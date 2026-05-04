FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 27 au 30 avril 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 27/04/2026 au 30/04/2026

Publication du 04/05/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2727/04/2026FR000007475917622,3XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2728/04/2026FR000007475918322,24918XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/04/2026FR000007475918422,2XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2730/04/2026FR000007475915422,15584XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 09:02:52FR000007475922,3EUR30XPAR1110447-1025b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 11:15:13FR000007475922,3EUR26XPAR1110447-3329b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 13:31:45FR000007475922,3EUR16XPAR1110447-3841b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 13:31:45FR000007475922,3EUR14XPAR1110447-4097b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 16:39:02FR000007475922,3EUR10XPAR1110447-5121b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 16:39:05FR000007475922,3EUR20XPAR1110447-5377b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 17:18:56FR000007475922,3EUR15XPAR1110447-5633b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 17:18:56FR000007475922,3EUR15XPAR1110447-5889b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 17:19:29FR000007475922,3EUR28XPAR1110447-6145b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/04/2026 17:19:29FR000007475922,3EUR2XPAR1110447-6401b117FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 10:00:59FR000007475922,3EUR15XPAR1110447-769b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 10:00:59FR000007475922,3EUR15XPAR1110447-1025b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 12:03:05FR000007475922,2EUR20XPAR1110447-1793b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 15:09:43FR000007475922,3EUR30XPAR1110447-2305b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 15:09:53FR000007475922,3EUR28XPAR1110447-2561b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 15:09:56FR000007475922,3EUR2XPAR1110447-2817b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 16:06:49FR000007475922,2EUR13XPAR1110447-3329b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 17:16:08FR000007475922,2EUR30XPAR1110447-3841b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/04/2026 17:16:15FR000007475922,2EUR30XPAR1110447-4353b118FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/04/2026 09:04:54FR000007475922,2EUR34XPAR1110447-513b119FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/04/2026 13:46:12FR000007475922,2EUR15XPAR1110447-3329b119FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/04/2026 13:46:15FR000007475922,2EUR15XPAR1110447-3585b119FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/04/2026 14:12:39FR000007475922,2EUR9XPAR1110447-3073b120FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/04/2026 14:42:14FR000007475922,2EUR22XPAR1110447-3329b120FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/04/2026 14:58:25FR000007475922EUR34XPAR1110447-4609b120FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 

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Déclaration hebdo Transactions du 27 au 30 avril 2026
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