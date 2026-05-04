Bombardier annonce un avis conditionnel de rachat visant la totalité de ses billets de premier rang 7,50 % échéant en 2029 en circulation

MONTRÉAL, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui l’émission d’un avis conditionnel de rachat (l’« avis de rachat ») visant la totalité de ses billets de premier rang 7,50 % échéant en 2029 en circulation d’un montant en capital global de 750 000 000 $ US (les « billets échéant en 2029 »). Comme il est indiqué dans l’avis de rachat, la date de rachat est fixée au 19 mai 2026 et le prix de rachat pour ces billets échéant en 2029 correspond à 103,750 % de la tranche rachetée du montant en capital, majorée des intérêts courus et impayés. Le rachat des billets échéant en 2029 est assujetti et conditionnel à la réalisation par Bombardier d’un nouveau placement de titres d’emprunt d’un montant en capital global d’au moins 500 000 000 $ US avant la date de rachat du 19 mai 2026 (les « nouveaux billets »); cependant, Bombardier peut renoncer à cette condition, ou reporter le respect de celle-ci à une date ultérieure, à sa discrétion entière et absolue. Ce rachat de billets sera payé à même le produit tiré du placement des nouveaux billets ainsi que les flux de trésorerie de Bombardier.

Le 4 mai 2026, un exemplaire de l’avis de rachat a été remis aux porteurs inscrits de ces billets. Le paiement du prix de rachat et la remise aux fins de rachat des billets échéant en 2029 seront effectués le 19 mai 2026 par l’intermédiaire de Depository Trust Company conformément à ses procédures applicables. Le nom et l’adresse de l’agent responsable du paiement sont les suivants : Deutsche Bank Trust Company Americas, c/o Deutsche Bank Services Americas, 5022 Gate Parkway, Jacksonville, Floride 32256, à l’attention de Corporate Team/Bombardier Inc., tél. : 1 800 735-7777.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ne peuvent être effectuées que sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Pour information

Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière et

relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 954-1715 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

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