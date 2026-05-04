FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 27 au 30 avril 2026

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 27/04/2026 au 30/04/2026
Publication du 04/05/2026
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|27/04/2026
|FR0000074759
|176
|22,3
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|28/04/2026
|FR0000074759
|183
|22,24918
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|29/04/2026
|FR0000074759
|184
|22,2
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|30/04/2026
|FR0000074759
|154
|22,15584
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 09:02:52
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-1025b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 11:15:13
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|26
|XPAR
|1110447-3329b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 13:31:45
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|16
|XPAR
|1110447-3841b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 13:31:45
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|14
|XPAR
|1110447-4097b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 16:39:02
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-5121b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 16:39:05
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-5377b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 17:18:56
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-5633b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 17:18:56
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-5889b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 17:19:29
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|28
|XPAR
|1110447-6145b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/04/2026 17:19:29
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-6401b117
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 10:00:59
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-769b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 10:00:59
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-1025b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 12:03:05
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-1793b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 15:09:43
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-2305b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 15:09:53
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|28
|XPAR
|1110447-2561b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 15:09:56
|FR0000074759
|22,3
|EUR
|2
|XPAR
|1110447-2817b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 16:06:49
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-3329b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 17:16:08
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-3841b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/04/2026 17:16:15
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-4353b118
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 09:04:54
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|34
|XPAR
|1110447-513b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 13:46:12
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-3329b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 13:46:15
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|15
|XPAR
|1110447-3585b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 15:00:42
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|6
|XPAR
|1110447-3841b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 15:00:45
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|24
|XPAR
|1110447-4097b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 16:15:30
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|23
|XPAR
|1110447-4865b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 16:15:31
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|7
|XPAR
|1110447-5121b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 17:00:01
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-5889b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 17:00:01
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-6145b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 17:00:01
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|24
|XPAR
|1110447-6401b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 17:23:23
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-6657b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/04/2026 17:23:23
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-6913b119
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:12:30
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-1793b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:12:30
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-2049b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:12:33
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-2305b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:12:33
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-2561b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:12:36
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-2817b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:12:39
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|9
|XPAR
|1110447-3073b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:42:14
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|22
|XPAR
|1110447-3329b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:42:17
|FR0000074759
|22,2
|EUR
|8
|XPAR
|1110447-4353b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|30/04/2026 14:58:25
|FR0000074759
|22
|EUR
|34
|XPAR
|1110447-4609b120
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe