le pneu jusqu’à atteindre la pression recommandée. En cas de surgonflage, laissez s’échapper de l’air en appuyant sur la tige métallique au centre de la valve, puis vérifiez de nouveau la pression.

Plus de conseils sur l’entretien des pneus sont disponibles à l’adresse https://tracanada.ca/consommateurs/?lang=fr.

Au-delà de la pression des pneus : les pneus à faible consommation

Outre un gonflage adéquat, les fabricants de pneus poursuivent leurs efforts pour concevoir des modèles plus économes en carburant. Ces pneus intègrent des sculptures spécifiques, des technologies de caoutchouc avancées, des matériaux plus légers et une aérodynamique optimisée. Il en résulte une réduction de la consommation de carburant de 2 à 4 %, permettant à un automobiliste moyen de réaliser des économies de plusieurs centaines de dollars sur la durée de vie de ses pneus. Pour en savoir plus sur les économies de carburant associées aux pneus à faible résistance au roulement, consultez la page consacrée aux pneus écoénergétiques.

Méthodologie du sondage

Probe Research a mené un sondage en ligne auprès de 1 000 conducteurs canadiens entre le 6 avril et le 14 avril 2026, à l’aide d’un panel de Canadiens en ligne. Un échantillon probabiliste de cette taille présente une marge d’erreur de +/- 3,10 %, 19 fois sur 20.

À propos de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc

L’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (ACPC/TRAC; www.tracanada.ca) est l’association commerciale nationale qui représente les fabricants de pneus, les fabricants et importateurs de produits en caoutchouc, ainsi que les recycleurs de caoutchouc et les fournisseurs de biens et services liés à l’industrie. L’ACPC s’engage à éduquer les conducteurs sur l’entretien approprié des pneus. L’un de ses objectifs clés est de sensibiliser la population à la conduite sécuritaire en hiver ainsi qu’aux avantages des pneus d’hiver en matière de sécurité et de performance.

Pour en savoir plus sur la façon dont les automobilistes peuvent maximiser la sécurité, la performance et la durabilité de leurs pneus, visitez la chaîne YouTube de TRAC : https://www.youtube.com/@BeTireSmartRAC.

Contact média :

Michelle Magee

Conseillère principale, Xposure PR

michelle@xposurepr.com