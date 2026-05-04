SMCP - Linda Li est nommée présidente-directrice générale Amérique du Nord

Communiqué - Paris, le 4 mai 2026

Linda Li est nommée présidente-directrice générale Amérique du Nord

Le groupe SMCP a le plaisir d’annoncer la nomination de Lindia Li au poste de présidente-directrice générale de la région Amérique du Nord. Elle succède à Ida Simonsen, qui a décidé de se consacrer à de nouvelles opportunités et que le Groupe remercie chaleureusement pour sa contribution au développement des activités en Amérique du Nord au cours des années passées. Linda Li rejoindra à ce titre le Comité Exécutif du Groupe.

SMCP entend poursuivre le déploiement de sa stratégie sur le continent nord-américain autour de plusieurs axes clés : le développement maîtrisé de son réseau, la poursuite de sa politique full-price, l’accélération de l’omnicanalité au service du renforcement de la désirabilité de ses marques.

Isabelle Guichot, Directeur Général de SMCP, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Linda Li au sein du Groupe SMCP en tant que présidente-directrice générale de la région Amérique du Nord. Son parcours solide, à la croisée du retail et de la mode, ainsi que sa connaissance approfondie du marché nord-américain, seront des atouts clés pour poursuivre le développement de nos marques dans la région. Son leadership et son exigence opérationnelle nous permettront d’accélérer notre dynamique de croissance et de renforcer notre présence sur ce marché stratégique. »

Avant de rejoindre SMCP, Linda Li était Managing Director & President de COS North America, où elle a piloté avec succès le développement omnicanal et la performance commerciale de la région. Avant cela, elle a également passé de nombreuses années au sein du groupe H&M sur le continent américain, où elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de Directrice Marketing & Communication et de Directrice E-commerce. Elle a débuté sa carrière au sein du Boston Consulting Group. Linda Li est diplômée de Harvard College et de Harvard Business School.

À PROPOS DE SMCP

SMCP réunit quatre marques de mode – Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Fidèle à un positionnement fort, le Creative Premium, le groupe et ses marques proposent des collections inspirées par l’air du temps, portés par l’exigence et un rapport style-qualité-prix maîtrisé. Présent dans 59 pays, le groupe, dont Isabelle Guichot est Directeur Général, comprend un réseau d’environ 1 600 points de vente dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

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