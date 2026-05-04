L'Université du Manitoba remporte le titre national lors du Défi de l'éthique 2026 organisé par CFA Societies Canada

TORONTO, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une équipe de l’Université du Manitoba a été sacrée championne nationale de la dixième édition du CFA Societies Canada Ethics Challenge – Team Competition, à l’issue d’une finale rigoureuse qui s’est tenue le 1er mai 2026. Le concours a réuni les meilleures équipes universitaires de tout le pays afin d’analyser et de présenter des solutions à des dilemmes éthiques complexes reflétant les pratiques d’investissement du monde réel.

Le cas de cette année portait sur les responsabilités éthiques des professionnels de l’investissement lorsqu’ils s’occupent de clients vulnérables. Les équipes ont été mises au défi d’analyser des questions liées à la protection des clients, au jugement professionnel, aux conflits d’intérêts et à la supervision au sein d’un cabinet de conseil.

Célébrant cette année son dixième anniversaire, le Défi éthique des CFA Societies Canada met en évidence le rôle central que joue le jugement éthique dans le secteur canadien de l’investissement. Les équipes d’étudiants ont été évaluées par un jury composé de professionnels chevronnés de l’investissement sur leur capacité à identifier les conflits éthiques, à appliquer le Code de déontologie et les normes de conduite professionnelle du CFA Institute, et à formuler des recommandations claires et bien étayées sous pression.

« Les connaissances techniques ne suffisent pas à elles seules dans le contexte actuel de l’investissement », a déclaré Ron Schwarz, CFA, président de CFA Societies Canada. « Les professionnels doivent faire preuve d’un jugement éthique solide, en particulier lorsqu’ils travaillent avec des clients qui peuvent être plus vulnérables et exposés à des préjudices financiers. La profondeur de l’analyse démontrée par les équipes de cette année reflète un engagement fort en faveur de l’intégrité et de la protection des investisseurs. »

L'équipe championne de l'Université du Manitoba – composée de Steven Hardie, Clare Isaak et Angela Okware – s'est distinguée par la profondeur de son analyse, la clarté de son raisonnement et son professionnalisme dans les réponses apportées aux questions des juges.

Clare Isaak, s’exprimant au nom de l’équipe, a déclaré : « Le CFA Societies Canada Ethics Challenge nous a amenés à réfléchir attentivement aux responsabilités plus larges que les professionnels de l’investissement ont envers leurs clients et les marchés. Cela a renforcé l’idée que la prise de décision éthique implique souvent de jongler entre des obligations contradictoires et des circonstances complexes. »

L'édition 2026 du concours a réuni environ 123 étudiants de l'enseignement supérieur issus de 25 universités à travers le Canada. Chaque équipe a analysé la même étude de cas confidentielle lors des épreuves régionales avant d'accéder à la finale nationale.

En impliquant les étudiants dès leur formation dans la prise de décision fondée sur des principes, le Défi d’éthique de CFA Societies Canada soutient l’objectif plus large de renforcer la confiance, la transparence et la responsabilité sur les marchés financiers canadiens.

Pour plus d’informations sur le Défi d’éthique de CFA Societies Canada, veuillez consulter le site www.cfacanada.org.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration entre les 12 sociétés membres canadiennes du CFA Institute. Elle rassemble ces organisations afin de diriger la profession de l'investissement au Canada en promouvant les normes professionnelles, l'intégrité et l'éthique les plus élevées, dans l'intérêt ultime de la société canadienne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales appartenant au CFA Institute.

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